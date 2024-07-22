Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн

Побывать в колоритных городах, переночевать в аутентичном риаде и увидеть красильни Феса
Приглашаем в путешествие, позволяющее в погрузиться в культурное разнообразие и историческое богатство страны.

Вы исследуете современный мегаполис со старинными памятниками - Касабланку, затем прогуляетесь по насыщенно-синим улицам Шефшауэна, а в Фесе — духовном центре королевства — оцените памятники архитектуры и аутентичные базары.

Атмосферность самобытных городов Марокко подарит вам яркие впечатления и окутает восточным колоритом.
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. Размещение 2-местное в бутик-отеле категории 3* и традиционном марокканском риаде.

Питание. Включены завтраки, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

От Касабланки до чарующего Шефшауэна

Сегодня едем на экскурсию по Касабланке. Вы узнаете его историю, увидите узоры и арки величественной мечети Хасана II, расположенной на берегу Атлантического океана.

После мы выезжаем в Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами. Вас ждёт прогулка, во время которой вы исследуете его живописные переулки. Очень сложно не подпасть под обаяние этого места, словно сошедшего со страниц волшебных сказок.

Вечером — заселение в уютную гостиницу и отдых.

От Касабланки до чарующего ШефшауэнаОт Касабланки до чарующего ШефшауэнаОт Касабланки до чарующего ШефшауэнаОт Касабланки до чарующего ШефшауэнаОт Касабланки до чарующего ШефшауэнаОт Касабланки до чарующего Шефшауэна
2 день

Медина Феса

Позавтракав, ещё раз прогуляемся по голубому городу и отправимся в Фес. Во время экскурсии по обширной медине — его средневековой части — вы погрузитесь в атмосферу древних улочек, увидите пёстрые шумные базары, знаменитые красильни и проникнитесь шармом этого старинного города.

После — заселение в риад — аутентичный марокканский дом с внутренним двором, окружённым балконами. Вечером — свободное время.

Медина ФесаМедина ФесаМедина ФесаМедина ФесаМедина ФесаМедина ФесаМедина Феса
3 день

Отъезд

После завтрака — сбор вещей и выезд из гостиницы. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$435
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта в первый день
  • Услуги гида
  • Транспорт в зависимости от размера группы - Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Ford Transit, Skoda Superb или Mercedes E-classа
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Страховка пассажиров в туристическом транспорте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Трансфер в аэропорт в последний день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, встретим вас в день накануне в любое время
Завершение: Фес, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Касабланки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа ноябрьские праздники

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