Сегодня едем на экскурсию по Касабланке. Вы узнаете его историю, увидите узоры и арки величественной мечети Хасана II, расположенной на берегу Атлантического океана.

После мы выезжаем в Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами. Вас ждёт прогулка, во время которой вы исследуете его живописные переулки. Очень сложно не подпасть под обаяние этого места, словно сошедшего со страниц волшебных сказок.

Вечером — заселение в уютную гостиницу и отдых.