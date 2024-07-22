Побывать в колоритных городах, переночевать в аутентичном риаде и увидеть красильни Феса
Приглашаем в путешествие, позволяющее в погрузиться в культурное разнообразие и историческое богатство страны.
Вы исследуете современный мегаполис со старинными памятниками - Касабланку, затем прогуляетесь по насыщенно-синим улицам Шефшауэна, а в Фесе — духовном центре королевства — оцените памятники архитектуры и аутентичные базары.
Атмосферность самобытных городов Марокко подарит вам яркие впечатления и окутает восточным колоритом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. Размещение 2-местное в бутик-отеле категории 3* и традиционном марокканском риаде.
Питание. Включены завтраки, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
1 день
От Касабланки до чарующего Шефшауэна
Сегодня едем на экскурсию по Касабланке. Вы узнаете его историю, увидите узоры и арки величественной мечети Хасана II, расположенной на берегу Атлантического океана.
После мы выезжаем в Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами. Вас ждёт прогулка, во время которой вы исследуете его живописные переулки. Очень сложно не подпасть под обаяние этого места, словно сошедшего со страниц волшебных сказок.
Вечером — заселение в уютную гостиницу и отдых.
2 день
Медина Феса
Позавтракав, ещё раз прогуляемся по голубому городу и отправимся в Фес. Во время экскурсии по обширной медине — его средневековой части — вы погрузитесь в атмосферу древних улочек, увидите пёстрые шумные базары, знаменитые красильни и проникнитесь шармом этого старинного города.
После — заселение в риад — аутентичный марокканский дом с внутренним двором, окружённым балконами. Вечером — свободное время.
3 день
Отъезд
После завтрака — сбор вещей и выезд из гостиницы. До новых встреч!
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из аэропорта в первый день
Услуги гида
Транспорт в зависимости от размера группы - Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Ford Transit, Skoda Superb или Mercedes E-classа
Входные билеты на достопримечательности
Страховка пассажиров в туристическом транспорте
Что не входит в цену
Авиабилеты
Обеды и ужины
Медицинская страховка
Трансфер в аэропорт в последний день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, встретим вас в день накануне в любое время
Завершение: Фес, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alexander — ваша команда гидов в Касабланке
Меня зовут Александр, я - основатель туристической компании, успешно работающей в нескольких странах. Моя компания уже много лет является лидирующей компанией, специализирующимся на приеме гостей в Марокко и Таиланде. В этих странах у нас офисы и лицензия на осуществление туристических и транспортных услуг. За время нашей работы мы радушно встретили более 4500 гостей из различных уголков мира.