8 городов Марокко

Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
У каждого города Марокко свой неповторимый облик — едем с нами, чтобы в этом убедиться! Вы побываете в Касабланке и Фесе, Марракеше и Эс-Сувейре, Шефшауэне и Ифране, Уалидии и Уарзазате.

Вас
читать дальше

ждут горы и океан, закат и рассвет в пустыне, красочные базары и архитектурные шедевры, аутентичные отели и риады.

Каждый день вы будете пробовать вкуснейшую марокканскую кухню и пить марокканский чай, увидите места, ставшие декорациями ко многим нашумевшим фильмам, узнаете, как выращивают устриц и пофотографируете коз на деревьях и обитателей кедрового леса — бесхвостых обезьян. Зарядитесь впечатлениями в нашем насыщенном путешествии!

8 городов Марокко
8 городов Марокко
8 городов Марокко
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право заменить отели на равнозначные варианты или лучше, а также заменить гида из-за непредвиденных ситуаций. Но не переживайте, у нас в штате 4 из 6 самых лучших гидов в Марокко.

Проживание. В бутик-отелях, отелях 4* и 1 отель 3* (не обращайте внимание на звездность отелей, в Марокко это не работает. Мы бронируем для вас лучшие отели по цене и качеству), аутентичном риаде. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. Включены 8 завтраков и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта. Затем поближе познакомимся друг с другом и встретимся с гидом, который будет сопровождать вас в течение всего путешествия. После вас ждёт прогулка по Касабланке, где традиции смешались с современностью. Вы увидите исторические здания и полюбуетесь живописными набережными.

Встреча, размещение в отеле, прогулка по КасабланкеВстреча, размещение в отеле, прогулка по КасабланкеВстреча, размещение в отеле, прогулка по КасабланкеВстреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке
2 день

От Касабланки до Шефшауэна

Начнём день с посещения главной достопримечательности Касабланки — мечети Хасана II. Это архитектурное чудо с самым высоким в мире минаретом расположено на берегу Атлантического океана. Вы сможете увидеть великолепные узоры, огромные арки и ощутить величие этой святыни.

После отправимся в Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами. По приезде совершим обзорную экскурсию, прогуляемся по улочкам, вы узнаете о культуре и истории города и сделаете много красивых фотографий. На ночь остановимся здесь же, в одной из уютных гостиниц.

От Касабланки до ШефшауэнаОт Касабланки до ШефшауэнаОт Касабланки до ШефшауэнаОт Касабланки до ШефшауэнаОт Касабланки до Шефшауэна
3 день

Знакомство с достопримечательностями Феса

Сегодня после завтрака едем в Фес, город с богатым наследием, один из старейших имперских городов Марокко. По приезде вас ждёт увлекательная экскурсия по самой большой средневековой медине в мире. Также прогуляемся по аутентичным улочкам, рассмотрим исторические здания и знаковые достопримечательности. А ночь проведём в традиционном риаде.

Знакомство с достопримечательностями ФесаЗнакомство с достопримечательностями ФесаЗнакомство с достопримечательностями Феса
4 день

Ифран, кедровый лес с обезьянами, закат и ночь в пустыне

Утром оправимся в Сахару. По пути остановимся в Ифране, городе, который за уникальную европейскую архитектуру и живописное расположение среди гор Среднего Атласа называют «марокканской Швейцарией». Затем заедем в один из самых крупных кедровых лесов в регионе, чтобы посмотреть на обитающих в нём варварийских бесхвостых обезьян.

По прибытии в Мерзугу вас ждёт незабываемый опыт — встреча заката на верблюдах среди песчаных барханов. Ночь проведём в комфортабельном кемпинге со всеми необходимыми удобствами (душ, туалет). Вы сможете насладиться звучанием марокканских барабанов и танцами у костра под звёздным небом.

Ифран, кедровый лес с обезьянами, закат и ночь в пустынеИфран, кедровый лес с обезьянами, закат и ночь в пустынеИфран, кедровый лес с обезьянами, закат и ночь в пустыне
5 день

Рассвет в пустыне, ущелье Тодра, киностудия «Атлас»

Встав пораньше, вы сможете понаблюдать за тем, как первые лучи солнца озаряют бескрайние дюны, создавая игру света и теней на песчаном холсте. Затем у желающих будет возможность прокатиться на багги или квадроциклах.

Далее отправляемся по захватывающему маршруту через Атласские горы. Посетим впечатляющее ущелье Тодра протяжённостью около 40 км. После обеда побываем в Уарзазате, где расположена знаменитая киностудия «Атлас», известная как «марокканский Голливуд». Здесь снимались такие фильмы, как «Мумия», «Гладиатор», «Александр» и др. Здесь же останемся на ночь в аутентичном отеле.

Рассвет в пустыне, ущелье Тодра, киностудия «Атлас»Рассвет в пустыне, ущелье Тодра, киностудия «Атлас»Рассвет в пустыне, ущелье Тодра, киностудия «Атлас»
6 день

Крепость Айт-Бен-Хадд, переезд в Марракеш

В этот день первым делом посетим традиционный берберский город-крепость Айт-Бен-Хадду в пустыне в долине реки Варзазат, внесённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрим старинные стены и башни. Вы погрузитесь в историю этого места и узнаете, как оно превратилось в популярную киностудию под открытым небом, где были сняты многие знаменитые фильмы, такие как «Игра Престолов», «Гладиатор», «Мумия», «Александр», «Принц Персии» и другие.

К вечеру прибудем в Марракеш, где проведём ночь.

Крепость Айт-Бен-Хадд, переезд в МарракешКрепость Айт-Бен-Хадд, переезд в МарракешКрепость Айт-Бен-Хадд, переезд в Марракеш
7 день

Прогулка по Мараккешу

Сегодня исследуем колоритный город. Начнём с прогулки по ботаническому саду, созданному художником Жаком Мажорелем. Это оазис спокойствия и красоты, наполненный экзотическими растениями и яркими цветами. Затем заглянем в музей французского модельера Ива Сен-Лорана, посвящённый жизни и творчеству знаменитого дизайнера. Это место не только познакомит с эволюцией моды, но и позволит окунуться в мир высокой культуры и изысканности.

Завершим день на знаменитой площади Джамаа-эль-Фна, пульсирующем сердце Марракеша. Ощутим его энергию, вдыхая ароматы специй под звуки музыки и крики торговцев.

Прогулка по МараккешуПрогулка по МараккешуПрогулка по МараккешуПрогулка по Мараккешу
8 день

Переезд в Эс-Сувейру, свободное время

Сегодня, любуясь по пути живописными пейзажами, едем в Эс-Сувейру. Сделаем остановку, чтобы, если повезёт, сфотографировать коз, которые взбираются на деревья в поисках питательных листьев.

По прибытии вы ощутите контраст между оживлённым Марракешем и спокойствием этого прибрежного городка. У вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Можно пройтись по морской набережной, исследовать рынки и насладиться морскими деликатесами в одном из местных ресторанов. Ночь в отеле города.

Переезд в Эс-Сувейру, свободное времяПереезд в Эс-Сувейру, свободное времяПереезд в Эс-Сувейру, свободное время
9 день

Уалидия, экскурсия на устричную ферму, отъезд в аэропорт

Позавтракав, отправляемся в направлении Уалидии, наслаждаясь по пути видами атлантического побережья. По прибытии вы сможете исследовать город, а основной целью визита станет посещение устричной фермы: вы узнаете о процессе выращивания устриц и попробуете свежие устрицы прямо на берегу.

После будет время, чтобы вы могли пообедать в одном из местных ресторанов, где подают свежие морепродукты и традиционные марокканские блюда. Затем — переезд в аэропорт в Касабланке.

Уалидия, экскурсия на устричную ферму, отъезд в аэропортУалидия, экскурсия на устричную ферму, отъезд в аэропортУалидия, экскурсия на устричную ферму, отъезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет139 668 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы в дни прилёта и вылета
  • Проживание
  • Все туристические налоги
  • Катание на верблюдах в пустыне
  • 8 завтраков и 2 ужина (в пустыне и Уарзазате)
  • Лицензированный русскоговорящий гид-марокканец (все гиды хорошо говорят по-русски)
  • Транспорт комфортного класса (зависит от количества человек в группе. Имеем собственный автопарк: Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Ford Transit, Skoda Superb, Mercedes E class и лицензию на транспортные услуги)
  • Транспортные расходы (топливо, платные парковки и дороги)
  • Страхование на транспорте
  • Круглосуточная помощь по всем вопросам в туре
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт (поможем купить билеты со скидкой)
  • Обеды и ужины, кроме входящих в программу - от 15 евро
  • Поездки на багги - 100 евро/час, квадроциклах - 50 евро/час (по желанию)
  • Входные билеты - 70 евро
  • Доплата за одноместное размещение - 24 500 руб
  • Окончательная стоимость тура может меняться в зависимости от курса валют на дату заказа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Касабланка, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Касабланки

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыНа ноябрьские праздникиНа фермуПрирода и пейзажиЖивотные

Похожие туры из Касабланки

Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
1 сен в 12:00
13 сен в 12:00
$1 699 за человека
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Точка притяжения - Марокко: пёстрые города, пески Сахары и восточное обаяние
Переночевать в лагере кочевников, побывать в знаменитом Шефшауэне и прикоснуться к древности
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
1 окт в 10:00
13 окт в 10:00
1 180 за человека
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Авторский тур
8 дней
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
16 ноя в 10:00
$1 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Касабланке
Все туры из Касабланки
ХорошоТам