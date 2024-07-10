Организатор оставляет за собой право заменить отели на равнозначные варианты или лучше, а также заменить гида из-за непредвиденных ситуаций. Но не переживайте, у нас в штате 4 из 6 самых лучших гидов в Марокко.

Проживание. В бутик-отелях, отелях 4* и 1 отель 3* (не обращайте внимание на звездность отелей, в Марокко это не работает. Мы бронируем для вас лучшие отели по цене и качеству), аутентичном риаде. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. Включены 8 завтраков и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.