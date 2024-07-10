Вас
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право заменить отели на равнозначные варианты или лучше, а также заменить гида из-за непредвиденных ситуаций. Но не переживайте, у нас в штате 4 из 6 самых лучших гидов в Марокко.
Проживание. В бутик-отелях, отелях 4* и 1 отель 3* (не обращайте внимание на звездность отелей, в Марокко это не работает. Мы бронируем для вас лучшие отели по цене и качеству), аутентичном риаде. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. Включены 8 завтраков и 2 ужина. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Касабланке
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта. Затем поближе познакомимся друг с другом и встретимся с гидом, который будет сопровождать вас в течение всего путешествия. После вас ждёт прогулка по Касабланке, где традиции смешались с современностью. Вы увидите исторические здания и полюбуетесь живописными набережными.
От Касабланки до Шефшауэна
Начнём день с посещения главной достопримечательности Касабланки — мечети Хасана II. Это архитектурное чудо с самым высоким в мире минаретом расположено на берегу Атлантического океана. Вы сможете увидеть великолепные узоры, огромные арки и ощутить величие этой святыни.
После отправимся в Шефшауэн, известный своими сине-голубыми улицами. По приезде совершим обзорную экскурсию, прогуляемся по улочкам, вы узнаете о культуре и истории города и сделаете много красивых фотографий. На ночь остановимся здесь же, в одной из уютных гостиниц.
Знакомство с достопримечательностями Феса
Сегодня после завтрака едем в Фес, город с богатым наследием, один из старейших имперских городов Марокко. По приезде вас ждёт увлекательная экскурсия по самой большой средневековой медине в мире. Также прогуляемся по аутентичным улочкам, рассмотрим исторические здания и знаковые достопримечательности. А ночь проведём в традиционном риаде.
Ифран, кедровый лес с обезьянами, закат и ночь в пустыне
Утром оправимся в Сахару. По пути остановимся в Ифране, городе, который за уникальную европейскую архитектуру и живописное расположение среди гор Среднего Атласа называют «марокканской Швейцарией». Затем заедем в один из самых крупных кедровых лесов в регионе, чтобы посмотреть на обитающих в нём варварийских бесхвостых обезьян.
По прибытии в Мерзугу вас ждёт незабываемый опыт — встреча заката на верблюдах среди песчаных барханов. Ночь проведём в комфортабельном кемпинге со всеми необходимыми удобствами (душ, туалет). Вы сможете насладиться звучанием марокканских барабанов и танцами у костра под звёздным небом.
Рассвет в пустыне, ущелье Тодра, киностудия «Атлас»
Встав пораньше, вы сможете понаблюдать за тем, как первые лучи солнца озаряют бескрайние дюны, создавая игру света и теней на песчаном холсте. Затем у желающих будет возможность прокатиться на багги или квадроциклах.
Далее отправляемся по захватывающему маршруту через Атласские горы. Посетим впечатляющее ущелье Тодра протяжённостью около 40 км. После обеда побываем в Уарзазате, где расположена знаменитая киностудия «Атлас», известная как «марокканский Голливуд». Здесь снимались такие фильмы, как «Мумия», «Гладиатор», «Александр» и др. Здесь же останемся на ночь в аутентичном отеле.
Крепость Айт-Бен-Хадд, переезд в Марракеш
В этот день первым делом посетим традиционный берберский город-крепость Айт-Бен-Хадду в пустыне в долине реки Варзазат, внесённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрим старинные стены и башни. Вы погрузитесь в историю этого места и узнаете, как оно превратилось в популярную киностудию под открытым небом, где были сняты многие знаменитые фильмы, такие как «Игра Престолов», «Гладиатор», «Мумия», «Александр», «Принц Персии» и другие.
К вечеру прибудем в Марракеш, где проведём ночь.
Прогулка по Мараккешу
Сегодня исследуем колоритный город. Начнём с прогулки по ботаническому саду, созданному художником Жаком Мажорелем. Это оазис спокойствия и красоты, наполненный экзотическими растениями и яркими цветами. Затем заглянем в музей французского модельера Ива Сен-Лорана, посвящённый жизни и творчеству знаменитого дизайнера. Это место не только познакомит с эволюцией моды, но и позволит окунуться в мир высокой культуры и изысканности.
Завершим день на знаменитой площади Джамаа-эль-Фна, пульсирующем сердце Марракеша. Ощутим его энергию, вдыхая ароматы специй под звуки музыки и крики торговцев.
Переезд в Эс-Сувейру, свободное время
Сегодня, любуясь по пути живописными пейзажами, едем в Эс-Сувейру. Сделаем остановку, чтобы, если повезёт, сфотографировать коз, которые взбираются на деревья в поисках питательных листьев.
По прибытии вы ощутите контраст между оживлённым Марракешем и спокойствием этого прибрежного городка. У вас будет свободное время для самостоятельной прогулки. Можно пройтись по морской набережной, исследовать рынки и насладиться морскими деликатесами в одном из местных ресторанов. Ночь в отеле города.
Уалидия, экскурсия на устричную ферму, отъезд в аэропорт
Позавтракав, отправляемся в направлении Уалидии, наслаждаясь по пути видами атлантического побережья. По прибытии вы сможете исследовать город, а основной целью визита станет посещение устричной фермы: вы узнаете о процессе выращивания устриц и попробуете свежие устрицы прямо на берегу.
После будет время, чтобы вы могли пообедать в одном из местных ресторанов, где подают свежие морепродукты и традиционные марокканские блюда. Затем — переезд в аэропорт в Касабланке.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|139 668 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы в дни прилёта и вылета
- Проживание
- Все туристические налоги
- Катание на верблюдах в пустыне
- 8 завтраков и 2 ужина (в пустыне и Уарзазате)
- Лицензированный русскоговорящий гид-марокканец (все гиды хорошо говорят по-русски)
- Транспорт комфортного класса (зависит от количества человек в группе. Имеем собственный автопарк: Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Ford Transit, Skoda Superb, Mercedes E class и лицензию на транспортные услуги)
- Транспортные расходы (топливо, платные парковки и дороги)
- Страхование на транспорте
- Круглосуточная помощь по всем вопросам в туре
Что не входит в цену
- Авиаперелёт (поможем купить билеты со скидкой)
- Обеды и ужины, кроме входящих в программу - от 15 евро
- Поездки на багги - 100 евро/час, квадроциклах - 50 евро/час (по желанию)
- Входные билеты - 70 евро
- Доплата за одноместное размещение - 24 500 руб
- Окончательная стоимость тура может меняться в зависимости от курса валют на дату заказа