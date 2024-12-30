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Авторский тур
9 дней
Атлантика + Средиземное море = Марокко. Путешествие по северной части Королевства
Увидеть, где встречаются море и океан, погулять по столице, Шефшауэну и Фесу и отдохнуть на пляже
Начало: Касабланка, на ж. - д. станции «Casа Voyage» в 16:...
30 дек в 08:00
$2 685 за человека
Авторский тур
8 дней
Разные грани Марокко: города и пустыня, горы и океан
Проехать по стране с местным гидом, переночевать среди песков Сахары, узнать характер каждого города
Начало: Касабланка, аэропорт, утро
16 ноя в 10:00
$1 500 за человека
Авторский тур
3 дня
Шарм Марокко: Касабланка, Фес и синий Шефшауэн
Побывать в колоритных городах, переночевать в аутентичном риаде и увидеть красильни Феса
Начало: Касабланка, аэропорт, встретим вас в день накануне...
22 июля в 10:00
26 авг в 10:00
$435 за человека
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20%
Авторский тур
8 дней
Путешествие по краю золотого заката: Марокко с запада на восток
Покататься на верблюдах, побывать в арабской Швейцарии и побродить по пёстрым базарам
Начало: Касабланка, аэропорт, время встречи зависит от вре...
10 июля в 08:00
25 июля в 10:00
1601$1 281 за человека
Авторский тур
9 дней
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
10 июля в 10:00
25 июля в 10:00
139 668₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Можно с детьми»
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