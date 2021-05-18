Всё о Кенитре

Полезная информация о Кенитре

Что нужно знать о Кенитре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кенитре
20:4457
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаКенитра
По-английскиKenitra
Столица регионаКенитра является столицей региона
Население города366 570 чел.
АэропортNAF NNA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Кенитра на карте