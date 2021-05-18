Полезная информация о Кенитре
Что нужно знать о Кенитре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кенитре
20:4457
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇦 Марокко
|Название города
|Кенитра
|По-английски
|Kenitra
|Столица региона
|Кенитра является столицей региона
|Население города
|366 570 чел.
|Аэропорт
|NAF NNA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Casablanca
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря