5 отзывов оставили туристы

Эссуэйра — обитель пиратов и авантюристов, где за каждым углом притаились удивительные истории 📖 о коварстве и благородстве, о любви и ненависти, о потрясающих воображение авантюрах, но и о подвиге. Эссуэйра — любимица музыкантов и художников со всего мира, где на площадях и в переулках звучит отличная музыка, акробаты — да-да, вот прямо сейчас — крутят сальто, а жители Черной Африки по вечерам устраивают на пляже под глухой рокот океана потрясающие концерты с танцами на песке. Эссуэйра — рыбацкий порт с рынком, на котором увидеть можно удивительных океанических созданий — порт шумный, пахнущий отнюдь не благовониями, но оттого и живой, настоящий. Эссуэйра — баловень кинематографистов, здесь снимали «Игру престолов» и «Отелло», «Федру» и «Царство небесное». Эссуэйра — бесконечные пустынные пляжи, вдоль которых так здорово ранним утром на лошади отправиться в путешествие к дюнам и водопадам. А главное — это океан, солнце ☀️, немыслимые восходы и закаты и улыбки каждого встречного. И, да, Эссуэйра — это любовь, которая останется с вами навсегда!

Мы увидим с вами Эссуйэру с самых разных сторон. Пройдемся вдоль удивительной красоты крепостных стен и поговорим о тайнах, хранимых ими от посторонних глаз. Узнаем, как добывали еще до нашей эры ценный пурпур, и как можно поплатиться жизнью за любовь к прекрасному. Узнаем, как вышло, что веками «обыкновенный» коричневый сахар обменивали местные жители на ценный каррарский мрамор один к одному. А уж историй про любовь и ревность, про благородство и предательство — так просто не счесть здесь. И еще непременно заберемся в одно из мест, куда пока не ступала нога туриста.

Заглянем в порт. Прелюбопытные создания попадают порой в сети к местным рыбакам — поговорим о некоторых из них. Поговорим о контрабандистах и удивительных правилах марокканской таможни. И, конечно, попробуем устриц и морских ежей, осьминогов или просто сардин на гриле в не самом обычном месте.

Побываем в «королевских» кварталах, где на каждом шагу — уличные музыканты, уютные кафе, арт-галереи современных — и интереснейших — художников, а лавки полны сокровищами Алладина. Поговорим, что значат те или иные украшения туарегов — а ведь абсолютно у каждого из них есть свой скрытый от непосвященных смысл. Разберемся, что изображено на берберских коврах, что значат символы на пестрых жизнерадостных картинах Гнауа и как сделать музыкальный инструмент из рыбы. И — пожалуй, самое интересное — поговорим о ритуальном смысле масок Черной Африки. А, если захотите, научимся и покупать правильно, и торговаться так, чтобы процессс приносил удовольствие и вам, и владельцу лавки. Правила здесь несложные, и вы их непременно узнаете.

Пройдемся по нетуристическим кварталам медины и поговрим о том, как сейчас живут местные жители. А еще — о разных культурах, мирно уживающихся в этой стране, о национальной одежде и традиционной кухне 🥧. При желании попробуем местные сладости — таких в Марракеше не найти — с мятным чаем. Увидим, как пекут хлеб и делают мозаику. Разберемся, почему козы лезут на деревья 🌳, и что это такое — знаменитое на весь мир аргановое масло. Увидим, как его делают. А при желании сможем и поучаствовать в процессе. Разберемся, где и как его можно покупать (спойлер: без местного хорошего «друга» практически нигде). Заглянем в еврейский квартал и узнаем, как веками вместе жили и помогали друг другу два таких близких и очень разных народа.

А когда устанем, выпьем кофе на уединенной террасе, о которой и не каждый местный житель знает. Вид, который с нее открывается, словами описать просто невозможно.

А если вдруг вы решите задержаться на несколько дней в этом прекрасном городе, то загляните ниже в раздел «Дополнительно». Очень много интересных штук можно здесь устроить.