5 отзывов оставили туристы

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Эссуэйра — читать дальше уменьшить любимица музыкантов и художников со всего мира, где на площадях и в переулках звучит отличная музыка и выступают акробаты. Эссуэйра — рыбацкий порт с рынком, живой и настоящий.



Эссуэйра — баловень кинематографистов, здесь снимали «Игру престолов» и «Отелло», «Федру» и «Царство небесное».



Эссуэйра — бесконечные пустынные пляжи, вдоль которых так здорово ранним утром на лошади отправиться в путешествие к дюнам и водопадам. А главное — это океан, солнце, немыслимые восходы и закаты, и улыбки каждого встречного. И, да, Эссуэйра — это любовь, которая останется с вами навсегда! Эссуэйра — обитель пиратов и авантюристов, где за каждым углом притаились удивительные истории о коварстве и благородстве, о любви и ненависти, о потрясающих воображение авантюрах, но и о подвиге.Эссуэйра —

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Марракеше Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €420 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 🇬🇧 🇩🇪 🇪🇸 🇫🇷 3.5 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы увидим с вами Эссуйэру с самых разных сторон. Пройдемся вдоль удивительной красоты крепостных стен и поговорим о тайнах, хранимых ими от посторонних глаз. Узнаем, как добывали еще до нашей эры ценный пурпур, и как можно поплатиться жизнью за любовь к прекрасному. Узнаем, как вышло, что веками «обыкновенный» коричневый сахар обменивали местные жители на ценный каррарский мрамор один к одному. А уж историй про любовь и ревность, про благородство и предательство — так просто не счесть здесь. И еще непременно заберемся в одно из мест, куда пока не ступала нога туриста. Заглянем в порт. Прелюбопытные создания попадают порой в сети к местным рыбакам — поговорим о некоторых из них. Поговорим о контрабандистах и удивительных правилах марокканской таможни. И, конечно, попробуем устриц и морских ежей, осьминогов или просто сардин на гриле в не самом обычном месте. Побываем в «королевских» кварталах, где на каждом шагу уличные музыканты, уютные кафе, арт-галереи современных и интереснейших художников, а лавки полны сокровищами Алладина. Поговорим, что значат те или иные украшения туарегов, разберемся, что изображено на берберских коврах, что значат символы на пестрых жизнерадостных картинах Гнауа и как сделать музыкальный инструмент из рыбы. Поговорим о ритуальном смысле масок Черной Африки. А, если захотите, научимся и покупать правильно, и торговаться так, чтобы процесс приносил удовольствие и вам, и владельцу лавки. Пройдемся по нетуристическим кварталам Медины и поговорим о том, как сейчас живут местные жители. А еще — о разных культурах, мирно уживающихся в этой стране, о национальной одежде и традиционной кухне. При желании попробуем местные сладости с мятным чаем. Увидим, как пекут хлеб и делают мозаику. Разберемся, почему козы лезут на деревья, и что такое знаменитое на весь мир аргановое масло, и даже увидим, как его делают. Заглянем в еврейский квартал и узнаем, как веками вместе жили и помогали друг другу два таких близких и очень разных народа. А когда устанем, выпьем кофе на уединенной террасе, о которой и не каждый местный житель знает. Вид, который с нее открывается, словами описать просто невозможно.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старый город

Порт

Королевский квартал

Жилой квартал

Еврейский квартал и др Что включено Услуги гида

Посещение ремесленных мастерских (участие в мастер-классах)

Памятные фотографии. Что не входит в цену Трансфер, по желанию (240 евро или 265 долларов (для 1-5 человек), 380 евро или 415 долларов (для 6-15 человек)

Опционально: дегустация на сыроварне дегустация на винодельне воркшоп по танцам Черной Африки на берегу океана прогулка на лошадях к дюнам и водопадам уроки серфинга поездка на передвижной берберский рынок поездка на дикие пляжи поездка на верблюжью ферму и др. Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.