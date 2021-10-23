Отзыв на: Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали О Ольга 4 Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.

Отзыв на: Марракеш — первое свидание О Ольга 5 Экскурсия с Нордином была замечательная. Яркая и легкая. Узнали и увидели много интересного. И еще получили замечательные фотографии от Ани фотографа из Москвы. Спасибо всем большое!

Отзыв на: Марракеш для своих. Тайны старого города Т Татьяна 4 Всем доброго дня. Были 24.09/03.10.21г. Остановились в очень колоритном и бюджетном отеле. Riad Spa LeSekret de Zoraida. В Марракеш. Нам по рекомендовали гида Абдул Карим. Встретил на ресепшене, объяснил суть и ход экскурсии. И мы соответсвенно прошлись по экскурсии «Тайны старого города» было не обычно, посмотрели рынки, сады. По обедали в местном ресторане. На следующий день была экскурсия на реку Урика, очень красивое, живописное место. По обедали у местного населения (берберы). Вечером отправились на экскурсию в малую пустыню. Вот здесь было разочарование, обещанные ужин, фаир-шоу, музыка, и развлечения за 430 евро на двоих. Был полным провалом. Была встреча музыкантов, однообразный ужин как и везде, но только в шалаше при свечах. Немного погрелись у костра, разрисовали руку и ногу хной, которая сошла на следующей день. А Фаир шоу мы вообще не увидели, так как организатор и наш гид Карим не дополняли друг друга. За, что мы просто не стали отдавать оставшиеся 280 дерхам. Впредь будем брать все на прямую через агенство, так как много не до пониманий. Не зная языка, мы сами не смогли решить проблему, а гид просто Слился и сказал, что больше ни когда сюда ни кого не повезёт. Но проблему мы решили не заплатив гиду. Дальше был Агадир, тоже отличная гостиница, мы взяли Экскурсию Райская долина. Абсолютно не советуем. На следующий день поехали в город Эссуэйро есть, что посмотреть. По бывали опять же с нашим гидом в шикарном рыбном ресторане с панорамным видом. Продолжением стал Танжер, вот это действительно новый, ухоженный, Европеизированный город. Там уже все по другому, пляжи, рестораны, обзорная экскурсия на автомобиле была прекрасна. В общем Марокко удивительная страна, но со сложившейся ситуацией и ковидом людей очень мало, что комфортно для пеших прогулок, температура для отдыха и экскурсий комфортная. Но все закрывается в 21:00. И развлечений ни каких. Хаммамы закрыты. Так, что каждому самому решать лететь в Марокко или выбрать более интересное и удобное для вашего отдыха место (страну)! Всем удачи.

Отзыв на: Марракеш для своих. Тайны старого города Р Роман 5 Очень понравилась экскурсия. Экскурсию вёл Хасан. Потрясающий рассказчик! Знающий, весёлый, остроумный! Очень интересный маршрут. Рекомендую!

Отзыв на: Марракеш для своих. Тайны старого города Т Татьяна 5 Замечательно проведённый день в обществе Мехди, интеллигентного и образованного человека. Была с ребёнком, к которому Мехди нашёл подход. Познавательно и колоритно. В темпе, какой необходим с учётом характера нашей маленькой семейной группы. Спасибо нашему гиду!

Отзыв на: Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов О Оксана 5 Провели с Исаамом два дня. Один день погуляли в старом Марракеше, а на следующий поехали к берберам. Это было захватывающее приключение. Красивейшие горы, поездка на мулах, посещение дома берберов, чайная церемония и очень вкусный шикарный обед. Исаам, мы благодарим Вас за душевный приём, помощь в организации нашего путешествия и за незабываемые эмоции и впечатления. Мы открыли для себя Марокко.

Отзыв на: Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали А Антонина 5 У нас было две экскурсии: одна по Маракешу и вторая - в Долину Урики. Мы взяли экскурсии сразу в первые дни по прилёту в Марокко. Это помогло нам быстро «адаптироваться»:) О нас- семья из двоих взрослых и троих детей (10лет, 7 лет и 5 лет) Наш гид Хассан. Хассан приятный и позитивный человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Было рассказано много интересной и полезной информации. Нам очень понравились экскурсии и остались только положительные эмоции. Хассан, спасибо вам. И отдельное спасибо за симку, это было приятной неожиданностью:) Желаем вам здоровья и процветания.

Отзыв на: Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов В Виктория 5 Иссам- один из лучших гидов, с которыми мне довелось общаться. Во-первых, это прекрасное знание русского языка. Иссам знает русский лучше многих русских))! Во-вторых, это самое содержание экскурсии! Она останется в воспоминаниях на всю жизнь. Была замечательная остановка в красивой гостинице, где можно было посмотреть территорию, погулять и насладиться видами. А потом мы отправились к настоящему берберу, который нас угостил вкусной едой у себя в доме с потрясающим видом на Атласские горы. Прогулка на мулах - это нечто! В процессе всей экскурсии узнали много нового. Иссам очень эрудированный человек. В общем, всем рекомендую 👍

Отзыв на: Марракеш современный Е Елена 5 Мы с подругами были на экскурсии в первый же день нашего пребывания в Марракеше, с Мохамедом! Нам все очень понравилось, нас забрали прямо у двери нашего риада и сразу же начался его удивительный рассказ! Мохамед сразу понимает, что нас интересует больше история или покупки и корректирует маршрут, в зависимости от интересов. Он все время был с нами на связи, отвечает на любые вопросы, дал советы, которыми мы с удовольствием воспользовались и сэкономили кучу денег:)), например, где пообедать, как правильно торговаться, где и в какой хамам лучше пойти, с чем туда идти! Благодаря тому, что в первый же день мы гуляли с гидом, мы в дальнейшем ни разу не заблудились! Много много слов благодарности, замечательной команде, организовавшей нам чудесную прогулку!