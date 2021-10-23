Все экскурсии в Марракеше
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Марракеше – доступно 24 экскурсии на 2021 год, 96 ⭐ отзывов, цены от $21. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Марракеше почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Марокко на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$237
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$237
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
2д
$107
за 1 чел.
Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата
В этом ночном путешествии из Уарзазата в пустыню Загора вы откроете для себя волшебные места, проведете...
понедельник, среда, пятница - в 15:40
Индивидуальная экскурсия
8ч
€240
за 1-6 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру
2ч
$33
за 1 чел.
Приключение в Марракеше на квадроциклах: пустыня, как на ладоне
Приглашаем вас присоединиться к нам в этом удивительном путешествии по самой большой пустыни в мире -...
Ежедневно в 8:30 и 14:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€176
за 1-6 чел.
Марракеш — первое свидание
Насыщенная обзорная экскурсия по сказочному городу
3ч
$45
за 1 чел.
Марракеш: тур на квадроцикле через пустыню и пальмовую рощу
Исследуйте суровую пустыню с дикими пальмовыми рощами и берберскими деревушками за пределами Марракеша...
Ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€240
за 1-10 чел.
Из Марракеша в Атласские горы и деревню берберов
Покататься на мулах, узнать традиции древних поселений и посетить роскошный дворец
2ч
$21
за 1 чел.
Марракеш: Поездка на верблюде по пальмовой роще с перерывом на чай
За время экскурсии вы успеете прокатиться на верблюдах по пальмовой роще Марракеша
Ежедневно в 10:00 и 17:00.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€145
за 1-4 чел.
Все богатства Марракеша
Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии
3д
$963
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€150
за 1-5 чел.
Еврейское наследие Марракеша
История, культура, традиции и тайны иудейского квартала города
Индивидуальная экскурсия
2ч
$237
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€300
за 1-16 чел.
Марракеш с неба, из шатра и с верблюдов!
Полетать на шаре над городом-мозаикой, позавтракать с кочевниками и оседлать двугорбых великанов
Индивидуальная экскурсия
8ч
$312
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-10 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-тур по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Индивидуальная экскурсия
7ч
$250
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€182
за 1-10 чел.
Марракеш современный
Понять, как уживаются передовые тенденции с традиционным укладом и верой в джиннов
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$286
за 1-7 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
$311
за 1 чел.
По договоренности
6д
$1 107 .99
за 1 чел.
2д
$369.33
за 1 чел.
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Последние отзывы «Экскурсии Марракеша»
- ООльга23 октября 2021Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.
- Отзыв на: Марракеш — первое свиданиеООльга23 октября 2021Экскурсия с Нордином была замечательная. Яркая и легкая. Узнали и увидели много интересного. И еще получили замечательные фотографии от Ани фотографа из Москвы. Спасибо всем большое!
- ТТатьяна7 октября 2021Всем доброго дня. Были 24.09/03.10.21г. Остановились в очень колоритном и бюджетном отеле. Riad Spa LeSekret de Zoraida. В Марракеш. Нам по рекомендовали гида Абдул Карим. Встретил на ресепшене, объяснил суть и ход экскурсии. И мы соответсвенно прошлись по экскурсии «Тайны старого города» было не обычно, посмотрели рынки, сады. По обедали в местном ресторане. На следующий день была экскурсия на реку Урика, очень красивое, живописное место. По обедали у местного населения (берберы). Вечером отправились на экскурсию в малую пустыню. Вот здесь было разочарование, обещанные ужин, фаир-шоу, музыка, и развлечения за 430 евро на двоих. Был полным провалом. Была встреча музыкантов, однообразный ужин как и везде, но только в шалаше при свечах. Немного погрелись у костра, разрисовали руку и ногу хной, которая сошла на следующей день. А Фаир шоу мы вообще не увидели, так как организатор и наш гид Карим не дополняли друг друга. За, что мы просто не стали отдавать оставшиеся 280 дерхам. Впредь будем брать все на прямую через агенство, так как много не до пониманий. Не зная языка, мы сами не смогли решить проблему, а гид просто Слился и сказал, что больше ни когда сюда ни кого не повезёт. Но проблему мы решили не заплатив гиду. Дальше был Агадир, тоже отличная гостиница, мы взяли Экскурсию Райская долина. Абсолютно не советуем. На следующий день поехали в город Эссуэйро есть, что посмотреть. По бывали опять же с нашим гидом в шикарном рыбном ресторане с панорамным видом. Продолжением стал Танжер, вот это действительно новый, ухоженный, Европеизированный город. Там уже все по другому, пляжи, рестораны, обзорная экскурсия на автомобиле была прекрасна. В общем Марокко удивительная страна, но со сложившейся ситуацией и ковидом людей очень мало, что комфортно для пеших прогулок, температура для отдыха и экскурсий комфортная. Но все закрывается в 21:00. И развлечений ни каких. Хаммамы закрыты. Так, что каждому самому решать лететь в Марокко или выбрать более интересное и удобное для вашего отдыха место (страну)! Всем удачи.
- РРоман29 сентября 2021Очень понравилась экскурсия. Экскурсию вёл Хасан. Потрясающий рассказчик! Знающий, весёлый, остроумный! Очень интересный маршрут. Рекомендую!
- ТТатьяна28 сентября 2021Замечательно проведённый день в обществе Мехди, интеллигентного и образованного человека. Была с ребёнком, к которому Мехди нашёл подход. Познавательно и колоритно. В темпе, какой необходим с учётом характера нашей маленькой семейной группы. Спасибо нашему гиду!
- ООксана11 сентября 2021Провели с Исаамом два дня. Один день погуляли в старом Марракеше, а на следующий поехали к берберам. Это было захватывающее приключение. Красивейшие горы, поездка на мулах, посещение дома берберов, чайная церемония и очень вкусный шикарный обед. Исаам, мы благодарим Вас за душевный приём, помощь в организации нашего путешествия и за незабываемые эмоции и впечатления. Мы открыли для себя Марокко.
- ААнтонина28 июля 2021У нас было две экскурсии: одна по Маракешу и вторая - в Долину Урики. Мы взяли экскурсии сразу в первые дни по прилёту в Марокко. Это помогло нам быстро «адаптироваться»:) О нас- семья из двоих взрослых и троих детей (10лет, 7 лет и 5 лет) Наш гид Хассан. Хассан приятный и позитивный человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Было рассказано много интересной и полезной информации. Нам очень понравились экскурсии и остались только положительные эмоции. Хассан, спасибо вам. И отдельное спасибо за симку, это было приятной неожиданностью:) Желаем вам здоровья и процветания.
- ВВиктория11 марта 2020Иссам- один из лучших гидов, с которыми мне довелось общаться. Во-первых, это прекрасное знание русского языка. Иссам знает русский лучше многих русских))! Во-вторых, это самое содержание экскурсии! Она останется в воспоминаниях на всю жизнь. Была замечательная остановка в красивой гостинице, где можно было посмотреть территорию, погулять и насладиться видами. А потом мы отправились к настоящему берберу, который нас угостил вкусной едой у себя в доме с потрясающим видом на Атласские горы. Прогулка на мулах - это нечто! В процессе всей экскурсии узнали много нового. Иссам очень эрудированный человек. В общем, всем рекомендую 👍
- Отзыв на: Марракеш современныйЕЕлена18 февраля 2020Мы с подругами были на экскурсии в первый же день нашего пребывания в Марракеше, с Мохамедом! Нам все очень понравилось, нас забрали прямо у двери нашего риада и сразу же начался его удивительный рассказ! Мохамед сразу понимает, что нас интересует больше история или покупки и корректирует маршрут, в зависимости от интересов. Он все время был с нами на связи, отвечает на любые вопросы, дал советы, которыми мы с удовольствием воспользовались и сэкономили кучу денег:)), например, где пообедать, как правильно торговаться, где и в какой хамам лучше пойти, с чем туда идти! Благодаря тому, что в первый же день мы гуляли с гидом, мы в дальнейшем ни разу не заблудились! Много много слов благодарности, замечательной команде, организовавшей нам чудесную прогулку!
- Отзыв на: Все богатства МарракешаJJulia29 января 2020Отличный проводник с хорошим знанием города и русского языка. Я осталась довольна экскурсией и в целом временем, проведенным с гидом. Вообще, если вы хотите что-нибудь купить в Марракеше, а устоять от покупок на бескрайних базарах просто невозможно, то русскоговорящий местный гид - просто находка, ведь наши соотечественники хотя, может быть, и отлично говорят на арабском, за местных на базаре их всё-таки не воспринимают. Так что однозначно рекомендую этого местного гида, думаю, вы, как и я, останетесь довольны.