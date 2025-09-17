Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Начало: По договоренности
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Этнографическое путешествие в мир берберов с погружением в культуру
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €750 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от €275 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Традиционный хаммам и спа-ритуал с массажем в Марракеше
Чёрное мыло, натуральный скраб и аргановое масло - всё, чтобы отдохнуть телом и душой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Индивидуальная
Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Пройти по следам Ив Сен-Лорана, познакомиться с марокканской модой и создать духи
Начало: У входа в сад Мажорель
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €450 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Марракеша в долину Урика: королевство, о котором вы не знали
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€500 за всё до 16 чел.
-
5%
Индивидуальная
Тайны Высокого Атласа: три долины и деревня берберов (из Марракеша)
Оценить южную природу, традиционную кухню и настоящее марокканское гостеприимство
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €285
€300 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Марракеш сквозь ароматы: экскурсия на мотоцикле и парфюмерный мастер-класс
Узнать, как пахнут разные кварталы города, и создать личный аромат
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €450 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Марракеше
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В долину Урика: неспешное путешествие из Марракеша
Выпить мятный чай в берберском доме, пообщаться с хозяевами и отдохнуть у водопадов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от €300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)
Создать колье с берберским кулоном и прикоснуться к традиционным символам Марокко
Начало: Район Гелиз
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Марракеш для своих: современный город (экскурсия на английском)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€390 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€390 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Сокровищница Африки: прогулка по рынкам и галереям
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€490 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Эссуэйра. Город, который всегда с тобой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€420 за всё до 15 чел.
Групповая
до 25 чел.
Марракеш для своих: полёт на воздушном шаре
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Марокко для своих: лунные пейзажи пустыни Агафай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 15:00.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
M
Дата посещения: 16 сен 2025
Экскурсия очень понравилась: интересный рассказ, насыщенная программа, было очень интересно. Большое спасибо.
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М
Нам с семьей очень понравилось! Рекомендую каждому хотя бы раз посетить настоящий марокканский хаммам, чтобы не только расслабиться, но и прикоснуться к этой важной части культуры и истории Марокко.
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В
Спасибо огромное Слиману!!! Отлично погуляли по старому городу и послушали много интересной информации. Гид очень хорошо знает русский язык. Может
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о
Все очень понравилось, прогулка получилась в нашем темпе (с детьми), заглянули в такие переулочки, где бы никогда не прошли сами!
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В
приехали семьей в Марракеш на 1 день. впервые. на поезде:)) и остались очень довольны! Татьяна дала массу полезных советов, отлично все спланировала и организовала. сама же экскурсия тоже была огонь - ни минуты просто так, все интересно и ярко. спасибо!!!
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Спасибо за эту чудесную экскурсию и за этот прекрасный день. Все было интересно, Красиво и полезно, Только положительные эмоции❤️
+9
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Прекрасная экскурсия, и все, что мы услышали было более чем интересно и познавательно. Мне конечно не очень хотелось ходить по рынку, но мой друг получал от этого удовольствие Поэтому огромное спасибо.
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А
Нам все понравилось. Рассказывали интересно
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Е
Провели с Гульнарой несколько незабываемых дней - и это был лучший авторский тур! Комфортный трансфер в машине с кондиционером, отличная
+2
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И
Благодарим за отличную экскурсию, которую провел нам гид Абделати. Мы прошлись по лабиринту из улиц старого города, заходя в значимые
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Всего 241 отзыв в Марракеше
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Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу
Самые популярные экскурсии в Марракеше
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Сколько стоит экскурсия по Марракешу в августе 2026
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