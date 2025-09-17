В Варвара

приехали семьей в Марракеш на 1 день. впервые. на поезде:)) и остались очень довольны! Татьяна дала массу полезных советов, отлично все спланировала и организовала. сама же экскурсия тоже была огонь - ни минуты просто так, все интересно и ярко. спасибо!!!