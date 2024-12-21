Мои заказы

Выездные экскурсии из Марракеша

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Марракеше на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Марракеш
Пешая
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Индивидуальная экскурсия по Долине Урика подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурой берберов и насладиться живописными пейзажами
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€645 за всё до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Пешая
4 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная прогулка по Марракешу: Джамаа-эль-Фна и сады Мажорель
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
€160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    21 декабря 2024
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Что может быть лучше, чем гид из страны которую ты смотришь, говорящий на твоем языке и ещё понимающий твою культуру
    читать дальше

    и твой менталитет, выученный не в институте или по интернету, а проживший многие года в Москве и в впитавший русскую культуру до костей.
    Сказка которую мы читали и видели в книжках в России, мы увидели наяву. Такую аутентичность и местный колорит через глаза и дух местного экскурсовода сам никогда не увидишь. Большой за это спасибо. Особенно мы рады, что наши дети увидели другой мир.

    Что может быть лучше, чем гид из страны которую ты смотришь, говорящий на твоем языке иЧто может быть лучше, чем гид из страны которую ты смотришь, говорящий на твоем языке иЧто может быть лучше, чем гид из страны которую ты смотришь, говорящий на твоем языке иЧто может быть лучше, чем гид из страны которую ты смотришь, говорящий на твоем языке иЧто может быть лучше, чем гид из страны которую ты смотришь, говорящий на твоем языке и
  • И
    Илона
    13 июля 2024
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
  • С
    Светлана
    13 апреля 2022
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
  • О
    Ольга
    23 октября 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
    читать дальше

    по дороге надо платить отдельно. Прогулка на верблюде оплачивается отдельно 20 евро, что стало для нас неприятной неожиданностью. Гид в данной поездке, это просто сопровождающий. Но и за транспорт платим отдельно. Соотношение цена-качество неоправданно.

  • А
    Антонина
    28 июля 2021
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    У нас было две экскурсии: одна по Маракешу и вторая - в Долину Урики.
    Мы взяли экскурсии сразу в первые дни
    читать дальше

    по прилёту в Марокко. Это помогло нам быстро «адаптироваться»:)
    О нас- семья из двоих взрослых и троих детей (10лет, 7 лет и 5 лет)
    Наш гид Хассан.
    Хассан приятный и позитивный человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора.
    Было рассказано много интересной и полезной информации.
    Нам очень понравились экскурсии и остались только положительные эмоции.
    Хассан, спасибо вам.
    И отдельное спасибо за симку, это было приятной неожиданностью:)
    Желаем вам здоровья и процветания.

  • А
    Анна
    14 мая 2019
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Катерина, огромная благодарность за невероятно проведённый день в Вашей компании, за увлекательные истории из жизни берберов, яркие впечатления и фотографии
    читать дальше

    в парке скульптур и на верблюдах, чудесные пейзажи и самый вкусный обед в горах. Мы наслаждались каждой минутой путешествия. Вы невероятный гид, самый лучший. Частичка сердца осталась в Марокко

  • С
    Светлана
    21 апреля 2019
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Путешествие в долину Урика было просто великолепным! Несмотря на то, что экскурсия заняла весь день, время пролетело очень быстро. Даже
    читать дальше

    наша дочка (ей 6 дет и она не большой любитель экскурсий) была в восторге! Ещё бы, она сама сделала из глины пару чашечек в деревне берберов, покаталась на ослике и добралась сама по горам до водопада!:)
    Ну а наш гид Хассан настолько очарователен, что после 2-х дней общения с ним казалось, что мы старые добрые друзья!:)

  • О
    Ольга
    20 апреля 2019
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Очень хорошая экскурсия. Гид Хасан очень интересный рассказчик с чувством юмора. Всегда идёт на встречу. Нам было очень комфортно.
  • Ю
    Юлия
    20 апреля 2019
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Это была лучшая экскурсия! Экскурсовод полностью подстроилась под нас и показала нам все самое лучшее. Катя - отличный и эрудированный рассказчик, она знает и любит Марокко, его культуру и особенности. Готовы рекомендовать не всем!!!
  • A
    Anya
    19 февраля 2019
    Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
    Конечно же 5 звёзд! Хассан отличный гид, уникальный и интересный человек. С ним хочется общаться снова и снова. Маршрут тоже интересно составлен. Рекомендую, вы не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Марракеш
  2. Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
  3. Все богатства Марракеша
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в декабре 2025
Сейчас в Марракеше в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 645. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии по окрестностям Марракеша и местам Марокко в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко