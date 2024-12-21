читать дальше

и твой менталитет, выученный не в институте или по интернету, а проживший многие года в Москве и в впитавший русскую культуру до костей.

Сказка которую мы читали и видели в книжках в России, мы увидели наяву. Такую аутентичность и местный колорит через глаза и дух местного экскурсовода сам никогда не увидишь. Большой за это спасибо. Особенно мы рады, что наши дети увидели другой мир.