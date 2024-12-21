Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Урика. Королевство, о котором вы не знали
Индивидуальная экскурсия по Долине Урика подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурой берберов и насладиться живописными пейзажами
Начало: Мы встретим вас у вашего отеля
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€645 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная прогулка по Марракешу: Джамаа-эль-Фна и сады Мажорель
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий21 декабря 2024Что может быть лучше, чем гид из страны которую ты смотришь, говорящий на твоем языке и ещё понимающий твою культуру
- ИИлона13 июля 2024Марокко - чудесная страна, удивительная, волшебная, вкусная! Экскурсия в Атласские горы - необычное путешествие в край берберов! Мехди - лучший гид и потрясающий человек! В общем, головокружительные ощущения и горы позитива! Спасибо!
- ССветлана13 апреля 2022Нам очень понравилось! Отдыхали семьей! Гид был Мухамед, очень хороший! Рекомендуем, очень хорошая экскурсия!
- ООльга23 октября 2021Поездка была очень интересная. Увидеть горы и покататься на верблюде здорово. Но ее стоимость для меня кажется неоправданной. За все
- ААнтонина28 июля 2021У нас было две экскурсии: одна по Маракешу и вторая - в Долину Урики.
Мы взяли экскурсии сразу в первые дни
- ААнна14 мая 2019Катерина, огромная благодарность за невероятно проведённый день в Вашей компании, за увлекательные истории из жизни берберов, яркие впечатления и фотографии
- ССветлана21 апреля 2019Путешествие в долину Урика было просто великолепным! Несмотря на то, что экскурсия заняла весь день, время пролетело очень быстро. Даже
- ООльга20 апреля 2019Очень хорошая экскурсия. Гид Хасан очень интересный рассказчик с чувством юмора. Всегда идёт на встречу. Нам было очень комфортно.
- ЮЮлия20 апреля 2019Это была лучшая экскурсия! Экскурсовод полностью подстроилась под нас и показала нам все самое лучшее. Катя - отличный и эрудированный рассказчик, она знает и любит Марокко, его культуру и особенности. Готовы рекомендовать не всем!!!
- AAnya19 февраля 2019Конечно же 5 звёзд! Хассан отличный гид, уникальный и интересный человек. С ним хочется общаться снова и снова. Маршрут тоже интересно составлен. Рекомендую, вы не пожалеете!
