Омар Ж. проводит ещё 4 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Марракешу

Омар Ж.
Омар Ж. – Гид из Марракеша
Обзорная экскурсия по Марракешу
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $963 за человека

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Обзорная экскурсия по Марракешу
1 день — осмотр достопримечательностей 🏛️ Марракеша
начало экскурсии 🧭 в 9. 00 или 10. 00
с 9. 00 до 13. 00 осмотр мечети (Кутубия), дворца (Бахия), музея (дар Си Саид)
13ч00- 14ч30: Обед в ресторанe по выбору.
с15. 00- 19. 30 отдых в отеле
С 19. 30- 24. 30 шоу в " Chez ALI ", ужин
2 день осмотр достопримечательностей Марракеша
Начало (по вашему желанию) в 9 или 10 утра.
С 9. ОО -13. 00 продолжение экскурсии, посещение сада Мажорелл, владельцем которого был дизайнера Ив Сан Лоран; медресе Бен ЮсеФ
С 13. 30–14;30 обед
С 15. 00- 19. 30 отдых в отеле, в течении этого времени посетить марокканский хамам.
с 19. 30 посещение площади Жамаа элфна, сук, ужин там же, ресторан под открытым небом.
3 день осмотр окрестностей Марракеша (поездка в Атласные горы ⛰️, посещение берберского селения)
выезд в 9. 00. Весь день вы проведете в горах. Чтобы добраться до берберской деревни, вам нужно будет проделать весь этот путь верхом на мулах. Здесь вас встретят, предложат чай или обед, приготовленный в мароканских традициях с экологически чистых продуктов. Вы увидете, как живут берберы, коренное население Марокко.
4 день поездка и экскурсия ⛳ в Эссувейре
выезд в 9. 00
В Эссувейре экскурсионная программа, обед, можно покататься на квадроциклах. На обратном пути можно остановится в кооперативе, где изготавливают продукцию из аргонового масла и посмотреть этот процесс.
5 осмотр водопад Узуд,
6 город 🏙️ Урзазат и Касба Аит Бен Хадду
это место было фоном многих исторических фильмов, например " Гладиатор».
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Омар Ж.
Омар Ж.
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