3 дня
Обзорная экскурсия по Марракешу
Начало: По договоренности
26 окт в 09:00
27 окт в 09:00
€963 за человека
9 дней
7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в ...
«Увидим главные достопримечательности, в числе которых мечеть Аль-Кутубия, дворец Бахия, медресе и площадь Джамаа-эль-Фна»
16 ноя в 02:10
21 дек в 08:00
€1 132 за человека
4 дня
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за ...
«Вы побываете там, где редко бывают другие путешественники, познакомитесь с историей и культурой берберов, кочевников сахаруи и евреев»
31 окт в 07:00
7 ноя в 07:00
€3 609 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Обзорные»
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