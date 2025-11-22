Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураЧтобы увидеть Марокко, почувствовать его силу, энергетику, насладится им, 6 дней, конечно, мало. Но, если у Вас нет времени и на отпуск выделено определенное количество дней, тогда я помогу за 6 дней увидеть хоть основную, главную часть великолепной страны. Программа уникальна еще тем, что начать тур можно с любого города, как будет удобно клиенту. Кроме посещения основных достопримечательностей в этих городах, можно будет включить, по вашему желанию, места, которые вы тоже хотели бы увидеть.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Marrakesh
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
