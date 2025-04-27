Увидеть Марокко и влюбиться

Встретить рассвет в Сахаре, пообщаться с берберами и очароваться красками городов
Хотите побывать в стране, не похожей ни на одну другую, и увидеть что-то сильно отличающееся от того, к чему привыкли? Едем в Марокко — удивительный мир контрастов, пёстрых красок, сочетания
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восточного колорита и африканской аутентичности! В поездке вас ждёт незабываемый опыт: мы прокатимся на верблюдах по пустыне, где переночуем в шатрах-палатках, посетим поселения коренных жителей и помочим ножки в Атлантическом океане.

Вы полюбуетесь роскошью дворцов и кажущейся простотой строений из глины, увидите производство арганового масла и шафрана и попробуете плести ковры. Думаете, вас уже ничем не удивить? — Тогда вам с нами в сказочное королевство!

Увидеть Марокко и влюбиться
Увидеть Марокко и влюбиться
Увидеть Марокко и влюбиться
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Для въезда в Королевство Марокко сроком до 90 дней жителям России виза не требуется. По прибытии в Марокко в пункте пограничного контроля аэропорта в паспорт ставят только штампы о въезде и выезде. Консульский сбор не взимается. Время — минус 3 часа от московского.

Проживание. В 2-местных номерах со всеми удобствами в отелях и риадах — отелях в традиционном марокканском стиле: как правило, это 2-3-этажное здание с открытой террасой и внутренним двориком. Во время поездки в пустыню (1 ночь) разместимся в традиционных шатрах по 3-4 человека (удобства общие).
Если вы отправляетесь один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. Традиционные марокканские завтраки и ужины включены в стоимость тура. Обедать будем в течение дня в местных кафе (в стоимость не входит).

Связь и интернет. В отелях, риадах, а также в общественных местах (кафе, отели и т. д.) есть Wi-Fi, мобильная связь есть на протяжении всего маршрута.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, отдых

Встречаемся и не более получаса едем в отель в центре города. Вы отдохнёте после перелёта, поужинаем, познакомимся друг с другом и послушаем рассказ гида о предстоящем путешествии.

Встреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдыхВстреча, размещение в отеле, отдых
2 день

Айт-Бен-Хадду, крепость Амридил

Сегодня в 9:00 отправимся в город-крепость Айт-Бен-Хадду, построенный из красно-коричневой глины в 11 веке для приюта и безопасного отдыха торговых караванов. Проедем по головокружительному серпантину сквозь Атласские горы через перевал Тизи-н’Тишка, самый высокий на севере Африки, и полюбуемся чарующим пейзажем.

Во время прогулки по Айт-Бен-Хадду заглянем на киностудию «Атлас», где были созданы известные фильмы «Мумия», «Гладиатор», снимались эпизоды сериала «Игра престолов» и другие. Увидим, как из привычных предметов создаются невероятные декорации, рассмотрим интерьеры съёмочных павильонов.

Затем поедем к крепости (касбе) Амридил, на территории которой в уютном мини-отеле поужинаем и проведём ночь.

Айт-Бен-Хадду, крепость АмридилАйт-Бен-Хадду, крепость АмридилАйт-Бен-Хадду, крепость Амридил
3 день

Прогулка по касбе Амридил, ущелье Дадес

После завтрака прогуляемся по реконструированной местной семьёй касбе 17-го века. Это историческое строение раньше даже было изображено на марокканской банкноте. Вы услышите рассказ об отражённых в архитектуре крепости исламских принципах, о жизни берберов и их быте.

Затем отправимся в живописное ущелье Дадес. Пройдёмся по его дну и полюбуемся причудливыми красными скалами, извивающейся дорогой, бегущей вверх, и еле заметной с высоты ниточкой реки.

Прогулка по касбе Амридил, ущелье ДадесПрогулка по касбе Амридил, ущелье ДадесПрогулка по касбе Амридил, ущелье ДадесПрогулка по касбе Амридил, ущелье Дадес
4 день

Треккинг в ущелье Тодра, ночь в пустыне

Утром совершим треккинг по впечатляющему ущелью Тодра меж высоких живописных скал, нависающих над узкими проходами. Побываем в селении берберов, коренной житель покажет нам развалины древней цитадели.

Вечером доедем до деревни Мерзуга, где заберёмся на верблюдов и отправимся вглубь пустыни примерять на себя роль кочевников. Ночевать будем в шатрах-палатках — национальных берберских жилищах (есть туалеты и электричество).

Это будет незабываемый вечер под яркими звёздами, с танцами и песнями у костра посреди завораживающей бескрайней пустыни. За ужином попробуем традиционную еду и пообщаемся с аборигенами: они расскажут о своих культуре, жизни и традициях.

Треккинг в ущелье Тодра, ночь в пустынеТреккинг в ущелье Тодра, ночь в пустынеТреккинг в ущелье Тодра, ночь в пустынеТреккинг в ущелье Тодра, ночь в пустыне
5 день

Рассвет в пустыне, переезд на верблюдах в Мерзугу, деревня Агдез

Сегодня проснёмся пораньше, чтобы подняться на дюну и увидеть, как рассветное солнце окрашивает барханы в оттенки оранжевого. Полюбуемся впечатляющим простором, убегающим за горизонт, понаблюдаем за игрой лучей на песчаном холсте.

Затем знакомым путём на верблюдах вернёмся в Мерзугу, где на несколько часов остановимся в отеле: позавтракаем, смоем с ног пыль Сахары и передохнём.

Около 11:00 на машине отправимся в деревню Агдез. По пути остановимся у частного хозяйства и попробуем свежего верблюжьего молока. Пообедаем в кафе с панорамным видом и посмотрим на долину реки Драа, покрытую финиковыми пальмами.

Вечером прогуляемся по деревне и посетим старую крепость, а после разместимся в отеле.

Рассвет в пустыне, переезд на верблюдах в Мерзугу, деревня АгдезРассвет в пустыне, переезд на верблюдах в Мерзугу, деревня АгдезРассвет в пустыне, переезд на верблюдах в Мерзугу, деревня Агдез
6 день

Мастер-класс по плетению ковров, знакомство с производством шафрана, переезд в Тарудант

В этот день познакомимся с местными мастерами и ремёслами. В деревушке берберов понаблюдаем, как ткачихи вручную создают ковры невероятной красоты, и попробуем это делать сами.

Затем побываем в местечке, где производят дорогостоящий шафран. Увидим, как он растёт, узнаем, как его обрабатывают и в чём ценность этой специи.

Далее отправимся в сторону Таруданта — старинного города, окружённого холмами и пальмовыми рощами. В 16 веке для защиты от врагов он был дополнительно обнесён высокой стеной. Дорога будет лежать среди аргановых деревьев — символа страны: масло из аргановых косточек — важный товар для экспорта. А деревья облюбовали местные козы, которые взбираются прямо на ветки, чтобы полакомиться листьями.
По приезде осмотрим город и отдохнём в традиционном марокканском отеле.

Мастер-класс по плетению ковров, знакомство с производством шафрана, переезд в ТарудантМастер-класс по плетению ковров, знакомство с производством шафрана, переезд в ТарудантМастер-класс по плетению ковров, знакомство с производством шафрана, переезд в Тарудант
7 день

Производство арганового масла, велосипедная прогулка

С утра едем на производство арганового масла. Нам расскажут о его уникальных полезных свойствах и желающие приобретут оригинальный сертифицированный продукт.

Днём доедем до города Тафраут, сядем на велосипеды и прокатимся до селения Агуерд-Удад. Посмотрим на пирамидальную красную скалу, которую прозвали «Наполеонова треуголка», и на расписанные бельгийским художником камни, органично вплетённые в природный ландшафт

Те, кто не захочет кататься, могут прогуляться по улочкам Тафраута и, поторговавшись, купить сувениры и изделия ручной работы в местных лавочках.

Производство арганового масла, велосипедная прогулкаПроизводство арганового масла, велосипедная прогулкаПроизводство арганового масла, велосипедная прогулка
8 день

Дорога к океану

Сегодня отправляемся к океану! Воздух стал прохладнее и свежее, дышится легче — мы приближаемся! Проедем сквозь ущелье Айт-Мансур и остановимся в городе Тизнит, где рассмотрим изделия из серебра, в том числе традиционную посуду, и при желании приобретём понравившееся.

До побережья осталось совсем немного, а до следующей точки нашего маршрута — Сиди-Ифни — около часа. В пути полюбуемся бескрайней Атлантикой, а по прибытии отправимся гулять по набережной, дышать океаном и слушать крики чаек.

Дорога к океануДорога к океануДорога к океану
9 день

Пляж Легзира

Весь этот день будем гулять у океана и любоваться пейзажем: оранжевые скалы, подобравшиеся к побережью, из-за волн и ветров стали похожи на декорации к фантастическому фильму. Те, кто захочет взбодриться, могут искупаться: температура воды около 20 градусов.

Рассмотрим останцы необычных форм, пройдём под гигантскими арками, а потом поднимемся на прибрежное плато, откуда насладимся видом водной глади, песчаного берега и закатного солнца.

Пляж ЛегзираПляж Легзира
10 день

Агадир

Позавтракав, едем в Агадир — самый туристический город королевства. По пути заглянем в магазин, где можно купить керамические изделия ручной работы и самим освоить лепку на гончарном круге.

После обеда заселимся в отель с бассейнами, ресторанами, барами и другими развлечениями. Вечером желающие повеселятся в ночном клубе, которыми богат Агадир, или прогуляются по благоустроенной центральной набережной.

АгадирАгадирАгадир
11 день

Прогулка по Марракешу

После завтрака отправляемся обратно в Марракеш, чтобы познакомиться с ним поближе. Пройдёмся по старому городу, полюбуемся дворцом Бахия со 150 залами и внутренними двориками, украшенными мозаикой, росписью и орнаментами. Побываем в ботаническом саду Мажорель, где рассмотрим коллекцию растений с пяти континентов. Прогуляемся по саду Менара.

Напоследок заглянем на шумный и оживленный восточный базар, где продают самые разнообразные товары: от специй и сладостей до посуды и обуви. Вечером устроим торжественный ужин, пообщаемся и обсудим впечатления от поездки.

Прогулка по МарракешуПрогулка по МарракешуПрогулка по Марракешу
12 день

Свободное время, отъезд

Сегодня в первой половине дня будет свободное время для прогулки и покупки сувениров. Затем — трансфер в аэропорт. Если вы хотите остаться в Марокко ещё на несколько дней, мы посоветуем, где побывать и что посетить.

Свободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 865
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Работа сертифицированного местного гида-водителя
  • Переезды по программе, включая трансфер из/до аэропорта г. Марракеш в случае прибытия с основной группой
  • Проживание в отелях (10 ночей), в обустроенных шатрах-палатках (1 ночь)
  • Традиционные завтраки и ужины в отелях и риадах, в кемпинге в пустыне
  • Организация поездки на верблюдах в пустыню (включая работу местных погонщиков и аренду верблюдов)
  • Входные билеты по программе
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты - от 28 000 руб. из Москвы
  • Обеды, напитки - около 20 $ в сутки
  • Чаевые: водителю (10 $), погонщику верблюдов (5 $), персоналу риада в Сиди-Ифни (5 $)
  • Аренда велосипеда в Тафрауте (по желанию) - 10 $
  • Такси при необходимости, в том числе, в случае прилёта/вылета вне основной группы - 15-20 $ в каждую сторону
  • Личная медицинская страховка
  • Одноместное размещение - 380 $ за тур
  • Стоимость тура с началом 26.10 составляет 2070 $
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Марракеш вас встретит наш гид. Время встречи будет сообщено дополнительно. В случае более раннего прилёта вы можете самостоятельно добраться до города, оставить вещи в отеле и погулять либо подождать всех в аэропорту
Завершение: Марракеш, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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