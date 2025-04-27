Возможно участие с детьми от 8 лет.

Для въезда в Королевство Марокко сроком до 90 дней жителям России виза не требуется. По прибытии в Марокко в пункте пограничного контроля аэропорта в паспорт ставят только штампы о въезде и выезде. Консульский сбор не взимается. Время — минус 3 часа от московского.

Проживание. В 2-местных номерах со всеми удобствами в отелях и риадах — отелях в традиционном марокканском стиле: как правило, это 2-3-этажное здание с открытой террасой и внутренним двориком. Во время поездки в пустыню (1 ночь) разместимся в традиционных шатрах по 3-4 человека (удобства общие).

Если вы отправляетесь один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. Традиционные марокканские завтраки и ужины включены в стоимость тура. Обедать будем в течение дня в местных кафе (в стоимость не входит).

Связь и интернет. В отелях, риадах, а также в общественных местах (кафе, отели и т. д.) есть Wi-Fi, мобильная связь есть на протяжении всего маршрута.