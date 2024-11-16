7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами

Рассмотреть шедевры имперского времени, посетить рынки и увидеть самый большой водопад страны
Путешествие в восточную сказку, где засматриваешься на орнаменты на посуде, стенах и одежде, в воздухе витают ароматы специй, и кажется, что сейчас из тенистого королевского сада выйдет султан. Вы прогуляетесь
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по улочкам 4 имперских городов: Марракеша, Феса, Рабата и Мекнеса. Посетите главный океанский порт Марокко — Касабланку — и Ифран, сравнимый с Швейцарией.

Переночуете в горах в городке Бени-Меллаль, рядом с которым возвышается 110-метровый каскадный водопад. Перелёт из Санкт-Петербурга и обратно включён в стоимость.

7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
7 городов Марокко и Атласские горы: тур с включёнными перелётами
Ближайшие даты:
Время начала: 02:10, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для поездки необходим загранпаспорт. Срок действия должен составлять не менее 6 месяцев после даты предполагаемого выезда.

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура. Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными при встрече.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах. Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна.

Питание. Включены завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Туристический автобус.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Вылет из Санкт-Петербурга

Летим в Марокко с пересадкой в Стамбуле. Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. Точное время отправления сообщит организатор после бронирования. В аэропорту необходимо быть минимум за 2 часа.

Ориентировочное прибытие в Марракеш в 15:10. Далее трансфер в отель и размещение.

Вылет из Санкт-ПетербургаВылет из Санкт-Петербурга
2 день

Сокровища Марракеша

После завтрака освободим номера и отправимся на экскурсию по Марракешу, который можно назвать одним из самых красивых городов мира. Он был столицей королевства во время правления трёх династий султанов. Здесь сохранилось множество исторических, культурных и архитектурных шедевров. Весь исторический центр Марракеша включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидим главные достопримечательности, в числе которых мечеть Аль-Кутубия, дворец Бахия, медресе и площадь Джамаа-эль-Фна.

Далее переезжаем в Касабланку, где разместимся в отеле на одну ночь.

Сокровища МарракешаСокровища МарракешаСокровища МарракешаСокровища Марракеша
3 день

История и колорит Касабланки, Рабата и Мекнеса

Сегодня мы познакомимся сразу с тремя городами Марокко — Касабланкой, Рабатом и Мекнесом.

Увидим крупнейшую мечеть страны — мечеть Хасана II — и погрузимся в атмосферу оживлённых улиц Касабланки. Продолжим экскурсию на берегу Атлантического океана в Рабате, где сохранился дух магрибского государства. Рассмотрим официальную резиденцию короля Мухаммеда VI, символ города, мемориальный комплекс и исторические ворота 12 века. Последний на сегодня — имперский Мекнес, которому больше всего удалось сберечь атмосферу того времени. Ощутим колорит, посетив главную площадь, где по вечерам собираются гадалки, жонглёры, заклинатели змей и глотатели огня.

Вечером заселимся в отель в Фесе.

История и колорит Касабланки, Рабата и МекнесаИстория и колорит Касабланки, Рабата и МекнесаИстория и колорит Касабланки, Рабата и МекнесаИстория и колорит Касабланки, Рабата и МекнесаИстория и колорит Касабланки, Рабата и МекнесаИстория и колорит Касабланки, Рабата и Мекнеса
4 день

Имперский Фес

После завтрака прогуляемся по Фесу. За день увидим все значимые достопримечательности города от мечети-университета Карауин 9-12 вв. и резиденции султанов до мастерских по выделке кожи, керамике и колоритных рынков. Фес является старейшим из четырёх имперских городов Марокко и издавна славится торговыми и ремесленными традициями.

Вечером вернёмся в отель.

Имперский ФесИмперский ФесИмперский ФесИмперский Фес
5 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сами выберете занятие по душе. А гид поможет подобрать наиболее интересный для вас вариант.

Для желающих будет организована поездка в Шефшауэн — тот самый синий город с фотографий из интернета. Практически все дома здесь окрашены в сине-белые оттенки. И именно общая стилизованность привлекает путешественников со всего мира — получаются эффектные фото!

Ночь в отеле в Фесе.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Путь в горы в Бени-Меллаль и марокканская Швейцария

Переезжаем в город у подножия горы Тассемит — Бени-Меллаль. Путь весьма живописен, так как пролегает через горный массив. По дороге остановимся в местной Швейцарии — Ифране — и ещё на нескольких панорамных точках.

Прибудем в город во второй половине дня и сразу отправимся на экскурсию. Рассмотрим достопримечательности и посетим парк с каскадом. Затем разместимся в отеле на одну ночь.

Путь в горы в Бени-Меллаль и марокканская ШвейцарияПуть в горы в Бени-Меллаль и марокканская ШвейцарияПуть в горы в Бени-Меллаль и марокканская ШвейцарияПуть в горы в Бени-Меллаль и марокканская Швейцария
7 день

Самый большой водопад Марокко

Так далеко ехали мы не просто так — в этих краях находится самый большой водопад Марокко. Высота Узуда достигает 110 метров! Живописное место кроется среди оливковой рощи и является излюбленным местом для водопоя у обезьянок. Прогуляемся по тропе к водопаду и поднимемся повыше, чтобы полюбоваться низвергающимся тройным каскадом с другого ракурса.

На обратном пути будет возможность заехать на обед в берберский ресторан. Вечером будем в Марракеше, где заселимся в отель на одну ночь.

Самый большой водопад МароккоСамый большой водопад МароккоСамый большой водопад МароккоСамый большой водопад Марокко
8 день

Отъезд

После завтрака освобождаем номера и отправляемся в аэропорт. Ориентировочное время вылета — 16:00.

ОтъездОтъезд
9 день

Прибытие в Санкт-Петербург

Обратный перелёт тоже с пересадкой в Стамбуле.
Прибытие в Санкт-Петербург в 5:50.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Туры с 14.12.24 (за одного)€1 132
Тур 16.11.-24.11. (за одного)€1 182
Тур 02.11.-10.11. (за одного)€1 232
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Международный перелёт Санкт-Петербург-Марракеш-Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле («Turkish Airlines», багаж до 23 кг, ручная кладь до 8 кг)
  • Трансфер от аэропорта до отеля и обратно
  • Проживание
  • Завтраки
  • Сопровождение руководителем группы
  • Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными (199 евро): 5 экскурсий, транспортное обслуживание
  • Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг
Что не входит в цену
  • 1-местное размещение - доплата 160 евро за весь тур
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
  • Городской туристический налог - 2 евро за человека в сутки
  • Дополнительная экскурсия в Шефшауэн (по желанию) - 60 евро
  • Страховка (по желанию)
  • Стоимость тура зависит от цены на авиабилеты. Чем ближе дата, тем дороже путешествие. Указанная цена актуальна для туров с 14.12.24. Стоимость туров в ноябре составит от 1182 до 1232 евро за человека
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт с пересадкой в Стамбуле авиалиниями «Turkish Airlines», точное время вылета сообщит организатор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Марракеша

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