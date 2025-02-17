Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра

Познакомиться с историей страны и городов и полюбоваться закатами над Атлантикой
Океан, бьющийся о скалы у подножия старинных крепостей, умопомрачительные закаты, тихие лагуны и рыбацкие деревни, выступления уличных артистов и знакомство с жизнью местных — всё это ждёт вас в поездке
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с нами.

Мы расскажем вам о прошлом страны, о феномене пиратства и работорговле, о культуре и традициях народов, фауне океана и многом другом.

Интересные открытия, яркие краски, завораживающие виды и сотни красивых кадров — лишь малая часть того, чем будет наполнено ваше путешествие.

Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Индивидуальный тур в Марокко: Марракеш, Уалидия, Сафи и Эс-Сувейра
Ближайшие даты:
17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Просьба бронировать отели для проживания заранее.
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести предоплату (всю оставшуюся сумму) в течение 7 суток непосредственно организатору. Тур считается забронированным после получения предоплаты со стороны организатора.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Зависит от количества человек: Mercedes-Benz Vito или Mercedes Sprinter. За доплату возможны и другие варианты (например, ретроавтомобиль и кабриолет). Все машины оснащены кондиционерами и питьевой водой.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (на усмотрение родителей).

Программа тура по дням

1 день

Из Марракеша в Уалидию

Встретим вас в Марракеше рано утром и отправимся к океану. По пути будем делать остановки, чтобы вы могли размяться и познакомиться с достопримечательностями. Поднимемся на стены португальской крепости 16 века и побродим по узким переулкам старого города. Спустимся в подземные цистерны, посетим еврейский квартал и побываем в самом живописном в Марокко порту.

Затем устроим перерыв на обед, во время которого вы сможете отведать только что выловленную рыбу, устриц, крабов, осьминогов и морских ежей (по желанию, за доплату).

После проедем вдоль океана к одному из самых очаровательных мест атлантического побережья — Уалидии. Это тихая лагуна с островами, солончаками и песчаными дюнами. Виды тут просто фантастические! Здесь можно понаблюдать за облюбовавшими эти места перелётными птицами, понежиться на шикарных пляжах, увидеть устричные фермы. Вы сможете поплавать, прокатиться по лагуне на лодочке, а в сезон — увидеть розовых фламинго. Также есть возможность взять урок сёрфинга, порыбачить и принять участие в сборе моллюсков. Расскажите нам заранее о своих пожеланиях, и мы всё устроим!

Всего за день проедем около 290 км.

Из Марракеша в УалидиюИз Марракеша в УалидиюИз Марракеша в УалидиюИз Марракеша в Уалидию
2 день

Отдых в Уалидии, Сафи, переезд в Эс-Сувейру

Время до обеда проведём в Уалидии: осмотрим окрестности и насладимся отдыхом на океане.

Пообедав в рыбном ресторанчике, отправимся в Сафи — прибрежный город с аутентичной мединой, старинной крепостью и выдающимися мастерами гончарного дела. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе и сделать свою собственную вазу или таджин.

После переместимся в любимую художниками и музыкантами белоснежную Эс-Сувейру, где по прибытии проводим красочный закат.

Всего за день проедем около 200 км.

Отдых в Уалидии, Сафи, переезд в Эс-СувейруОтдых в Уалидии, Сафи, переезд в Эс-СувейруОтдых в Уалидии, Сафи, переезд в Эс-СувейруОтдых в Уалидии, Сафи, переезд в Эс-Сувейру
3 день

Знакомство с Эс-Сувейрой, возвращение в Марракеш

Сегодня в первой половине дня вас ждёт знакомство с Эс-Сувейрой. Здесь ощущается драйв, повсюду звучит музыка, а арт-галереи и сувенирные лавки пестрят яркими красками. Этот город веками любим путешественниками, пиратами, авантюристами и людьми искусства. Здесь шумно и весело, но при этом очень уютно.

Мы заберёмся на крепостные стены и полюбуемся окрестностями с их высоты. Побываем в порту и королевском, еврейском и жилых кварталах старого города. Познакомимся с «колдунами» и музыкантами гнауа, чья музыка — смесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов. Сможем освоить пару ремёсел.

После обеда на террасе, с которой открывается завораживающий вид, вернёмся в Марракеш. Всего за день проедем 190 км.

Если вы захотите задержаться в Эс-Сувейре, чтобы покататься верхом вдоль океана, перепробовать все «серые» вина на местной винодельне, съездить на сыроварню или на кочующий рынок, мы сможем перенести трансфер в Марракеш на любой удобный вам день.

Знакомство с Эс-Сувейрой, возвращение в МарракешЗнакомство с Эс-Сувейрой, возвращение в МарракешЗнакомство с Эс-Сувейрой, возвращение в МарракешЗнакомство с Эс-Сувейрой, возвращение в МарракешЗнакомство с Эс-Сувейрой, возвращение в Марракеш

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Консультация эксперта по Марокко (30 минут)
Что не входит в цену
  • Проезд до Марракеша и обратно
  • Проживание
  • Питание - от €10 с человека в день
  • Все дополнительные активности
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести всю оставшуюся сумму в течение 7 суток
  • Возможно проведение тура и для большего количества участников с изменением стоимости: €2056 для 7-11 человек, €2937 для 12-16 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марракеш, утро. Водитель с гидом заберут вас из отеля в Марракеше или с доплатой из любого другого города
Завершение: Марракеш, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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