Встретим вас в Марракеше рано утром и отправимся к океану. По пути будем делать остановки, чтобы вы могли размяться и познакомиться с достопримечательностями. Поднимемся на стены португальской крепости 16 века и побродим по узким переулкам старого города. Спустимся в подземные цистерны, посетим еврейский квартал и побываем в самом живописном в Марокко порту.

Затем устроим перерыв на обед, во время которого вы сможете отведать только что выловленную рыбу, устриц, крабов, осьминогов и морских ежей (по желанию, за доплату).

После проедем вдоль океана к одному из самых очаровательных мест атлантического побережья — Уалидии. Это тихая лагуна с островами, солончаками и песчаными дюнами. Виды тут просто фантастические! Здесь можно понаблюдать за облюбовавшими эти места перелётными птицами, понежиться на шикарных пляжах, увидеть устричные фермы. Вы сможете поплавать, прокатиться по лагуне на лодочке, а в сезон — увидеть розовых фламинго. Также есть возможность взять урок сёрфинга, порыбачить и принять участие в сборе моллюсков. Расскажите нам заранее о своих пожеланиях, и мы всё устроим!

Всего за день проедем около 290 км.