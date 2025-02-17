Описание тура
Организационные детали
Просьба бронировать отели для проживания заранее.
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести предоплату (всю оставшуюся сумму) в течение 7 суток непосредственно организатору. Тур считается забронированным после получения предоплаты со стороны организатора.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Зависит от количества человек: Mercedes-Benz Vito или Mercedes Sprinter. За доплату возможны и другие варианты (например, ретроавтомобиль и кабриолет). Все машины оснащены кондиционерами и питьевой водой.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (на усмотрение родителей).
Программа тура по дням
Из Марракеша в Уалидию
Встретим вас в Марракеше рано утром и отправимся к океану. По пути будем делать остановки, чтобы вы могли размяться и познакомиться с достопримечательностями. Поднимемся на стены португальской крепости 16 века и побродим по узким переулкам старого города. Спустимся в подземные цистерны, посетим еврейский квартал и побываем в самом живописном в Марокко порту.
Затем устроим перерыв на обед, во время которого вы сможете отведать только что выловленную рыбу, устриц, крабов, осьминогов и морских ежей (по желанию, за доплату).
После проедем вдоль океана к одному из самых очаровательных мест атлантического побережья — Уалидии. Это тихая лагуна с островами, солончаками и песчаными дюнами. Виды тут просто фантастические! Здесь можно понаблюдать за облюбовавшими эти места перелётными птицами, понежиться на шикарных пляжах, увидеть устричные фермы. Вы сможете поплавать, прокатиться по лагуне на лодочке, а в сезон — увидеть розовых фламинго. Также есть возможность взять урок сёрфинга, порыбачить и принять участие в сборе моллюсков. Расскажите нам заранее о своих пожеланиях, и мы всё устроим!
Всего за день проедем около 290 км.
Отдых в Уалидии, Сафи, переезд в Эс-Сувейру
Время до обеда проведём в Уалидии: осмотрим окрестности и насладимся отдыхом на океане.
Пообедав в рыбном ресторанчике, отправимся в Сафи — прибрежный город с аутентичной мединой, старинной крепостью и выдающимися мастерами гончарного дела. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классе и сделать свою собственную вазу или таджин.
После переместимся в любимую художниками и музыкантами белоснежную Эс-Сувейру, где по прибытии проводим красочный закат.
Всего за день проедем около 200 км.
Знакомство с Эс-Сувейрой, возвращение в Марракеш
Сегодня в первой половине дня вас ждёт знакомство с Эс-Сувейрой. Здесь ощущается драйв, повсюду звучит музыка, а арт-галереи и сувенирные лавки пестрят яркими красками. Этот город веками любим путешественниками, пиратами, авантюристами и людьми искусства. Здесь шумно и весело, но при этом очень уютно.
Мы заберёмся на крепостные стены и полюбуемся окрестностями с их высоты. Побываем в порту и королевском, еврейском и жилых кварталах старого города. Познакомимся с «колдунами» и музыкантами гнауа, чья музыка — смесь африканских, берберских и арабских религиозных песнопений и ритмов. Сможем освоить пару ремёсел.
После обеда на террасе, с которой открывается завораживающий вид, вернёмся в Марракеш. Всего за день проедем 190 км.
Если вы захотите задержаться в Эс-Сувейре, чтобы покататься верхом вдоль океана, перепробовать все «серые» вина на местной винодельне, съездить на сыроварню или на кочующий рынок, мы сможем перенести трансфер в Марракеш на любой удобный вам день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Полное экскурсионное сопровождение
- Консультация эксперта по Марокко (30 минут)
Что не входит в цену
- Проезд до Марракеша и обратно
- Проживание
- Питание - от €10 с человека в день
- Все дополнительные активности
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести всю оставшуюся сумму в течение 7 суток
- Возможно проведение тура и для большего количества участников с изменением стоимости: €2056 для 7-11 человек, €2937 для 12-16 человек