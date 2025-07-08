Описание тура
Лучший Новый год в Марокко. Только с нами. Только в Сахаре — месте особой энергетики и невероятной силы, способной превратить мечты в планы, а желания — в действия.
Я влюблена в Сахару. Это особенное место — по энергетике, по атмосфере, по ощущениям. Здесь, среди барханов и звёздного неба, словно приоткрывается портал для желаний и мечт. Именно сюда я везу своих друзей, когда они хотят загадать что-то важное — особенно на день рождения. А Новый год в Сахаре — это уже двойная магия. Начать год в таком месте — значит зарядиться на невероятные перемены.
В этом году у нас два тура со встречей Нового года в Сахаре! Оба — волшебные, атмосферные и очень марокканские. Но, немного отличаются по ритму и настроению.
Ежедневные переезды — часть нашего приключения: с утра выезжаем из отеля, любуемся достопримечательностями по пути, наслаждаемся вкусной едой и к вечеру прибываем в следующий отель.
Важно: Тур состоится в любом случае — даже если группа будет небольшой. Количество мест на сайте — это доступные слоты для бронирования, а не итоговый состав группы. Хотите узнать, сколько человек уже едет? Просто напишите нам — мы с радостью расскажем.
Мы проводим групповые и индивидуальные туры по Марокко круглый год — от экспресс-программ на 7 ночей до насыщенных путешествий на 10-14 дней.
Гастрономические и фото-туры, а также индивидуальные маршруты, разрабатываемые с нуля под ваши вкусы, интересы и ритм путешествия.
Основные:
1. Мароканское лето: колорит и океан. Хит лета.
2. Зимние солнечные сказки Марокко
3. 2. Весна и ранняя осень.
4. Частные туры:
Программа тура по дням
Салам, Марокко
Салам, Касабланка! Здравствуй, Марракеш!
Планы: Касабланка — Марракеш.
230 км / Приблизительно 3 часа в дороге.
Ваше марокканское приключение начинается! Первый день — это не просто прилёт и заселение, а первый шаг в новую, яркую реальность.
Часть путешественников прилетает в аэропорт Касабланки, где их встречает водитель, и комфортный трансфер везёт прямиком в Марракеш. Дорога займёт около трёх часов, но пролетит незаметно — пейзажи за окном уже начнут знакомить вас с Марокко
Если удобнее — можно прилететь сразу в Марракеш. В этом случае вы просто встречаете всех уже на месте.
Совет: лучше планировать прилёт до 12:30, чтобы успеть на первую экскурсию. Поверьте, пропустить её будет жаль!
После заселения немного отдыхаем и Марракеш зовёт! В первый же вечер — полное погружение в марокканскую кухню: пряную, ароматную и абсолютно невозможную для диет.
А дальше — вечерняя площадь Джемаа-эль-Фна. Факелы, заклинатели змей, танцовщицы, уличные артисты, сказочники, сотни огней и неповторимые запахи специй. Восточная сказка оживает прямо перед вами!
Первая ночь — в волшебном Марракеше. Вдыхайте атмосферу, впитывайте эмоции.
Всё самое интересное только начинается.
Марракеш. Сказка наяву
Планы: Марракеш.
Переездов нет.
Этот день мы полностью посвятим Марракешу — городу, который невозможно забыть.
Город, в который невозможно не влюбиться.
После вкусного и бодрящего завтрака мы отправимся в исторический центр — настоящий лабиринт впечатлений, где за каждым поворотом ждёт новое открытие. Нас будет сопровождать местный гид, знаток укромных уголков Медины и живой носитель городских легенд.
Старый город захватывает с первых шагов: насыщенные цвета, ароматы специй, звуки восточного базара и детали архитектуры, которые хочется разглядывать бесконечно. Мы пройдём мимо мозаичных дворцов и по шумным торговым улицам, где мастера создают удивительные изделия прямо у нас на глазах. Здесь захочется трогать, пробовать, вдыхать, выбирать — всё, чтобы почувствовать атмосферу Марокко на вкус.
А ещё нас ждёт настоящий рай для глаз и души: парк Мажорель, источник вдохновения Ив Сен-Лорана. После его ухода в саду был рассеян прах великого модельера и это придаёт месту особую духовную значимость.
Вечером вернёмся в отель — наполненные эмоциями, цветами, ароматами и ощущением, что мы с вами по-настоящему прикоснулись к волшебству.
Кто-то, уставший, упадёт в мягкую постель и будет пересматривать фото дня.
А кто-то снова выйдет в шумную медину — на огоньки, специи, чай с мятой и атмосферу, которую невозможно увезти в чемодане, но можно сохранить в сердце.
Марокканский Голливуд и секреты Атласа
Планы: Горный перевал, киностудия, город Xii века, ночь в горах
400 км за день / В общем, в дороге примерно 6 часов в + время остановок.
Сегодня мы покидаем Марракеш и отправляемся в сторону пустыни, но не спешим — нас ждёт невероятно живописный день!
Переезд около 300 км, но поверьте — это не дорога, а сплошное кино. Не зря этот маршрут называют марокканским Голливудом.
К вечеру мы приедем в уютный отель в сердце Атласских гор — среди терракотовых склонов, горных троп и тихих деревень. Нас ждёт заслуженный отдых, вкусный ужин и звёздное небо над головой.
На нашем пути:
Киностудия Атлас — одна из крупнейших в мире, настоящая Мекка для режиссёров. Здесь снимались Гладиатор, Мумия, Принц Персии и даже сцены из Игры престолов.
Город Уарзазат — ворота в пустыню, оазис кинематографа и берберской культуры.
Айт-Бен-Хадду — легендарный город из песка и глины. Настоящее марокканское чудо, признанное Юнеско.
Перевал Тизи-н-Тишка — самый высокий в Северной Африке. Захватывающие виды, серпантины, Атлас во всей своей красе.
Вечером приедем в долину Дадес, где нас ждёт ужин, горный воздух и уютный отель в сердце Великого Атласа.
Ужин в отеле под шёпот гор (включен в стоимость тура).
Завтра — дальше вглубь Марокко!
Встречаем Новый 2026 год в пустыне Сахара
Планы: долина Дадес, каньон Тодра, обед с семьей, пустыня Сахара.
Встреча Нового Года!
250 км за день / В общем, в дороге примерно 4 часов в + время остановок.
Утро начинается с выезда из долины Дадес.
Первым в этот день нас ждёт грандиозный каньон Тодра — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Марокко. Мы сделаем остановку, чтобы насладиться величественными скалами и сделать яркие фотографии.
Далее путь ведёт через живописные берберские деревушки, где нас радушно встретит семья, и мы сможем попробовать настоящий домашний обед — душевный, аутентичный и наполненный марокканскими ароматами. Обед включен в стоимость тура.
Знакомство с бытом и традициями берберов поможет глубже прочувствовать культуру этого удивительного края.
К вечеру, мы приедем в сердце пустыни — место, где небо кажется бескрайним, а золотистые дюны сверкают в лучах заходящего солнца.
Здесь, у костра и под яркими звёздами, мы встретим Новый 2026 год!
Праздник будет наполнен традиционными угощениями, музыкой и танцами, а магия пустыни создаст неповторимую атмосферу, которую вы запомните навсегда.
В эту ночь звёзды сияют ярче любой новогодней гирлянды, создавая по-настоящему сказочную атмосферу!!!
Местные музыканты и танцоры развеселят нас у костра под небом. Веселья, праздничного настроения и сюрпризов будет много.
Загаданные желания обязательно сбудутся — ведь им сопутствует мощная энергия Сахары, самой большой и загадочной пустыни планеты.
Ужин и обед включены в стоимость тура.
===Поскольку новогодняя ночь — особенный момент, мы позаботились о вашем максимальном комфорте и безопасности. Хотя праздник и вся атмосфера Сахары ждут нас у песчаных дюн, ночь мы проведём не в лагере, а в уютном и комфортном отеле неподалёку.
Опыт предыдущих лет показал, что даже с подогревом палаток в пустыне может быть прохладно — а ночи в Сахаре иногда бывают достаточно холодными. Отель же обеспечит вам тепло и комфорт, чтобы вы смогли полностью расслабиться и восстановить силы после ярких впечатлений дня.
Таким образом, праздник и веселье пройдут среди песчаных барханов у костра, а ночлег — в надёжном и тёплом месте рядом с пустыней.
Жемчужины Сахары
Мы встречаем первый день 2026 года в сердце загадочной Сахары — под бескрайним небом и в атмосфере настоящей сказки.
Планы: Исследовать Сахару - самую большую и самую загадочную пустыню на планете Земля.
Небольшие переезды.
Просыпаемся неспешно, наслаждаясь тишиной и магией пустыни, ведь здесь время словно замедляется, позволяя полностью погрузиться в уникальные традиции народа, который веками живет в этих суровых, но таких прекрасных местах.
Сегодня у вас будет уникальная возможность познакомиться с настоящей жизнью пустыни. Кто проснется рано - утро начнет с захватывающего восхода солнца над золотыми дюнами. А кто-то обменяет восход на сон и придет только к завтраку.
Хорошая новость: нам не нужно сегодня распаковывать и снова собирать чемоданы — мы остаемся жить в нашем уютном отеле, где можно расслабиться и восстановить силы.
День для новых впечатлений — мы отправимся в деревню гнауа — в мир древних ритмов и загадочных мелодий, где звуки аутентичных инструментов словно открывают дверь в прошлое и погружают в особую атмосферу пустыни.
Затем наш путь поведёт глубже в сердце Сахары. Перед нами откроется невероятная панорама контрастов: золотые дюны, переливающиеся под солнцем, и строгие чёрные вулканические скалы. Эти пейзажи выглядят так, будто их нарисовала сама природа — зрелище, которое невозможно забыть.
В гостях у кочевников нас ждёт тёплый приём: чашка душистого чая и лёгкий перекус. Это не просто остановка, а возможность прикоснуться к их миру, почувствовать силу и стойкость людей, чья жизнь течёт в гармонии с пустыней.
Особая точка маршрута — заброшенная шахта Мфис, город-призрак, окутанный мистикой. Здесь каждый полуразрушенный дом и каждое эхо ветра рассказывают свою историю. Прогулка по руинам перенесёт вас в другую эпоху, а тишина этого места пробуждает воображение и оставляет ощущение магии.
Мы будем исследовать Сахару на джипах и верблюдах — комфортно, увлекательно, безопасно и очень весело!
И, конечно, в этот день мы продолжим погружение в кулинарные традиции этого края. Вкусная трапеза приготовлена берберами.
Питание (завтрак, чай и перекус и ужин) в этот день входят в стоимость тура.
Сквозь пески к медине
Планы: Средний Атлас, Ифран, кедровый лес, Фес.
470 км за день / В общем, в дороге примерно 7,5 часов в + время остановок.
После незабываемого дня в пустыне мы утром просыпаемся и выезжаем из Сахары. Наш путь лежит через величественные горы Среднего Атласа, где по дороге ждут живописные пейзажи и деревни.
Промежуточные остановки позволят насладиться красотой природы, ароматами кедровых лесов и атмосферой горных поселений.
Вечером прибудем в Фес — древний имперский город с богатейшей историей и культурой. Заселение в традиционный риад, где каждый сможет отдохнуть, а желающие — отправиться на вечерний шоппинг, а может посетить традиционный хамам.
Этот вечер — отличный шанс настроиться на новые впечатления следующего дня.
Фес. Путешествие во времени
Планы: Фес, Шефшауэн.
200 км за день / Приблизительно 3.5 часа + время остановок.
Просыпаемся в Фесе и сразу отправляемся в путешествие сквозь века — в сердце древней марокканской культуры.
Раскроем секреты создания мозаик, которым веками восхищались султаны. Мы увидим, как кузнецы высекают узоры, ткачи создают ковры, а гончары превращают глину в изящные вазы. Увидим как по старинным технологиям производят кожу. Прогуляемся по крупнейшему средневековому кварталу мусульманского мира: лабиринт узких улочек, шум базаров и ароматы специй на каждом шагу. Пройдёмся по улицам, по которым когда-то бегала Жади из сериала Клон
После насыщенного утра — обед в уютном ресторанчике.
Во второй половине дня мы отправимся в Голубой город Шефшауэн. Переезд займёт около четырёх часов, но каждый километр подарит горные виды и свежесть.
Синие стены будут убаюкивать нас всю ночь.
А завтра — рассвет, когда город оживёт в ещё более глубоких тонах, и идеальный момент для нашей прогулки-фотосессии среди сверкающих синих фасадов.
Цвет настроения
Планы: Шефшауэн, Рабат.
250 км за день / Приблизительно 4.5 часа + время остановок.
Сегодня у нас бело-синий день — мы просыпаемся в волшебном Шефшауэне, городе голубых улиц и сказочных видов, где каждый уголок словно создан для незабываемых фотографий и вдохновения. Утро посвящено прогулкам по этому удивительному месту — время запечатлеть красоту, наполненную небесными оттенками, и впитать его особую атмосферу.
После насыщенного утра мы отправляемся в сторону Рабата — элегантной столицы Марокко, которая встретит нас своей неповторимой архитектурой и настроением.
Ночь проведём в уютном отеле столицы, чтобы на следующий день продолжить наше увлекательное путешествие по Марокко.
Атлантика и Касабланка
Планы: Рабат, Касабланка.
95 км / Приблизительно 2 часа в дороге.
Этот день я не очень люблю — ведь он всегда наполнен прощаниями.
Многие из нас будут разлетаться по домам, унося с собой багаж новых впечатлений и эмоций. Но завершающий день тура — вовсе не повод пропускать интересное!
Сегодня нас ждёт Рабат и Касабланка — город, который подарит нам ещё один заряд энергии и вдохновения.
Нас ждёт прогулка по живописным улочкам Рабата, где сливаются история и современность. Мы насладимся захватывающими видами на Атлантический океан и дельту реки Бурегрег, а также увидим величественную башню Хасана — минарет, который должен был стать частью самой большой мечети в мире.
Далее, мы переедем в Касабланку. Познакомимся с живописной набережной Атлантики — Корниш, где шум океана станет для нас источником сил и новых эмоций на весь 2026 год.
Посетим величественную мечеть Хасана Ii — настоящий шедевр марокканской архитектуры и символ страны. И, конечно же, не обойдётся без вкуснейших блюд марокканской кухни.
К вечеру (к 19:30) мы приедем в аэропорт.
А может, кто-то захочет продлить своё путешествие и остаться ещё на несколько дней на побережье Атлантики в Касабланке?
Если это про вас — обязательно напишите мне, я помогу спланировать незабываемое продолжение отдыха!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Лучшая стоимость! Если до бронирования вы найдёте аналогичную программу дешевле - мы компенсируем разницу
- Ужин в долине Дадес
- Обед в берберской семье
- Новогодний ужин в Сахаре
- Питание на второй день в Сахаре (завтрак, чай, перекус у кочевников, ужин)
- Проживание в двухместных номерах с завтраками. Одноместное размещение возможно за доплату
- Транспорт по всей программе: комфортабельный автобус и верблюд:
- Джипы в Сахаре
- Все туристические налоги в городах и отелях
- Трансфер1. Первый день тура - групповой трансфер из аэропорта Касабланки в город. Трансфер из отеля Касабланки к группе, для тех кто прилетает раньше дня начала тура
- Трансфер2. Заключительный день тура - групповой трансфер в аэропорт Касабланки (не в город Касабланка). Индивидуальные трансферы - по запросу, с радостью обсудим
- Музыка в пустыне
- Услуги лицензированных гидов. Сопровождение на протяжении всего тура: лично мной или проверенным русскоговорящим марокканским гидом, которому я доверяю своих туристов, как себе. Экскурсионная программа
- Постоянное сопровождение марокканского гида-водителя
- !! Порядок экскурсий может меняться в зависимости от ситуации на дорогах и других обстоятельств - всё ради вашего комфорта. При этом программа остаётся полной, насыщенной и включает все ключевые точки
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Входные билеты в монументы, по желанию (около 60 евро на весь тур)
- Личные расходы
- Питание не входящее в программу
- Обеды = приблизительно 15 евро - с человека. Для обедов мы выбираем рестораны с вкусной кухней и разумными ценами. Вечером - свободное время для выбора по вашему вкусу и бюджету, с нашими рекомендациями
- Если вы путешествуете один и не против разделить комнату со спутником - мы будем искать для вас соседа для подселения в номер. Если пару найти не удастся, необходимо будет оплатить одноместное размещение
- Авиа перелет. Если вы прилетаете в день тура, желательно прибыть в Касабланку не позже 13:00 или в Марракеш не позже 17:00. Обратный билет из Касабланки - не раньше 21:00. Обсудите со мной время вылета до покупки обратного авиабилета, чтобы успеть на групповой трансфер, включённый в стоимость тура и не заказывать дополнительно индивидуальный (хотя такая возможность также есть):)
О чём нужно знать до поездки
Собирайте вещи - я и Марокко ждём.
Завершите все дела, чтобы полностью погрузиться в марокканскую новогоднюю сказку.
Проверьте все необходимые документы
Соберите чемодан (если нужно - я могу помочь спланировать гардероб).
Расскажите мне об аллергиях и особых предпочтениях в еде.
Пожелания к путешественнику
Позитив и хорошее настроение.
Любовь к архитектуре, истории, традициям, вкусной еде и напиткам.
Любовь к переездам и изменениям отелей.
Желание узнавать всё самое интересное за короткий период времени.
Готовность к взаимодействию с другими участниками группы и местными жителями.
Открытость к познанию новых культурных аспектов и расширению своего кругозора.