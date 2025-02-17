Вы полюбуетесь величественными Атласскими горами и ущельями, посмотрите на глинобитные деревушки, словно прилипшие к
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести предоплату (всю оставшуюся сумму) в течение 7 суток непосредственно организатору. Тур считается забронированным после получения предоплаты со стороны организатора.
Если вас 1, 3, 5, 7, 9 или больше человек или если вы хотели бы воспользоваться трёхместным размещением, напишите нам — пересчитаем стоимость тура.
Проживание. В стоимость входит ночёвка в шатре в лагере среднего класса в Сахаре (с двуспальной или двумя односпальными кроватями, личным душем и туалетом).
- Стандартное размещение 2-местное.
- Возможно 3-местное размещение (дополнительная кровать в 2-местном шатре), это позволит сократить стоимость тура.
- По вашему желанию мы также можем разместить вас в лагере класса «люкс» в Сахаре (за доплату).
Отель в Уарзазате в стоимость не входит. Забронируйте его, пожалуйста, заблаговременно.
Питание. Ужин и завтрак в лагере в Сахаре. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества человек: Mercedes-Benz Vito или Sprinter. Все машины оснащены кондиционерами и питьевой водой.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (на усмотрение родителей).
Программа тура по дням
Из Марракеша в Сахару
Встречаемся в Марракеше (или другом удобном вам городе) в 7:00 и сразу отправляемся в путь, чтобы успеть приехать в Сахару к невероятно красивому закату. Проедем через горы Атласа и преодолеем перевал Тизи-н-Тишка, любуясь завораживающими видами. По пути вас ждут живописные берберские деревни и крепости, дегустация традиционных блюд местной кухни и интересные рассказы о стране. Будем делать остановки, чтобы пофотографировать и размяться. А часть пути проделаем на верблюдах.
По прибытии в лагерь вы насладитесь праздничным ужином в окружении небольших песчаных дюн и отдохнёте.
Всего за день проедем 500 км.
Джип-сафари в пустыне, прибытие в Уарзазат
Начнём день со встречи восхода солнца над барханами, а после завтрака отправимся через пустыню на джипах. Заедем в оазис, где растут самые вкуснейшие финики. Вы увидите удивительные формы выветривания, посмотрите на поселения народа сахаруи и берберские деревушки, полюбуетесь горными пейзажами Антиатласа.
Мы познакомим вас с традициями, ремёслами, кухней и историей местных народов. По желанию вы поучаствуете в кулинарном мастер-классе и научитесь печь хлеб или готовить таджин или во время ремесленного мастер-класса сможете попробовать себя в роли гончара или ткача. Считается, что именно здесь делают самую красивую керамику и ковры.
Ближе к вечеру мы приедем в Уарзазат. Ужин и ночёвка в забронированном вами отеле. Всего за день проедем 300 км.
Киностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду, возвращение в Марракеш
Сегодня вас ждёт посещение самой большой киностудии мира — Atlas Studios. Здесь снимались эпизоды «Игры престолов», «Алладина», «Гладиатора» и других фильмов. Прогуляемся среди декораций — библейских храмов, египетских пирамид и тибетских монастырей.
Затем отправимся в грандиозную берберскую крепость Айт-Бен-Хадду, которую вы могли видеть в кино. Заглянем на местный базар и побродим по переулкам этого памятника архитектуры и истории.
После обеда снова преодолеем перевал Тизи-н-Тишка и к 17:00 пяти вернёмся в Марракеш (или другой удобный вам город). Всего за день проедем 200 км.
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Что включено
- Ночёвка в шатре (2-местное размещение)
- Ужин и завтрак в лагере среднего класса в Сахаре
- Трансферы по программе
- Полное экскурсионное сопровождение
- Посещение Atlas Studios
- Прогулка на верблюдах
- Консультация эксперта по Марокко (30 минут)
Что не входит в цену
- Проезд до Марракеша/Агадира/Феса/Касабланки и обратно
- Проживание в Уарзазате
- Питание вне программы - от €10 с человека в день
- Все дополнительные активности
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести всю оставшуюся сумму в течение 7 суток
- Возможно проведение тура и для большего количества участников с изменением стоимости:
- 4 человека - €3835 за тур
- 6 человек - €4580 за тур
- 8 человек - €5587 за тур
- 10 человек - €6101 за тур
- 12 человек - €6818 за тур
- 14 человек - €7535 за тур
- 16 человек - €8252 за тур
- Возможно проведение тура без сопровождения гидом (только трансфер) с изменением стоимости:
- 2 человека - €1927 за тур
- 4 человека - €2671 за тур
- 6 человек - €3415 за тур
- 8 человек - €4422 за тур
- 10 человек - €4979 за тур
- 12 человек - €5696 за тур
- 14 человек - €6413 за тур
- 16 человек - €7130 за тур
- Если вас 1, 3, 5, 7, 9 или больше человек или если вы хотели бы воспользоваться 3-местным размещением, напишите нам - пересчитаем стоимость тура