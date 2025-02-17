После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести предоплату (всю оставшуюся сумму) в течение 7 суток непосредственно организатору. Тур считается забронированным после получения предоплаты со стороны организатора.

Если вас 1, 3, 5, 7, 9 или больше человек или если вы хотели бы воспользоваться трёхместным размещением, напишите нам — пересчитаем стоимость тура.

Проживание. В стоимость входит ночёвка в шатре в лагере среднего класса в Сахаре (с двуспальной или двумя односпальными кроватями, личным душем и туалетом).

Стандартное размещение 2-местное.

Возможно 3-местное размещение (дополнительная кровать в 2-местном шатре), это позволит сократить стоимость тура.

По вашему желанию мы также можем разместить вас в лагере класса «люкс» в Сахаре (за доплату).

Отель в Уарзазате в стоимость не входит. Забронируйте его, пожалуйста, заблаговременно.

Питание. Ужин и завтрак в лагере в Сахаре. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества человек: Mercedes-Benz Vito или Sprinter. Все машины оснащены кондиционерами и питьевой водой.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (на усмотрение родителей).