Вы побываете там, где редко
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести предоплату (всю оставшуюся сумму) в течение 7 суток непосредственно организатору. Тур считается забронированным после получения предоплаты со стороны организатора.
Если вас 1, 3, 5, 7, 9 или больше человек или если вы хотели бы воспользоваться трёхместным размещением, напишите нам, пожалуйста, мы пришлём вам стоимость тура.
Проживание. В стоимость входит ночёвка в шатре в лагере среднего класса в Сахаре (с двуспальной или двумя односпальными кроватями, личным душем и туалетом).
- Стандартное размещение 2-местное.
- Возможно 3-местное размещение (дополнительная кровать в 2-местном шатре), это позволит сократить стоимость тура.
- По вашему желанию мы также можем разместить вас в лагере класса «люкс» в Сахаре (за доплату).
Отели в Загоре и в Уарзазате в стоимость не входят. Забронируйте их, пожалуйста, заблаговременно.
Питание. Ужин и завтрак в лагере в Сахаре. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества человек: Mercedes-Benz Vito или Sprinter. Все машины оснащены кондиционерами и питьевой водой.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (на усмотрение родителей).
Программа тура по дням
Из Марракеша в Загору
Встречаемся рано утром, чтобы успеть всё запланированное, и отправляемся в путешествие. По пути будем делать много остановок: любоваться пустынными пейзажами, видами гор и оазисов и знакомиться с жизнью, традициями, историей, ремёслами и национальной кухней их жителей.
Прогуляемся в тени садов оазиса в долине реки Драа, побываем в берберской деревне-крепости. Заглянем в музей, пообедаем в необычном месте, а желающие научатся делать аргановое масло, печь хлеб и разгадывать символы украшений и татуировок.
По прибытии в Загору посмотрим на тысячелетнюю крепость древней правящей династии, основателей государств Магриба, и «ворота» в Сахару. Если повезёт, сможем увидеть верблюжьи гонки, которые проводятся круглый год. Завершим день ужином и ночёвкой в заранее забронированном вами отеле.
Всего за день проедем 350 км.
Древняя еврейская крепость, деревня Тамгрут, прогулка на верблюдах, дюны Эрг-Шигага
Позавтракав, отправимся к внушительных размеров еврейской крепости 12 века, окружённой пальмовой рощей. Прогуляемся по еврейскому кварталу, вы узнаете историю жизни этого народа в Марокко. Заедем
в живописную деревушку Тамгрут — древний центр влиятельных суфийских орденов мира. В старинной библиотеке прямо посреди пустыни увидим уникальные рукописи. Вы познакомитесь с традиционной архитектурой и осмотрите подземные дома. Полюбуемся керамикой ручной работы, желающие смогут попробовать себя в разных ремёслах и создать талисман на удачу.
После обеда прокатимся на верблюдах до лагеря среди дюн Эрг-Шигага. По прибытии в лагерь поужинаем, насладимся видами песчаных барханов в лучах заходящего солнца и отдохнём. Всего за день проедем 140 км.
Джип-сафари в пустыне, прибытие в Уарзазат
Начнём день со встречи восхода солнца над барханами, а после завтрака отправимся через пустыню на джипах. Заедем в оазис, где растут самые вкуснейшие финики. Вы увидите удивительные формы выветривания, посмотрите на поселения народа сахаруи и берберские деревушки, полюбуетесь горными пейзажами Антиатласа.
Мы познакомим вас с традициями, ремёслами, кухней и историей местных народов. По желанию вы поучаствуете в кулинарном мастер-классе и научитесь печь хлеб или готовить таджин или во время ремесленного мастер-класса сможете попробовать себя в роли гончара или ткача. Считается, что именно здесь делают самую красивую керамику и ковры.
Ближе к вечеру мы приедем в Уарзазат. Ужин и ночёвка в забронированном вами отеле. Всего за день проедем 300 км.
Киностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду, возвращение в Марракеш
Сегодня вас ждёт посещение самой большой киностудии мира — Atlas Studios. Здесь снимались эпизоды «Игры престолов», «Алладина», «Гладиатора» и других фильмов. Прогуляемся среди декораций — библейских храмов, египетских пирамид и тибетских монастырей.
Затем отправимся в грандиозную берберскую крепость Айт-Бен-Хадду, которую вы могли видеть в кино. Заглянем на местный базар и побродим по переулкам этого памятника архитектуры и истории.
После обеда снова преодолеем перевал Тизи-н-Тишка и к 17:00 пяти вернёмся в Марракеш (или другой удобный вам город). Всего за день проедем 205 км.
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Что включено
- Ночёвка в шатре (2-местное размещение)
- Ужин и завтрак в лагере среднего класса в Сахаре
- Трансферы по программе
- Полное экскурсионное сопровождение
- Посещение Atlas Studios
- Прогулка на верблюдах
- Консультация эксперта по Марокко (30 минут)
Что не входит в цену
- Проезд до Марракеша/Агадира/Феса/Касабланки и обратно
- Проживание в Загоре и Уарзазате
- Питание вне программы - от €10 с человека в день
- Все дополнительные активности
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести всю оставшуюся сумму в течение 7 суток
- Возможно проведение тура и для большего количества участников с изменением стоимости:
- 4 человека - €4354 за тур
- 6 человек - €5098 за тур
- 8 человек - €6237 за тур
- 10 человек - €6728 за тур
- 12 человек - €7445 за тур
- 14 человек - €8162 за тур
- 16 человек - €8879 за тур
- Возможно проведение тура без сопровождения гидом (только трансфер) с изменением стоимости:
- 2 человека - €2057 за тур
- 4 человека - €2801 за тур
- 6 человек - €3546 за тур
- 8 человек - €4685 за тур
- 10 человек - €5232 за тур
- 12 человек - €5949 за тур
- 14 человек - €6666 за тур
- 16 человек - €7383 за тур
- Если вас 1, 3, 5, 7, 9 или больше человек или если вы хотели бы воспользоваться 3-местным размещением, напишите нам - пересчитаем стоимость тура