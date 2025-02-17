Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко

Побывать в библиотеке посреди пустыни, познакомиться с жизнью берберов, переночевать в окружении дюн
В программу вашего персонального путешествия по Марокко мы включили барханы Сахары и тенистые оазисы, древние города и глинобитные деревушки, шумные базары и неспешную прогулку на верблюдах.

Вы побываете там, где редко
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бывают другие путешественники, познакомитесь с историей и культурой берберов, кочевников сахаруи и евреев. Желающие смогут попробовать себя в разных ремёслах.

Мы посетим старинные крепость и библиотеку прямо посреди пустыни и переночуем в пустыне под небом, усыпанном звёздами.

Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
Через Атласские горы в Сахару. Индивидуальный тур из любого города Марокко
Ближайшие даты:
17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести предоплату (всю оставшуюся сумму) в течение 7 суток непосредственно организатору. Тур считается забронированным после получения предоплаты со стороны организатора.
Если вас 1, 3, 5, 7, 9 или больше человек или если вы хотели бы воспользоваться трёхместным размещением, напишите нам, пожалуйста, мы пришлём вам стоимость тура.

Проживание. В стоимость входит ночёвка в шатре в лагере среднего класса в Сахаре (с двуспальной или двумя односпальными кроватями, личным душем и туалетом).

  • Стандартное размещение 2-местное.
  • Возможно 3-местное размещение (дополнительная кровать в 2-местном шатре), это позволит сократить стоимость тура.
  • По вашему желанию мы также можем разместить вас в лагере класса «люкс» в Сахаре (за доплату).

Отели в Загоре и в Уарзазате в стоимость не входят. Забронируйте их, пожалуйста, заблаговременно.

Питание. Ужин и завтрак в лагере в Сахаре. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества человек: Mercedes-Benz Vito или Sprinter. Все машины оснащены кондиционерами и питьевой водой.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста (на усмотрение родителей).

Программа тура по дням

1 день

Из Марракеша в Загору

Встречаемся рано утром, чтобы успеть всё запланированное, и отправляемся в путешествие. По пути будем делать много остановок: любоваться пустынными пейзажами, видами гор и оазисов и знакомиться с жизнью, традициями, историей, ремёслами и национальной кухней их жителей.

Прогуляемся в тени садов оазиса в долине реки Драа, побываем в берберской деревне-крепости. Заглянем в музей, пообедаем в необычном месте, а желающие научатся делать аргановое масло, печь хлеб и разгадывать символы украшений и татуировок.

По прибытии в Загору посмотрим на тысячелетнюю крепость древней правящей династии, основателей государств Магриба, и «ворота» в Сахару. Если повезёт, сможем увидеть верблюжьи гонки, которые проводятся круглый год. Завершим день ужином и ночёвкой в заранее забронированном вами отеле.

Всего за день проедем 350 км.

Из Марракеша в ЗагоруИз Марракеша в ЗагоруИз Марракеша в ЗагоруИз Марракеша в Загору
2 день

Древняя еврейская крепость, деревня Тамгрут, прогулка на верблюдах, дюны Эрг-Шигага

Позавтракав, отправимся к внушительных размеров еврейской крепости 12 века, окружённой пальмовой рощей. Прогуляемся по еврейскому кварталу, вы узнаете историю жизни этого народа в Марокко. Заедем
в живописную деревушку Тамгрут — древний центр влиятельных суфийских орденов мира. В старинной библиотеке прямо посреди пустыни увидим уникальные рукописи. Вы познакомитесь с традиционной архитектурой и осмотрите подземные дома. Полюбуемся керамикой ручной работы, желающие смогут попробовать себя в разных ремёслах и создать талисман на удачу.

После обеда прокатимся на верблюдах до лагеря среди дюн Эрг-Шигага. По прибытии в лагерь поужинаем, насладимся видами песчаных барханов в лучах заходящего солнца и отдохнём. Всего за день проедем 140 км.

Древняя еврейская крепость, деревня Тамгрут, прогулка на верблюдах, дюны Эрг-ШигагаДревняя еврейская крепость, деревня Тамгрут, прогулка на верблюдах, дюны Эрг-ШигагаДревняя еврейская крепость, деревня Тамгрут, прогулка на верблюдах, дюны Эрг-ШигагаДревняя еврейская крепость, деревня Тамгрут, прогулка на верблюдах, дюны Эрг-Шигага
3 день

Джип-сафари в пустыне, прибытие в Уарзазат

Начнём день со встречи восхода солнца над барханами, а после завтрака отправимся через пустыню на джипах. Заедем в оазис, где растут самые вкуснейшие финики. Вы увидите удивительные формы выветривания, посмотрите на поселения народа сахаруи и берберские деревушки, полюбуетесь горными пейзажами Антиатласа.

Мы познакомим вас с традициями, ремёслами, кухней и историей местных народов. По желанию вы поучаствуете в кулинарном мастер-классе и научитесь печь хлеб или готовить таджин или во время ремесленного мастер-класса сможете попробовать себя в роли гончара или ткача. Считается, что именно здесь делают самую красивую керамику и ковры.

Ближе к вечеру мы приедем в Уарзазат. Ужин и ночёвка в забронированном вами отеле. Всего за день проедем 300 км.

Джип-сафари в пустыне, прибытие в УарзазатДжип-сафари в пустыне, прибытие в УарзазатДжип-сафари в пустыне, прибытие в УарзазатДжип-сафари в пустыне, прибытие в Уарзазат
4 день

Киностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду, возвращение в Марракеш

Сегодня вас ждёт посещение самой большой киностудии мира — Atlas Studios. Здесь снимались эпизоды «Игры престолов», «Алладина», «Гладиатора» и других фильмов. Прогуляемся среди декораций — библейских храмов, египетских пирамид и тибетских монастырей.

Затем отправимся в грандиозную берберскую крепость Айт-Бен-Хадду, которую вы могли видеть в кино. Заглянем на местный базар и побродим по переулкам этого памятника архитектуры и истории.

После обеда снова преодолеем перевал Тизи-н-Тишка и к 17:00 пяти вернёмся в Марракеш (или другой удобный вам город). Всего за день проедем 205 км.

Киностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду, возвращение в МарракешКиностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду, возвращение в МарракешКиностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду, возвращение в МарракешКиностудия «Атлас», ксар Айт-Бен-Хадду, возвращение в Марракеш

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвка в шатре (2-местное размещение)
  • Ужин и завтрак в лагере среднего класса в Сахаре
  • Трансферы по программе
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Посещение Atlas Studios
  • Прогулка на верблюдах
  • Консультация эксперта по Марокко (30 минут)
Что не входит в цену
  • Проезд до Марракеша/Агадира/Феса/Касабланки и обратно
  • Проживание в Загоре и Уарзазате
  • Питание вне программы - от €10 с человека в день
  • Все дополнительные активности
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы необходимо будет внести всю оставшуюся сумму в течение 7 суток
  • Возможно проведение тура и для большего количества участников с изменением стоимости:
  • 4 человека - €4354 за тур
  • 6 человек - €5098 за тур
  • 8 человек - €6237 за тур
  • 10 человек - €6728 за тур
  • 12 человек - €7445 за тур
  • 14 человек - €8162 за тур
  • 16 человек - €8879 за тур
  • Возможно проведение тура без сопровождения гидом (только трансфер) с изменением стоимости:
  • 2 человека - €2057 за тур
  • 4 человека - €2801 за тур
  • 6 человек - €3546 за тур
  • 8 человек - €4685 за тур
  • 10 человек - €5232 за тур
  • 12 человек - €5949 за тур
  • 14 человек - €6666 за тур
  • 16 человек - €7383 за тур
  • Если вас 1, 3, 5, 7, 9 или больше человек или если вы хотели бы воспользоваться 3-местным размещением, напишите нам - пересчитаем стоимость тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за небольшую доплату в Касабланке, 07:00
Завершение: В любом городе Марокко: Марракеше/Агадире/Фесе/за небольшую доплату в Касабланке, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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