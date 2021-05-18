Полезная информация об Уджде

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Местное время в Уджде
19:1908
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаУджда
По-английскиOujda-Angad
Столица регионаУджда является столицей региона
Население города405 253 чел.
АэропортУджда OUD
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота549 м. от уровня моря

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