Полезная информация о Маджуро

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Местное время в Маджуро
06:1914
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇭 Маршалловы острова
Название городаМаджуро
По-английскиMajuro
Это столицаМаджуро является столицей Маршалловы островов
Население города25 400 чел.
АэропортМаджуро MAJ
Часовой поясPacific/Majuro
Средняя высота6 м. от уровня моря

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Маджуро

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