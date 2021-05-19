Полезная информация о Маджуро
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Местное время в Маджуро
06:1914
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇭 Маршалловы острова
|Название города
|Маджуро
|По-английски
|Majuro
|Это столица
|Маджуро является столицей Маршалловы островов
|Население города
|25 400 чел.
|Аэропорт
|Маджуро MAJ
|Часовой пояс
|Pacific/Majuro
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Маджуро на карте
Маджуро