Всё о Маршалловы островах

Полезная информация о Маршалловы островах

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Флаг Маршалловы островов
Флаг Маршалловы островов
НазваниеМаршалловы острова
Эмодзи флаг🇲🇭
Полное названиеРеспублика Маршалловы острова
По-английскиMarshall Islands
СтолицаМаджуро
ГородаСписок городов
ВалютаДоллар США
Площадь181 км²
Население55 717 чел.
Телефонный код+692
Код ISOMH
Основной домен.MH
Маршалловы острова фото страны
Маршалловы острова

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