Полезная информация о Маршалловы островах
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Флаг Маршалловы островов
|Название
|Маршалловы острова
|Эмодзи флаг
|🇲🇭
|Полное название
|Республика Маршалловы острова
|По-английски
|Marshall Islands
|Столица
|Маджуро
|Города
|Список городов
|Валюта
|Доллар США
|Площадь
|181 км²
|Население
|55 717 чел.
|Телефонный код
|+692
|Код ISO
|MH
|Основной домен
|.MH
Маршалловы острова