Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове

Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном

Описание
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Бирюзовая вода лагун и яркие коралловые рифы, белоснежный мягкий песок и тропические леса, уникальная природа и невероятные закаты — всё это Маврикий.

Вас ждёт сафари на квадроциклах среди зебр и жирафов, страусов и носорогов, плавание с китами в открытом океане и кормление гигантских черепах.

Вы увидите уникальные семицветные дюны и впечатляющие водопады, пройдёте по подвесному мосту и прокатитесь на зиплайне над обрывом, попробуете морских ежей и экзотические фрукты. А любители ночной жизни смогут окунуться в колорит местных ночных заведений.
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет.
Виза не требуется. В аэропорту прилёта заполняется миграционная карточка.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

В аэропорту вас встретит сопровождающий и доставит к месту проживания. Если вы прилетите утром, у вас будет время искупаться в океане и расслабиться на белоснежном мягком песочке после дороги. А вечером мы вместе поужинаем и обсудим план нашего путешествия.

Встреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдых
2 день

Природный парк «Касела», отдых у океана

Сегодня побываем в природном парке «Касела». Устроим сафари на квадроциклах, посмотрим на зебр и страусов, носорогов и антилоп. Покормим жирафов и сфотографируемся с черепахами. Желающие испытать более острые ощущения смогут погулять со львами и погладить гепарда (за доплату).

Во второй половине дня отдохнём у океана: поплаваем и позагораем. А за ужином в одном из колоритных ресторанчиков поделимся друг с другом впечатлениями.

Природный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океанаПриродный парк «Касела», отдых у океана
3 день

Разноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле Морн

В этот день отправляемся в деревушку Шамарель, богатую интересными природными достопримечательностями. Вы полюбуетесь водопадами Александра и Шамарель и побываете в ущелье, откуда открывается завораживающий вид на национальный парк «Блэк Ривер». Увидим и разноцветные песчаные дюны, слои которых не смешиваются даже после дождей, а оттенки самые разные — от светло-жёлтых до лиловых и сине-зелёных.

На обед заедем в ресторан с обзорной площадкой, с которой насладимся живописными пейзажами побережья. После посетим один из лучших пляжей — в городке Ле Морн, покрытый белоснежным песком и обрамлённый пальмовыми рощами. Посмотрим на одноимённою гору, искупаемся, желающие смогут заняться снорклингом.

Разноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле МорнРазноцветные дюны и водопады поселения Шамарель, пляж Ле Морн
4 день

Плавание с кашалотами, барбекю и батл

Сегодня вас ждёт незабываемый опыт — будем плавать с кашалотами — самыми крупными из зубатых китов. Не волнуйтесь, это безопасно — животные огромные, но безобидные, и многие специально едут на Маврикий, чтобы поплавать с ними в открытом океане. Наполненные впечатлениями, вернёмся в апартаменты, организуем барбекю и устроим баттл!

Плавание с кашалотами, барбекю и батлПлавание с кашалотами, барбекю и батлПлавание с кашалотами, барбекю и батлПлавание с кашалотами, барбекю и батл
5 день

Знакомство со столицей Маврикия

Позавтракав, едем в самый крупный портовый город Маврикия и его столицу — Порт-Луи. Прогуляемся по колоритным центральным улицам и сможем попробоваться местный стрит-фуд. Посмотрим на яркие инсталляции и заглянем в небольшой китайский квартал. Пройдёмся по прохладной манговой аллее и посетим национальный музей, где представлены экспонаты, посвященные истории Маврикия, геологии, флоре и фауне. Среди экспонатов можно увидеть останки птички Додо — эндемика острова.

Затем погуляем по набережной и побываем на знаменитой улице, украшенной зонтиками. Пообедаем с видом на океан в одном из кафе и зайдём полюбоваться яркой росписью в индуистский храм. Вечером поужинаем и поделимся впечатлениями.

Знакомство со столицей МаврикияЗнакомство со столицей МаврикияЗнакомство со столицей МаврикияЗнакомство со столицей МаврикияЗнакомство со столицей Маврикия
6 день

День отдыха и дополнительные экскурсии

На этот день не запланировано поездок, чтобы вы провели время, как вам хочется. Расслабимся на пляже и поиграем в волейбол на тёплом песке. Желающие смогут посетить дополнительные экскурсии: полетать на вертолёте или гидроплане, чтобы полюбоваться уникальным подводным водопадом с высоты; порыбачить на марлина и тунца (за доплату).

День отдыха и дополнительные экскурсииДень отдыха и дополнительные экскурсииДень отдыха и дополнительные экскурсииДень отдыха и дополнительные экскурсии
7 день

Остров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулка

Встанем пораньше и доедем до восточной части острова, откуда поплывём на Иль-о-Серф, что в переводе означает «остров оленей». Олени уже не населяют это место, но здесь шикарные песчаные пляжи и живописная лагуна — подходящая локация, чтобы насладиться солнцем и красотой природы.

Мы побываем у водопадов Гранд-Ривер, а затем на лодке отправимся исследовать яркий подводный мир. Пообедаем вкусным барбекю, а желающие смогут попробовать свежевыловленных морских ежей, которых продают рыбаки прямо на пляже. После возвращения — свободное время.

Остров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулкаОстров Иль-о-Серф, водопады Гранд-Ривер, водная прогулка
8 день

«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази

После завтрака отправляемся на север острова, где посетим «Дворец среди садов» — музей и памятник колониальной архитектуры Маврикия, окружённый садами с богатой коллекцией растений. Вы познакомитесь с историей колониального Маврикия и на время перенесётесь в 19-й век.

Затем побываем на небольшом винокуренном заводе: вы понаблюдаете за производством рома из сахарного тростника. Следующая точка маршрута — 3-километровый песчаный пляж Мон-Шуази, который считается одним из лучших в этой части острова. Отдохнём, позагораем и искупаемся. Вечером желающие могут посетить местный клуб.

«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази«Дворец среди садов», знакомство с производством рома, отдых на пляже Мон-Шуази
9 день

Экстремальный парк, мыс Гри-Гри

Сегодня побываем в недавно открывшемся парке экстремального отдыха: прокатимся на зиплайне и пройдёмся по подвесному мосту длиной 350 метров — яркие ощущения гарантированы!

Затем посетим мыс Гри-Гри — самую южную точку Маврикия — дальше только Антарктида! Если повезёт с погодой, заедем на водопад Рочестер — любимое место местных мальчишек, которые прыгают с его 10-метровой вершины как цирковые акробаты. На обратном пути мы проедем по самой красивой дороге вдоль океана и полюбуемся красочным закатом.

Экстремальный парк, мыс Гри-ГриЭкстремальный парк, мыс Гри-ГриЭкстремальный парк, мыс Гри-Гри
10 день

Отъезд

Утром будет время ещё поплавать в океане и купить сувениры. Затем — выезд в аэропорт. Желающие могут продлить отдых на несколько дней и посетить ещё несколько достопримечательностей: каскадный водопад Тамарин, ботанический сад «Памплемус», чайную плантацию и много другое.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Маврикий, аэропорт, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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