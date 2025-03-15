Многоликий Маврикий, или Каникулы на чудо-острове
Поплавать с кашалотами и полетать на зиплайне, увидеть разноцветные дюны и насладиться океаном
Начало: Маврикий, аэропорт, время встречи зависит от време...
«На обед заедем в ресторан с обзорной площадкой, с которой насладимся живописными пейзажами побережья»
6 апр в 11:00
19 апр в 08:00
€1700 за человека
Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом
Начало: Порт-Луи, аэропорт, утро
«За ужином — вечерние посиделки и продолжение знакомства»
16 июн в 09:00
$1881 за человека
Навстречу черепахам, дельфинам и кашалотам: на паруснике вдоль берегов Маврикия
Встретить обитателей океана, искупаться у необитаемых островов и поучиться управлять катамараном
Начало: Маврикий, ТЦ L’Estuaire в марине La Balise marina,...
«А главное — встретим обитателей подводного мира: бок о бок поплаваем с черепахами и дельфинами, а также целый день посвятим поискам китов и, если повезёт, понаблюдаем за ними с близкого расстояния»
€2310 за человека
Последние отзывы на туры
- EElena15 марта 2025Красивый остров, теплый океан, отличная программа,за которую успели и осмотреть все ключевые достопримечательности и отдохнуть на пляже!)) и с китами плавали,и на гидропланах летали,и барбекью на берегу сделали!)) с чистой душой и чувством выполненного долга можно возвращаться домой 🫶спасибо Анне!))
- AAlex20 февраля 2025Один из лучших туров, который случался. Анне отдельное спасибо;)
- ТТатьяна19 февраля 2025Прекрасный тур по очень красивому острову! Яркое и насыщенное (но не перегруженное) путешествие - киты, океан, сафари, зип-лайны, колониальная усадьба, ром и еще очень много чего интересного, мы в восторге от такого отпуска. Организация тура - идеальная. Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Обзорные»
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