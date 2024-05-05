Сегодня вас ждёт знакомство с одной из главных достопримечательностей острова — национальным парком «Шамарель». Вы увидите знаменитые цветные пески Маврикия и впечатляющий 100-метровый водопад, срывающийся с высоты в пропасть. Со смотровых площадок полюбуетесь потрясающими видами на остров и бирюзовые лагуны.

Затем заедем на ромовый завод: прогуляемся по нему с экскурсией и продегустируем разные виды рома. Желающие смогут его приобрести. После посетим Гран-Бассен — индуистский храмовый комплекс на берегу живописного одноимённого озера. Насладимся пейзажем и рассмотрим статуи богов.

Вечером вернёмся и проводим красочный закат на пляже.