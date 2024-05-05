Лето круглый год: активный и пляжный отдых на Маврикии
Авторский тур в Порт-Луи

Поплавать с дельфинами, попробовать «салат миллионеров» и посмотреть на хищников в нацпарке

Тропический остров с райскими пляжами и лагунами с кристально чистой водой кажется недостижимой роскошной сказкой? — Мы докажем вам, что это не так! Едем с нами, чтобы нежиться на тёплом мягком песке, разлядывать разноцветных рыбок и гладить гигантских черепах. Вас ждёт активный отдых, но и времени полежать у океана с книжкой будет достаточно.

Мы побываем в национальных парках: вы увидите уникальные разноцветные пески и живописные водопады, понаблюдаете за дикими животными. Найдёте Антарктиду на горизонте на самой южной точке Маврикия и познакомитесь с его столицей.

Попробуете маврикийский ром, экзотические фрукты и морепродукты и сможете потанцевать под ритмы регги в местных клубах.
Лето круглый год: активный и пляжный отдых на Маврикии
Лето круглый год: активный и пляжный отдых на Маврикии
Лето круглый год: активный и пляжный отдых на Маврикии
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возьмите с собой гидротапочки — на дне, особенно в диких местах, можно встретиться с кораллами, морскими ежами, рыбой-камень, крылаткой и прочей океанской живностью. Обязателен крем с высоким УФ-фильтром, головной убор (кепка, панама, шляпа и т. п.). Также понадобятся солнцезащитные очки, спрей от насекомых. Розетки иные, если есть возможность берите переходник типа C или G.

Проживание. В апартаментах/на вилле в 1-2-3-4-местных номерах.

Питание. Не включено в стоимость.

Виза. Не требуется.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, пляжный отдых

Мы встретим вас в аэропорту (вы можете прилететь в любое время) и отвезём до места нашего проживания в курортный городок на западном побережье острова Флик-ан-Флак, пляж которого считается здесь лучшим. Вы отдохнёте после дороги, а после мы прогуляемся по побережью, искупаемся в океане и понежимся на мягком белоснежном песке. Вечером поужинаем блюдами местной кухни.

Прилёт, размещение, пляжный отдыхПрилёт, размещение, пляжный отдыхПрилёт, размещение, пляжный отдыхПрилёт, размещение, пляжный отдыхПрилёт, размещение, пляжный отдыхПрилёт, размещение, пляжный отдыхПрилёт, размещение, пляжный отдых
2 день

Парк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-Бассен

Сегодня вас ждёт знакомство с одной из главных достопримечательностей острова — национальным парком «Шамарель». Вы увидите знаменитые цветные пески Маврикия и впечатляющий 100-метровый водопад, срывающийся с высоты в пропасть. Со смотровых площадок полюбуетесь потрясающими видами на остров и бирюзовые лагуны.

Затем заедем на ромовый завод: прогуляемся по нему с экскурсией и продегустируем разные виды рома. Желающие смогут его приобрести. После посетим Гран-Бассен — индуистский храмовый комплекс на берегу живописного одноимённого озера. Насладимся пейзажем и рассмотрим статуи богов.

Вечером вернёмся и проводим красочный закат на пляже.

Парк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-БассенПарк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-БассенПарк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-БассенПарк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-БассенПарк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-БассенПарк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-БассенПарк «Шамарель», ромовый завод, храм Гран-Бассен
3 день

Плавание с дельфинами, свободное время

В этот день приготовьтесь испытать незабываемый опыт — утром отправляемся плавать с дельфинами, которые после ночёвки на западном побережье плывут в открытый океан. Обычно они ходят большими стаями по 20-40 особей. Наша лодка зайдёт по ходу их движения, и мы выпрыгнем за борт и поплаваем вместе с ними.

После вернёмся на берег и пообедаем. Затем — свободное время. Можно пройтись по магазинам и купить кашемировые или хлопковые изделия или расслабиться на пляже и погреться на солнышке.

Плавание с дельфинами, свободное времяПлавание с дельфинами, свободное времяПлавание с дельфинами, свободное времяПлавание с дельфинами, свободное времяПлавание с дельфинами, свободное времяПлавание с дельфинами, свободное время
4 день

Юг острова: заповедник «Ла Ваниль», мыс Гри-Гри

В этот день отправимся на юг острова, который славится своей великолепной природой. Проедем по красивой дороге вдоль океана с живописными видами на горы и дикие пляжи. Побываем в заповеднике «Ла Ваниль», где покормим гигантских черепах, которых здесь более 1000, посмотрим на крокодилов, лемуров, обезьян и попугаев.

Затем посетим мыс Гри-Гри, самую южную точку Маврикия — дальше только бескрайний океан и Антарктида. Говорят, её даже можно разглядеть в ясную погоду. На обед заглянем в ресторан, где вы попробуете «салат миллионеров» из сердцевины пальмы.

Юг острова: заповедник «Ла Ваниль», мыс Гри-ГриЮг острова: заповедник «Ла Ваниль», мыс Гри-ГриЮг острова: заповедник «Ла Ваниль», мыс Гри-ГриЮг острова: заповедник «Ла Ваниль», мыс Гри-ГриЮг острова: заповедник «Ла Ваниль», мыс Гри-ГриЮг острова: заповедник «Ла Ваниль», мыс Гри-Гри
5 день

Свободный день

Сегодня — свободный день. Есть возможность поплавать с кашалотами (за доплату), полетать на вертолёте или гидроплане и увидеть известный на весь мир подводный водопад. Можно просто утроить себе пляжный релакс или понырять с маской у домашнего рифа и понаблюдать за коралловыми рыбками.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Экскурсия по столице Маврикия

Позавтракав, едем в Порт-Луи. Прогуляемся по набережной и посетим фотогеничные места. Заглянем на колоритный центральный рынок, где продаются экзотические фрукты и овощи. Пообедаем в одном из ресторанчиков.

Во второй половине дня полюбуемся закатом и с теми, кто не устал, посетим местный клуб — потанцуем под энергичную музыку.

Экскурсия по столице МаврикияЭкскурсия по столице МаврикияЭкскурсия по столице МаврикияЭкскурсия по столице МаврикияЭкскурсия по столице МаврикияЭкскурсия по столице МаврикияЭкскурсия по столице Маврикия
7 день

Морская прогулка на остров Иль-о-Серф

Сегодня снова отправимся на морскую прогулку: отдохнём на просторной палубе катамарана, искупаемся в океане с тропическими рыбками, побываем у водопадов Гранд-Ривер. Дойдём до острова Иль-о-Серф с шикарными песчаными пляжами и живописной лагуной, а по пути вас ждёт обед-барбекю прямо на борту.

Морская прогулка на остров Иль-о-СерфМорская прогулка на остров Иль-о-СерфМорская прогулка на остров Иль-о-СерфМорская прогулка на остров Иль-о-СерфМорская прогулка на остров Иль-о-СерфМорская прогулка на остров Иль-о-Серф
8 день

Сафари в парке «Касела»

Утром отправляемся в природный парк «Касела», где вас ждёт сафари среди местных обитателей. С близкого расстояния вы увидите страусов и леопардов, львов и гепардов, обезьян и жирафов. За доплату можно будет покормить длинношеих и прогуляться по вольеру со львами.

Во второй половине дня устроим пикник на пляже и насладимся закатом.

Сафари в парке «Касела»Сафари в парке «Касела»Сафари в парке «Касела»Сафари в парке «Касела»Сафари в парке «Касела»
9 день

Отъезд

Насладившись завтраком под шум прибоя, искупаемся напоследок и поедем в аэропорт. Желающие могут продлить свой отдых и остаться ещё на несколько дней.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в апартаментах
  • Морские прогулки: на катамаране на острова (включено барбекю) и плавание с дельфинами
  • Все входные билеты в рамках программы, а том числе в национальные парки, Кассела и на сафари в парк
  • Услуги тревел-лидера
  • Помощь в приобретении авиабилетов (подбор удобных рейсов)
  • Информационная поддержка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты - от 800 евро
  • Питание (цены приемлемые, цены в кафе и в супермаркетах ±10% от российских)
  • Морская прогулка (плавание с китами, кашалотами) - цена варьируется от 80 евро (в зависимости от курса валют и выбора набора услуг) + около 40 евро за съёмку (по запросу)
  • Полёт на вертолёте - от 189 евро (зависит от продолжительности полёта)
  • Прогулка со львами - от 80 евро
  • Кормление жирафа - около 4 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт-Луи, аэропорт, любое время
Завершение: Порт-Луи, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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