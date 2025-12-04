Тур с насыщенной программой позволит вам полностью переключиться и получить яркие впечатления от роскошной природы.
Вас ждут сафари в национальном парке, треккинг, подводный мир, релакс
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по прилёту: самый удобный рейс из Москвы выполняет авиакомпания Аэрофлот по средам и субботам, прилёт на следующий день утром, также есть билеты со стыковкой в Дубае
Что иметь при себе: средства защиты кожи от солнца, головные уборы (кепка, панама), солнцезащитную лайкру, удобную обувь для треккинга.
Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, но вся программа тура будет выполнена в полном объёме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.
Для посещения Республики Маврикий с туристическими целями на срок до 60 дней гражданам РФ виза не требуется. За несколько дней до тура отправляю участникам ваучер на проживание, ссылку на заполнение онлайн формы декларации о въезде, также выборочно при прохождении паспортного контроля могут спросить обратный авиабилет в любую страну.
Проживание. В комфортных двухместных апартаментах рядом с пляжем.
Питание. Включены завтраки и ланч на катамаране, остальное — за доплату. Также во всех апартаментах оборудована современная кухня.
Дети. Возможно участие с детьми с 10 лет.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство
Встречаемся в аэропорту — знакомимся, загружаемся в микроавтобус и в течение часа доезжаем до уютных апартаментов. После обеда достаём купальники и бежим на пляж смывать усталость от дороги в лазурных водах Индийского океана.
За ужином — вечерние посиделки и продолжение знакомства.
Остров Иль-о-Серф
Утром отправимся навстречу морским приключениям — поплывём на катамаране по лазурным водам и полюбуемся горными пейзажами Маврикия! Наше путешествие начнётся с посещения живописного водопада Гранд-Ривер на юго-востоке, а если повезёт, сможем увидеть обезьян, прыгающих по старым деревьям на берегу реки.
Далее возьмём курс на остров Иль-о-Серф у восточного побережья Маврикия — это прекрасное место, чтобы провести расслабленный день и насладиться океаном. Недалеко от острова катамаран остановится, чтобы вы могли поплавать среди коралловых рифов, дельфинов и тропических рыб.
После этого устроим на борту обед-барбекю с безлимитным коктейль-баром. Затем — отдых на пляже и купание в прозрачной воде. Вечером, расслабленные и умиротворённые, вернёмся в отель.
Семицветные пески и треккинг к горе Ле-Морн
С утра будем учиться снорклингу и базовому фридайвингу (в бассейне отеля).
Потом совершим прогулку по национальному парку, где посмотрим на все оттенки семицветных песков у деревни Шамарель. Разноцветные песчинки образуют на поверхности дюн причудливые узоры, напоминающие радужные разводы. Также здесь обитают гигантские черепахи, за которыми интересно понаблюдать. Здесь нас ждёт восхождение на высочайшую точку Маврикия.
Плавание с дельфинами
Сегодня поднимемся рано, чтобы отправиться в океан на встречу с морскими млекопитающими. Трудно передать чувства, которые возникают в открытом море в окружении стай дельфинов и китов.
Вечером возвращаемся в поселение, ужинаем, играем в настолки и обмениваемся впечатлениями дня.
Африканское сафари и Порт-Луи
Сегодня вас ждёт сафари в природном парке Касела. Вы увидите диких животных в их естественной среде: на Маврикии обитают львы, тигры, антилопы, гепарды, жирафы, гиппопотамы, множество видов птиц и других африканских жителей. Вы получите сильные эмоции от общения с дикой природой без вольеров!
После обеда прогуляемся по столице острова — Порт-Луи. Пройдёмся по набережной и осмотрим старый форт с живописным видом на город. Далее поедем на самую северную точку острова — посетим комфортные пляжи и встретим закат у одинокого маяка среди скал.
Плавание с кашалотами и китами
Сегодняшний день снова посетим безопасному плаванию с морскими обитателями. После ужина поиграем в настольные игры.
Прогулка к водопадам, хайкинг
С утра возьмём курс к живописному водопаду, высота которого достигает 275 метров. Мы увидим природные бассейны с водой, исследуем мощные водяные каскады и очутимся в секретной локации, которую называют скрытой жемчужиной острова.
Погуляв и вволю накупавшись, вернёмся в отель. Ужин и отдых.
Место силы на Юге с панорамами, хайкинг
Сегодня отправляемся на Юг за яркими фото и воспоминаниями. Совершим небольшое восхождение — наградой станут впечатляющие пейзажи, открывающиеся с вершины. После ужина поиграем в настольные игры.
Полёт на гидроплане
После завтрака вас ждёт особенное приключение — полёт на гидроплане над берегами и лагунами острова. Мы пролетим над фантастическим подводным «водопадом» Ле-Морн-Брабан — с высоты птичьего полёта вы увидите знаменитую иллюзию, созданную природой из песка и мощных подводных течений. За 15 минут полёта вы запечатлите потрясающий вид на фотографиях и получите прилив адреналина.
Свободный день
Сегодняшний день — в вашем распоряжении. Можно остаться в апартаментах, отдохнуть у бассейна или позагорать на пляже.
Вечером — прощальный ужин и ночная тусовка под звёздным небом.
Вылет домой
После завтрака вы успеете напоследок посетить пляж — а после всё-таки придётся упаковать вещи и попрощаться со сказочным Маврикием. Вас ждёт трансфер до аэропорта — уезжаем домой с кучей классных фото и видео, яркими воспоминаниями об острове и новыми друзьями!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€2140
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер отель - аэропорт - отель
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Фото - и видеосъёмка под водой и с дрона
- Полёт на гидроплане
- Обучение снорклингу и начальному фридайвингу
- Видеоролик на память о путешествии
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины - от $25-35
- Страховка путешественника
- Доплата за 1-местное размещение - от €590
- Итоговая стоимость тура может колебаться в зависимости от курса рубля