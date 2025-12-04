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Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе

Изучить пляжи острова, поплавать с китами и пролететь на гидроплане над водопадом
Приглашаем в активное путешествие на экзотичный Маврикий.

Тур с насыщенной программой позволит вам полностью переключиться и получить яркие впечатления от роскошной природы.

Вас ждут сафари в национальном парке, треккинг, подводный мир, релакс
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на белоснежных пляжах и потрясающая островная кухня.

Вы пройдёте обучение фридайвингу, попробуете себя в снорклинге, и в итоге получите от нас профессиональные фото. Мы будем свободно перемещаться и исследовать каждый дикий уголок этого места — Маврикий ждёт вас!

5
5 отзывов
Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе
Пленительный Маврикий: наслаждение и экстрим в одном флаконе

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по прилёту: самый удобный рейс из Москвы выполняет авиакомпания Аэрофлот по средам и субботам, прилёт на следующий день утром, также есть билеты со стыковкой в Дубае

Что иметь при себе: средства защиты кожи от солнца, головные уборы (кепка, панама), солнцезащитную лайкру, удобную обувь для треккинга.

Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, но вся программа тура будет выполнена в полном объёме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.

Для посещения Республики Маврикий с туристическими целями на срок до 60 дней гражданам РФ виза не требуется. За несколько дней до тура отправляю участникам ваучер на проживание, ссылку на заполнение онлайн формы декларации о въезде, также выборочно при прохождении паспортного контроля могут спросить обратный авиабилет в любую страну.

Проживание. В комфортных двухместных апартаментах рядом с пляжем.

Питание. Включены завтраки и ланч на катамаране, остальное — за доплату. Также во всех апартаментах оборудована современная кухня.

Дети. Возможно участие с детьми с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство

Встречаемся в аэропорту — знакомимся, загружаемся в микроавтобус и в течение часа доезжаем до уютных апартаментов. После обеда достаём купальники и бежим на пляж смывать усталость от дороги в лазурных водах Индийского океана.

За ужином — вечерние посиделки и продолжение знакомства.

Встреча и знакомствоВстреча и знакомствоВстреча и знакомство
2 день

Остров Иль-о-Серф

Утром отправимся навстречу морским приключениям — поплывём на катамаране по лазурным водам и полюбуемся горными пейзажами Маврикия! Наше путешествие начнётся с посещения живописного водопада Гранд-Ривер на юго-востоке, а если повезёт, сможем увидеть обезьян, прыгающих по старым деревьям на берегу реки.

Далее возьмём курс на остров Иль-о-Серф у восточного побережья Маврикия — это прекрасное место, чтобы провести расслабленный день и насладиться океаном. Недалеко от острова катамаран остановится, чтобы вы могли поплавать среди коралловых рифов, дельфинов и тропических рыб.

После этого устроим на борту обед-барбекю с безлимитным коктейль-баром. Затем — отдых на пляже и купание в прозрачной воде. Вечером, расслабленные и умиротворённые, вернёмся в отель.

Остров Иль-о-СерфОстров Иль-о-СерфОстров Иль-о-СерфОстров Иль-о-Серф
3 день

Семицветные пески и треккинг к горе Ле-Морн

С утра будем учиться снорклингу и базовому фридайвингу (в бассейне отеля).

Потом совершим прогулку по национальному парку, где посмотрим на все оттенки семицветных песков у деревни Шамарель. Разноцветные песчинки образуют на поверхности дюн причудливые узоры, напоминающие радужные разводы. Также здесь обитают гигантские черепахи, за которыми интересно понаблюдать. Здесь нас ждёт восхождение на высочайшую точку Маврикия.

Семицветные пески и треккинг к горе Ле-МорнСемицветные пески и треккинг к горе Ле-МорнСемицветные пески и треккинг к горе Ле-МорнСемицветные пески и треккинг к горе Ле-МорнСемицветные пески и треккинг к горе Ле-Морн
4 день

Плавание с дельфинами

Сегодня поднимемся рано, чтобы отправиться в океан на встречу с морскими млекопитающими. Трудно передать чувства, которые возникают в открытом море в окружении стай дельфинов и китов.

Вечером возвращаемся в поселение, ужинаем, играем в настолки и обмениваемся впечатлениями дня.

Плавание с дельфинамиПлавание с дельфинамиПлавание с дельфинами
5 день

Африканское сафари и Порт-Луи

Сегодня вас ждёт сафари в природном парке Касела. Вы увидите диких животных в их естественной среде: на Маврикии обитают львы, тигры, антилопы, гепарды, жирафы, гиппопотамы, множество видов птиц и других африканских жителей. Вы получите сильные эмоции от общения с дикой природой без вольеров!

После обеда прогуляемся по столице острова — Порт-Луи. Пройдёмся по набережной и осмотрим старый форт с живописным видом на город. Далее поедем на самую северную точку острова — посетим комфортные пляжи и встретим закат у одинокого маяка среди скал.

Африканское сафари и Порт-ЛуиАфриканское сафари и Порт-ЛуиАфриканское сафари и Порт-ЛуиАфриканское сафари и Порт-ЛуиАфриканское сафари и Порт-ЛуиАфриканское сафари и Порт-ЛуиАфриканское сафари и Порт-ЛуиАфриканское сафари и Порт-Луи
6 день

Плавание с кашалотами и китами

Сегодняшний день снова посетим безопасному плаванию с морскими обитателями. После ужина поиграем в настольные игры.

Плавание с кашалотами и китамиПлавание с кашалотами и китамиПлавание с кашалотами и китамиПлавание с кашалотами и китамиПлавание с кашалотами и китамиПлавание с кашалотами и китами
7 день

Прогулка к водопадам, хайкинг

С утра возьмём курс к живописному водопаду, высота которого достигает 275 метров. Мы увидим природные бассейны с водой, исследуем мощные водяные каскады и очутимся в секретной локации, которую называют скрытой жемчужиной острова.

Погуляв и вволю накупавшись, вернёмся в отель. Ужин и отдых.

Прогулка к водопадам, хайкингПрогулка к водопадам, хайкингПрогулка к водопадам, хайкингПрогулка к водопадам, хайкинг
8 день

Место силы на Юге с панорамами, хайкинг

Сегодня отправляемся на Юг за яркими фото и воспоминаниями. Совершим небольшое восхождение — наградой станут впечатляющие пейзажи, открывающиеся с вершины. После ужина поиграем в настольные игры.

Место силы на Юге с панорамами, хайкингМесто силы на Юге с панорамами, хайкингМесто силы на Юге с панорамами, хайкингМесто силы на Юге с панорамами, хайкинг
9 день

Полёт на гидроплане

После завтрака вас ждёт особенное приключение — полёт на гидроплане над берегами и лагунами острова. Мы пролетим над фантастическим подводным «водопадом» Ле-Морн-Брабан — с высоты птичьего полёта вы увидите знаменитую иллюзию, созданную природой из песка и мощных подводных течений. За 15 минут полёта вы запечатлите потрясающий вид на фотографиях и получите прилив адреналина.

Полёт на гидропланеПолёт на гидропланеПолёт на гидропланеПолёт на гидроплане
10 день

Свободный день

Сегодняшний день — в вашем распоряжении. Можно остаться в апартаментах, отдохнуть у бассейна или позагорать на пляже.

Вечером — прощальный ужин и ночная тусовка под звёздным небом.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Вылет домой

После завтрака вы успеете напоследок посетить пляж — а после всё-таки придётся упаковать вещи и попрощаться со сказочным Маврикием. Вас ждёт трансфер до аэропорта — уезжаем домой с кучей классных фото и видео, яркими воспоминаниями об острове и новыми друзьями!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€2140
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер отель - аэропорт - отель
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Фото - и видеосъёмка под водой и с дрона
  • Полёт на гидроплане
  • Обучение снорклингу и начальному фридайвингу
  • Видеоролик на память о путешествии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины - от $25-35
  • Страховка путешественника
  • Доплата за 1-местное размещение - от €590
  • Итоговая стоимость тура может колебаться в зависимости от курса рубля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Порт-Луи, аэропорт, 9:30
Завершение: Порт-Луи, аэропорт, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 95 туристов
Я создаю авторские туры в формате настоящих приключений — там, где активный отдых переплетается с дикой тропической природой. Дайвинг, фридайвинг и подводная съёмка — наша стихия. Вместе с командой мы отправляемся
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в самые живописные уголки тропиков: исследуем рифы, встречаем морских гигантов, открываем неизведанные острова и проживаем каждое путешествие как экспедицию. Это не просто отпуск, а путь первооткрывателя, наполненный движением, эмоциями и кадрами, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Е
Пересматривая снимки с этой поездки, я не перестаю удивляться — ну как всё это могло со мной случиться? Каждый день был полон настоящего детского восторга: плавать рядом с кашалотом —
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это такой опыт, что дух захватывает, обнимать жирафа, купаться под водопадом, а еще пролетать на гидроплане над прозрачной водой и видеть волны, разбивающиеся о рифы… Все эти эмоции усилились благодаря отличной организации путешествия. Ну и отдельное спасибо нашему гиду Саше — всегда на связи, помогал каждому и поддерживал классную атмосферу в группе. Ты сделал этот трип незабываемым!

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А
Это уже не первая моя поездка с этим организатором. Программа на удивление была очень увлекательной и продуманной, прямо с душой составлена. Каждый день был наполнен эмоциями и новыми открытиями. Могу
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смело советовать этот тур — точно не разочарует.

Особенно благодарна нашему гиду Саше! Он всегда находил минутку для каждого, учитывал, что интересно всем в группе. Очень веселый и умный человек, отлично наблюдает за ситуацией и всегда вовремя помогает, если что-то идет не так.

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А
Маврикий с первого взгляда просто покорил меня! Программа тура была очень насыщенной всё, как обещали - морские прогулки, плавание со дельфинами и кашалотами, хайкинг, даже полёт над водопадом и визит
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в парк Касела, а ещё мыс Грис. В последний день мы наконец-то просто расслабились на пляже, подзарядились перед дорогой. Ехать сюда определённо стоит!

Для меня это был первый раз в авторском туре, и опыт вышел очень удачным. Всё было организовано отлично, так что я с радостью поеду ещё раз. Сергей снимал нас и с дрона и под водой, где плавали с китами, так что остались просто супер видео с поездки.

Плавать с кашалотами — это что-то невероятное! Такие моменты не забываются никогда, хотя бы ради этого стоит сюда приехать!

Полёт над подводным водопадом впечатлил не меньше. Даже те, кто вовсе не фанат высоты, остались под большим впечатлением:) Мы летали парами на двух маленьких самолётах, и это добавило драйва. Взлетал ты вдвоём — пилот и ты — прямо как в сказке. Такого зрелища нигде больше не увидишь.

Остров здесь бесконечно зелёный, а вода меняет цвет от нежно-голубого до глубокого ультрамарина — просто сказка! И что радует, вода везде тёплая, можно купаться когда угодно и где угодно. Я советую взять коралловые тапочки, маску с ластами тоже пригодятся.

Само путешествие получилось настоящим приключением ещё и потому, что попалась отличная компания! Ребята с чувством юмора и позитивным взглядом на жизнь, с ними время пролетело незаметно. Конечно погода иногда вносила свои коррективы, пару раз попадали под дождь, но потом обязательно выглядывало солнце. Нам повезло с погодой — тур был в начале мая, было тепло и комфортно, без изнуряющей жары.

Апартаменты не произвели на меня вау-эффекта. Кухня была, хоть и не полностью оборудованная, но завтрак можно было приготовить, а ужин - если захотеть. Продукты брали в большом супермаркете, что примерно через день можно было заехать на автобусе после экскурсий.

В общем тур классный, можно просто расслабиться и ни о чем не думать, наслаждаться моментами и зарядиться положительными эмоциями!

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В
Как только ступила на Маврикий, сразу поняла — это словно попала в сказку: солнце, море без края и вся эта атмосфера волшебства. Ещё в аэропорту нас встретили с теплом, и
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дорога до наших апартаментов была такой красивой! Первое знакомство с бирюзовой водой Индийского океана сразу смыло всю усталость и подарило радость, настрой на отдых был просто отличный.

Каждый день на этом острове был как маленькое приключение, полон новых открытий и ярких моментов. Прогулки по национальному парку и встреча с черепахами, например. Или прогулка на катамаране подарила свободу и чувство единения с природой, а вокруг лазурные пляжи и прозрачная вода, которые до сих пор живо в памяти. На юге острова мы пробовали снорклинг и фридайвинг, поднимались на гору Ле Морн — виды там просто фантастика!

Отдельная тема — это время с дельфинами в открытом океане… это очень трогательно и волнующе, словами не передать. Также как и с кашалотами, быть так близко к таким мощным и величественным существам…

Сафари в природном парке Касела — просто заряд энергии и детский восторг от того, как спокойно можно наблюдать диких животных в их среде обитания. И даже спокойный день на острове был особенным — можно было просто валяться у бассейна, наслаждаясь покоем и комфортом. Уезжая, я везу с собой не только сотни ярких фотографий, но и воспоминания, которые очень хочется сохранить на всю жизнь.

Спасибо всем, кто создавал эту атмосферу — за заботу, смех и приключения. Этот тур действительно вдохновляет и стоит попробовать каждому!

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В
Огромное спасибо Сергею за помощь в исполнении моей мечты! Когда услышала, что можно поплавать с кашалотами, сначала даже сомневалась, что это случится со мной. Остальное в туре даже особо не
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изучала, но все подошло: и сроки, и цена, и походы — а это вообще редкость у других.
Само путешествие превзошло все ожидания! Маврикий — просто что-то с чем-то: горы невероятные, океан интересный (плавали не только с кашалотами, но и с дельфинами, любовались кораллами).

Поднялись на самую высокую вершину острова, любовались мысом Гри-Гри, а ещё летали над подводным водопадом — впечатлений море! Но самое ценное — увидеть целую семью кашалотов и плавать вместе с ними. Как мама кормит детёныша, как пара нежится, играет, спит — это просто волшебство. Наш мир такой удивительный, а эта поездка помогла прикоснуться к нему поближе.

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Тур входит в следующие категории Порт-Луи

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