Приглашаем в активное путешествие на экзотичный Маврикий.Тур с насыщенной программой позволит вам полностью переключиться и получить яркие впечатления от роскошной природы.Вас ждут сафари в национальном парке, треккинг, подводный мир, релакс

на белоснежных пляжах и потрясающая островная кухня. Вы пройдёте обучение фридайвингу, попробуете себя в снорклинге, и в итоге получите от нас профессиональные фото. Мы будем свободно перемещаться и исследовать каждый дикий уголок этого места — Маврикий ждёт вас!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по прилёту: самый удобный рейс из Москвы выполняет авиакомпания Аэрофлот по средам и субботам, прилёт на следующий день утром, также есть билеты со стыковкой в Дубае

Что иметь при себе: средства защиты кожи от солнца, головные уборы (кепка, панама), солнцезащитную лайкру, удобную обувь для треккинга.

Расписание очередности экскурсий может меняться по дням проведения, но вся программа тура будет выполнена в полном объёме, не учитывая форс-мажорные обстоятельства.

Для посещения Республики Маврикий с туристическими целями на срок до 60 дней гражданам РФ виза не требуется. За несколько дней до тура отправляю участникам ваучер на проживание, ссылку на заполнение онлайн формы декларации о въезде, также выборочно при прохождении паспортного контроля могут спросить обратный авиабилет в любую страну.