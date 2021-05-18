Полезная информация об Атаре
Что нужно знать об Атаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Атаре
18:1926
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇷 Мавритания
|Название города
|Атар
|По-английски
|Atar
|Столица региона
|Атар является столицей региона
|Население города
|24 021 чел.
|Аэропорт
|Mouakchott ATR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Nouakchott
|Средняя высота
|224 м. от уровня моря