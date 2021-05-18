Полезная информация об Атаре

Что нужно знать об Атаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Атаре
18:1926
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇷 Мавритания
Название городаАтар
По-английскиAtar
Столица регионаАтар является столицей региона
Население города24 021 чел.
АэропортMouakchott ATR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Nouakchott
Средняя высота224 м. от уровня моря

Где находится Атар на карте