Всё о Мавритании

Полезная информация о Мавритании

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Флаг Мавритании
Флаг Мавритании
НазваниеМавритания
Эмодзи флаг🇲🇷
Полное названиеИсламская Республика Мавритания
По-английскиMauritania
СтолицаНуакшот
ГородаСписок городов
ВалютаМавританская угия
Площадь1 030 700 км²
Население3 537 368 чел.
Телефонный код+222
Код ISOMR
Основной домен.MR
Соседние страны🇩🇿 Алжир🇲🇱 Мали🇸🇳 Сенегал

Где находится Мавритания на карте

Мавритания фото страны
Мавритания

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