Полезная информация о Мавритании
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Флаг Мавритании
|Название
|Мавритания
|Эмодзи флаг
|🇲🇷
|Полное название
|Исламская Республика Мавритания
|По-английски
|Mauritania
|Столица
|Нуакшот
|Города
|Список городов
|Валюта
|Мавританская угия
|Площадь
|1 030 700 км²
|Население
|3 537 368 чел.
|Телефонный код
|+222
|Код ISO
|MR
|Основной домен
|.MR
|Соседние страны
|🇩🇿 Алжир🇲🇱 Мали🇸🇳 Сенегал
Где находится Мавритания на карте
Мавритания