Полезная информация о Киффе
Что нужно знать о Киффе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Киффе
18:1938
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇷 Мавритания
|Название города
|Киффа
|По-английски
|Kiffa
|Столица региона
|Киффа является столицей региона
|Население города
|40 281 чел.
|Аэропорт
|Киффа KFA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Nouakchott
|Средняя высота
|127 м. от уровня моря