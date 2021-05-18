Полезная информация о Киффе

Что нужно знать о Киффе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Киффе
18:1938
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇷 Мавритания
Название городаКиффа
По-английскиKiffa
Столица регионаКиффа является столицей региона
Население города40 281 чел.
АэропортКиффа KFA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Nouakchott
Средняя высота127 м. от уровня моря

Где находится Киффа на карте