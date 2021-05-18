Полезная информация о Нуадибу
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Местное время в Нуадибу
20:5156
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇷 Мавритания
|Название города
|Нуадибу
|По-английски
|Nouadhibou
|Столица региона
|Нуадибу является столицей региона
|Население города
|72 337 чел.
|Аэропорт
|Нуадибу NDB
|Часовой пояс
|Africa/Nouakchott
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Нуадибу на карте
Нуадибу