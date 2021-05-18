Полезная информация о Нуадибу

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Местное время в Нуадибу
20:5156
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇷 Мавритания
Название городаНуадибу
По-английскиNouadhibou
Столица регионаНуадибу является столицей региона
Население города72 337 чел.
АэропортНуадибу NDB
Часовой поясAfrica/Nouakchott
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Нуадибу на карте

Нуадибу фото города
Нуадибу

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