Полезная информация об Агуаскальентесе
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Местное время в Агуаскальентесе
14:4509
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Агуаскальентес
|По-английски
|Aguascalientes
|Столица региона
|Агуаскальентес является столицей региона
|Население города
|722 250 чел.
|Аэропорт
|Агуаскальентес AGU
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|1 882 м. от уровня моря
Где находится Агуаскальентес на карте
Агуаскальентес