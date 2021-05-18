Всё об Агуаскальентесе

Полезная информация об Агуаскальентесе

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Местное время в Агуаскальентесе
14:4509
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаАгуаскальентес
По-английскиAguascalientes
Столица регионаАгуаскальентес является столицей региона
Население города722 250 чел.
АэропортАгуаскальентес AGU
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота1 882 м. от уровня моря

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