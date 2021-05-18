Всё о Чичен-Ице

Полезная информация о Чичен-Ице

Что нужно знать о Чичен-Ице: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чичен-Ице
13:2001
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаЧичен-Ица
По-английскиChichen-Itza
Население города18 000 чел.
АэропортЧинчен Ица CZA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Merida
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Чичен-Ица на карте