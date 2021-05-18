Полезная информация о Чичен-Ице
Что нужно знать о Чичен-Ице: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Чичен-Ице
13:2001
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Чичен-Ица
|По-английски
|Chichen-Itza
|Население города
|18 000 чел.
|Аэропорт
|Чинчен Ица CZA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Merida
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря