Полезная информация о Чиуауе
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Местное время в Чиуауе
12:2007
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Чиуауа
|По-английски
|Chihuahua
|Столица региона
|Чиуауа является столицей региона
|Население города
|809 232 чел.
|Аэропорт
|Чиуауа CUU
|Часовой пояс
|America/Chihuahua
|Средняя высота
|1 437 м. от уровня моря
Где находится Чиуауа на карте
Чиуауа