Полезная информация о Чиуауе

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Местное время в Чиуауе
12:2007
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаЧиуауа
По-английскиChihuahua
Столица регионаЧиуауа является столицей региона
Население города809 232 чел.
АэропортЧиуауа CUU
Часовой поясAmerica/Chihuahua
Средняя высота1 437 м. от уровня моря

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