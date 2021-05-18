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Полезная информация о Дуранго

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Местное время в Дуранго
15:5208
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаДуранго
По-английскиVictoria de Durango
Население города518 709 чел.
АэропортДуранго DGO
Часовой поясAmerica/Monterrey
Средняя высота1 884 м. от уровня моря

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