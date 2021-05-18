Полезная информация о Дуранго
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Местное время в Дуранго
15:5208
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Дуранго
|По-английски
|Victoria de Durango
|Население города
|518 709 чел.
|Аэропорт
|Дуранго DGO
|Часовой пояс
|America/Monterrey
|Средняя высота
|1 884 м. от уровня моря
Где находится Дуранго на карте
Дуранго