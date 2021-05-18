Всё о Гуанахуато

Полезная информация о Гуанахуато

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Местное время в Гуанахуато
22:1357
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаГуанахуато
По-английскиGuanajuato
Столица регионаГуанахуато является столицей региона
Население города72 237 чел.
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота2 010 м. от уровня моря

Где находится Гуанахуато на карте

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