Полезная информация о Гуанахуато
Что нужно знать о Гуанахуато: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гуанахуато
22:1357
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Гуанахуато
|По-английски
|Guanajuato
|Столица региона
|Гуанахуато является столицей региона
|Население города
|72 237 чел.
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|2 010 м. от уровня моря