Полезная информация о Гвадалахаре
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Местное время в Гвадалахаре
13:2019
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Гвадалахара
|По-английски
|Guadalajara
|Столица региона
|Гвадалахара является столицей региона
|Население города
|1 495 182 чел.
|Аэропорт
|Гвадалахара GDL
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|1 598 м. от уровня моря
Где находится Гвадалахара на карте
Гвадалахара