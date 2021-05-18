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Полезная информация о Кампече

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Местное время в Кампече
14:4523
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаКампече
По-английскиCampeche
Столица регионаКампече является столицей региона
Население города220 389 чел.
АэропортКампече CPE
Часовой поясAmerica/Merida
Средняя высота7 м. от уровня моря

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Кампече

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