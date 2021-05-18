Полезная информация о Кампече
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Местное время в Кампече
14:4523
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Кампече
|По-английски
|Campeche
|Столица региона
|Кампече является столицей региона
|Население города
|220 389 чел.
|Аэропорт
|Кампече CPE
|Часовой пояс
|America/Merida
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Кампече на карте
Кампече