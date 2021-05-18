Всё о Куэрнаваке

Полезная информация о Куэрнаваке

Что нужно знать о Куэрнаваке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куэрнаваке
13:2025
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаКуэрнавака
По-английскиCuernavaca
Столица регионаКуэрнавака является столицей региона
Население города338 650 чел.
АэропортГенерал Марьяно Матаморос CVJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота1 540 м. от уровня моря

Где находится Куэрнавака на карте