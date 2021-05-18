Полезная информация о Куэрнаваке
Что нужно знать о Куэрнаваке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куэрнаваке
13:2025
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Куэрнавака
|По-английски
|Cuernavaca
|Столица региона
|Куэрнавака является столицей региона
|Население города
|338 650 чел.
|Аэропорт
|Генерал Марьяно Матаморос CVJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|1 540 м. от уровня моря