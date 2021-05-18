Полезная информация о Кулиакане
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Местное время в Кулиакане
12:2031
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Кулиакан
|По-английски
|Culiacan
|Столица региона
|Кулиакан является столицей региона
|Население города
|675 773 чел.
|Аэропорт
|Кульякан CUL
|Часовой пояс
|America/Mazatlan
|Средняя высота
|95 м. от уровня моря
Где находится Кулиакан на карте
Кулиакан