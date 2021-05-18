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Полезная информация о Кулиакане

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Местное время в Кулиакане
12:2031
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаКулиакан
По-английскиCuliacan
Столица регионаКулиакан является столицей региона
Население города675 773 чел.
АэропортКульякан CUL
Часовой поясAmerica/Mazatlan
Средняя высота95 м. от уровня моря

Где находится Кулиакан на карте

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