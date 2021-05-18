Полезная информация о Ла-Пасе

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Местное время в Ла-Пасе
14:5226
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаЛа-Пас
По-английскиLa Paz
Столица регионаЛа-Пас является столицей региона
Население города215 178 чел.
АэропортЛа-Пас LAP
Часовой поясAmerica/Mazatlan
Средняя высота47 м. от уровня моря

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