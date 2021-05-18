Полезная информация о Ла-Пасе
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Местное время в Ла-Пасе
14:5226
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Ла-Пас
|По-английски
|La Paz
|Столица региона
|Ла-Пас является столицей региона
|Население города
|215 178 чел.
|Аэропорт
|Ла-Пас LAP
|Часовой пояс
|America/Mazatlan
|Средняя высота
|47 м. от уровня моря
Где находится Ла-Пас на карте
Ла-Пас