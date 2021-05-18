Всё о Ласаро-Карденасе

Полезная информация о Ласаро-Карденасе

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Местное время в Ласаро-Карденасе
13:2037
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаЛасаро-Карденас
По-английскиCiudad Lazaro Cardenas
Население города79 200 чел.
АэропортЛасаро-Карденас LZC
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Ласаро-Карденас на карте

Ласаро-Карденас фото города
Ласаро-Карденас

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