Полезная информация о Ласаро-Карденасе
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Местное время в Ласаро-Карденасе
13:2037
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Ласаро-Карденас
|По-английски
|Ciudad Lazaro Cardenas
|Население города
|79 200 чел.
|Аэропорт
|Ласаро-Карденас LZC
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря
Где находится Ласаро-Карденас на карте
Ласаро-Карденас