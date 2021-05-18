Полезная информация о Монтеррее
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Местное время в Монтеррее
15:5250
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Монтеррей
|По-английски
|Monterrey
|Столица региона
|Монтеррей является столицей региона
|Население города
|1 135 512 чел.
|Аэропорты
|Тингрела NTR, Мариано Эскобедо MTY
|Часовой пояс
|America/Monterrey
|Средняя высота
|543 м. от уровня моря
Где находится Монтеррей на карте
Монтеррей