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Полезная информация о Морелии

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Местное время в Морелии
15:5256
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаМорелия
По-английскиMorelia
Столица регионаМорелия является столицей региона
Население города597 511 чел.
АэропортМорелия MLM
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота1 917 м. от уровня моря

Где находится Морелия на карте

Морелия фото города
Морелия

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