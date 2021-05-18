Всё о Нуэво-Ларедо

Полезная информация о Нуэво-Ларедо

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Местное время в Нуэво-Ларедо
15:5308
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаНуэво-Ларедо
По-английскиNuevo Laredo
Население города373 725 чел.
АэропортКетцолкоатль NLD
Часовой поясAmerica/Matamoros
Средняя высота130 м. от уровня моря

Где находится Нуэво-Ларедо на карте

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Нуэво-Ларедо

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