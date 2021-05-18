Полезная информация о Нуэво-Ларедо
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Местное время в Нуэво-Ларедо
15:5308
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Нуэво-Ларедо
|По-английски
|Nuevo Laredo
|Население города
|373 725 чел.
|Аэропорт
|Кетцолкоатль NLD
|Часовой пояс
|America/Matamoros
|Средняя высота
|130 м. от уровня моря
Где находится Нуэво-Ларедо на карте
Нуэво-Ларедо