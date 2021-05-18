Полезная информация об Оахака-де-Хуаресе
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Местное время в Оахака-де-Хуаресе
13:2049
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Оахака-де-Хуарес
|По-английски
|Oaxaca
|Столица региона
|Оахака-де-Хуарес является столицей региона
|Население города
|255 029 чел.
|Аэропорт
|Оахака OAX
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|1 567 м. от уровня моря
Где находится Оахака-де-Хуарес на карте
Оахака-де-Хуарес