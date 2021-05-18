Всё об Оахака-де-Хуаресе

Полезная информация об Оахака-де-Хуаресе

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Местное время в Оахака-де-Хуаресе
13:2049
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇽 Мексика
Название городаОахака-де-Хуарес
По-английскиOaxaca
Столица регионаОахака-де-Хуарес является столицей региона
Население города255 029 чел.
АэропортОахака OAX
Часовой поясAmerica/Mexico_City
Средняя высота1 567 м. от уровня моря

Где находится Оахака-де-Хуарес на карте

Оахака-де-Хуарес фото города
Оахака-де-Хуарес

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