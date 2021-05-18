Полезная информация о Пачука-де-Сото
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Местное время в Пачука-де-Сото
22:1522
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇲🇽 Мексика
|Название города
|Пачука-де-Сото
|По-английски
|Pachuca de Soto
|Столица региона
|Пачука-де-Сото является столицей региона
|Население города
|256 584 чел.
|Часовой пояс
|America/Mexico_City
|Средняя высота
|2 393 м. от уровня моря