Тимофей Ю. проводит ещё 6 экскурсий

Чичен Итца это одно из мест окруженных тайной и магией. По писаниям дошедшим до нас от конкистадоров и жрецов Майя это был город 🏙️ силы, место — где собиралось более 50 племен и народностей Майя для решения глобальных задач.

Здесь находились оракулы, способные предсказывать будущее, а так же самые сильные жрецы-астрономы, построившие известную на весь мир обсерваторию Караколь.

Здесь проходили Майянские «олимпийские игры в мяч под названием «Пок та Пок», что в переводе означает «команда на команду» — игра которая была более духовно / астрономически / религиозной процедурой, в ходе которой решались глобальные задачи.

8-е чудо света: пирамида бога солнца Кукулькана — это строение представляет из себя математический календарь Майя. Пирамида наполненная оптическими и звуковыми эффектами остающимися неразрешимыми загадками для наших ученых до сих пор.

Информация:

Чичен-Ица (на языке юкатанских майя Chi’ch'èen Ìitsha' дословно «во рту колодца ицы», т. е. место у устья колодца народа ица) — один из крупнейших и, без сомнения, известнейший культурный и политический центр индейцев Центральной Америки доколумбова периода. Майя считали, что город основан самим Кукульканом (у ацтеков известен как Кетцалькоатль), одним из самых главных индейских божеств. Чичен-Ица признана одним из семи современных чудес света.

Чичен-Ица основана индейцами майя, по преданию легендарным народом ица, который считается древнейшим из майя, в VII в. Это был один из крупнейших майяских городов, но около X в. по необъяснимым причинам жизнь в городе практически прекращается и Чичен-Ицу захватывают тольтеки. Город становится тольтекской столицей ⭐️, а тольтекское влияние распространяется почти на весь Юкатан. В период расцвета население Чичен-Ицы составляло от 20 до 30 тысяч человек. К концу XIV века город пришел в упадок и вновь обезлюдел. Европейцы-конкистадоры уже не застали могущества Чичен-Ицы и увидели город в развалинах.

Сенот Ик-Киль

На полуострове Юкатан, в Мексике, есть удивительное чудо природы — сенот, носящий название Ик-Киль. Сенот представляет собой природную карстовую пещеру, похожую на огромный колодец с пресным озером на дне. Юкатан вообще славится своими сенотами, Ик-Киль же — один из наиболее известных образований на земной поверхности полуострова.

Сюда прибывают туристы из разных уголков планеты. Эти места пронизаны историей 📖 — всего в трех километрах отсюда находится древний городок Чичен-Ица, а вернее, его развалины. Некогда здесь жили индейцы майя — мудрый народ древней цивилизации.

Несмотря на отсутствие в этой местности озер и рек, майя не испытывали недостатка в питьевой воде — они брали ее из сенота. Они не просто пользовались этим даром природы, но и очень трепетно относились к нему, считая это место священным. По их мнению, это был вход в потусторонний мир. И неудивительно, ведь поверхность земли вдруг резко обрывается бездонной пропастью, превращаясь в распахнутые земные ворота.

Сенот, и правда, производит на людей необыкновенное впечатление своей таинственной, неземной красотой. Корни растений с поверхности земли величаво спускаются вниз до самой поверхности круглого озера, очень напоминая стекающие вниз струи воды.

Вода подземного озера настолько прозрачна, что в ней, подобно аквариуму, хорошо видны плавающие рыбы. Кроме того, очень красив цвет воды — он имеет бирюзовый оттенок. Образовалось это чудо природы в результате размывания природного известняка мощными тропическими ливнями.

Современные мексиканцы обустроили рядом с природной достопримечательностью 🏛️ отель 🏨. Туристический комплекс вмещает в себя коттеджи, точки питания, магазины. Приезжие имеют замечательную возможность хорошо отдохнуть и, вместе с тем — насладиться необычайной красотой мексиканской природы.

Чтобы сенот еще больше радовал глаз туристов, здесь созданы искусственные водопады и сталактиты. Для более удобного обзора устроены специальные платформы на двух уровнях высоты.

В карстовом озере разрешено купание, к тому же, температура воды для этого самая подходящая — 25, 5 градусов. После сорокаградусной жары купание в сеноте приятно охлаждает. Купальщики спускаются вниз по каменной лестнице, а окунувшись, получают массу незабываемых ощущений.

Считается также, что тот, кто искупается в священных водах сенота, приобретает душевную гармонию, почерпнув ее у самой природы. Сверху купальщики похожи на небольших кукол — настолько сенот глубок. Когда приходит пора уезжать, покидать такую красоту совсем не хочется.

Гибкая система организации экскурсии 🧭. Дополнительные места по запросам клиента.