Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

Мексика в плане дайвинга известна на весь мир следующими достопримечательностями-сенотами(подземными карстовыми озерами), островом Сокорро, морем Кортеса и островом Косумель. Я предлагаю погружения в самых фантастических сенотах не только Ривьеры Майя, но и всего полуострова Юкатан, а также на наиболее красивых 🤩 рифах мексиканской части Карибского моря 🌊 и Мексиканского залива