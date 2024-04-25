Групповые экскурсии Плайи-дель-Кармен

Найдено 12 экскурсий в категории «Групповые» в Плайе-дель-Кармен на русском языке, цены от $95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Плайя-дель-Кармен
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Плайя-дель-Кармен
Погрузиться в природу мексиканских джунглей, богатство подводного мира и культуру древних майя
Начало: в вашем отеле
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
4 отзыва
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$95 за человека
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Начало: в вашем отеле
$199 за человека
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Древние города, колониальный Вальядолид, купание в сеноте и фабрика текилы за 1 день
Начало: у вашего отеля
$219 за человека
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Групповая
7 часов
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник и среду в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$149 за человека
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:00
10 июня в 04:00
17 июня в 04:00
$240 за человека
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: в вашем отеле
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
$99 за человека
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
$129 за человека
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Групповая
6 часов
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$249 за человека
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Представить жизнь древней цивилизации и пройти ритуал очищения в «индейской бане»
Начало: в вашем отеле
$149 за человека
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Познакомиться с историей и тайнами великих майянских городов и открыть первозданную красоту озера
Начало: в вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anikin
    25 апреля 2024
    Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
    Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
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    получить эти ощущения. Космос, фантастика, эстетика, красота. Увлекаюсь дайвингом много лет и давно такого не испытывал. Тут же прошёл курс на продвинутый уровень, чтобы не иметь ограничений в дальнейшем. Огромное спасибо организаторам!

  • И
    Игорь
    9 февраля 2022
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу, терпение и готовность ответить
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    на любые вопросы! Выезжали в 7 утра, вернулись около 7 вечера. Сами достопримечательности требует отдельного поста. Быть в Месксике и не увидеть - недопустимо. Поездка была комфортной. Путешествовали семьей с детьми. Младшему - 11 лет. Всем очень понравилось. Удачи! Спасибо Трипстеру за предоставленную возможность!

    Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачуОгромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу
  • Н
    Наталья
    11 января 2022
    Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
    Очень понравилась поездка! Во-первых, совершенно неутомительно, во-вторых, очень интересно и взрослым, и детям! Наш гид Евгений рассказывал нам и о
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    майя, и о жизни в Мексике, что не менее интересно. Сервис в пути на уровне - забрали из отеля вовремя, обед по расписанию, вода и пиво в наличии. Спасибо!

  • К
    Кирилл
    5 января 2022
    Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
    Было очень насыщенно и динамично, но при этом познавательно и с большой заботой о группе и каждом путешественнике. Постоянно проследовало
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    ощущение, что мы какая-то ВИП-группа, очередей и прочих неприятностей, про которые читали до поездки, не заметили. Большое спасибо гиду Евгению и всей его команде.

  • O
    Oleg
    29 декабря 2021
    Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
    Потрясающее путешествие по истории полуострова Юкатан и цивилизации Майя! Гид с идеальным русским языком погрузил нас в историю не только полуострова,
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    но и всей страны. Попали практически в индивидуальный тур из 4-х человек. Все переезды проходили на комфортном микроавтобусе Мерседес, в котором всегда была вода, соки и пиво. Во все археологические места проходили без очереди, так как помощники гида заранее покупали билеты. Очень рекомендуем этот тур!

  • А
    Айгуль
    7 июля 2021
    Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
    Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏
  • Т
    Татьяна
    27 декабря 2019
    Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Плайя-дель-Кармен
    Все было чудесно и интересно, вкусно и душевно!

Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
  2. Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Плайя-дель-Кармен
  3. Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
  4. Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
  5. Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в июне 2024
Сейчас в Плайе-дель-Кармен в категории "Групповые" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 95 до 260. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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