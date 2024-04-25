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8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
Начало: В лобби вашего отеля
«Без документа мы не сможем взять вас на дайвинг»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Групповая
3 часа
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: в вашем отеле
«Снорклинг с морскими черепахами»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
$99 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
«По пути будет остановка для снорклинга на рифе (45 минут)»
$129 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: в вашем отеле
«В стоимость включены: трансфер на автомобиле с кондиционером, тур на лодке в лагуне и в море, снорклинг, снеки, вода и обед»
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnikin25 апреля 2024Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Подводное плавание»
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