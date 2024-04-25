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8 часов
Мексика: захватывающий дайвинг в пещерах
Погрузиться в сеноты Юкатана и исследовать таинственный подводный мир
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$260 за человека
Групповая
7 часов
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Начало: В вашем отеле
«А затем вы отправитесь в 30-минутную морскую прогулку к рифу Икслаче, который является началом второго по длине кораллового рифа в мире»
Расписание: в понедельник и среду в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$149 за человека
Групповая
3 часа
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: в вашем отеле
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
$99 за человека
Групповая
6 часов
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
«Отправление на катамаране в 10 утра из Канкуна, возвращение в 5 вечера»
$129 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnikin25 апреля 2024Это бессмысленно описывать, это надо видеть. Кучу описаний, видео и фото можно найти в интернете, но только оказавшись там можно
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Плайе-дель-Кармен в июне 2024
Сейчас в Плайе-дель-Кармен в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 99 до 260. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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