Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

Древний город 🏙️ Коба — здесь находится одна из наиболее больших пирамид в округе, на которую можно подниматься. Этот город контролировал единственный порт Майя — Тулум. Поскольку зона большая, то по ней мы ездим на велосипедах и используем рикш. Здесь же жил один из главных Маянских магов противостоявших колдунам Чичен Ицы.

Порт майя Тулум — одно из самых фотографируемых мест Мексики. Этот город представляет собой крепость, обнесенную стеной с смотровыми башнями. Сюда доставлялось по морю большое число товаров на индейских пирогах с островов Карибского моря 🌊, а так же внутренних территорий Центральной Америки — Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа. После прогулки по зоне мы купаемся на одном из самых красивых 🤩 пляжей всего Карибского региона.

Купание в сенотах в округе — одни из красивейших сакральных мест Юкатана — карстовые колодцы. Считалось что через сеноты можно общаться с богами. Мы заедем в 1 или 2 сенота в зависимости от времени.

Гибкая система экскурсий, заезд в доп. места по запросу заказчика.