Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

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Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $625 за человека

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Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Древний город 🏙️ Коба — здесь находится одна из наиболее больших пирамид в округе, на которую можно подниматься. Этот город контролировал единственный порт Майя — Тулум. Поскольку зона большая, то по ней мы ездим на велосипедах и используем рикш. Здесь же жил один из главных Маянских магов противостоявших колдунам Чичен Ицы.
Порт майя Тулум — одно из самых фотографируемых мест Мексики. Этот город представляет собой крепость, обнесенную стеной с смотровыми башнями. Сюда доставлялось по морю большое число товаров на индейских пирогах с островов Карибского моря 🌊, а так же внутренних территорий Центральной Америки — Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа. После прогулки по зоне мы купаемся на одном из самых красивых 🤩 пляжей всего Карибского региона.
Купание в сенотах в округе — одни из красивейших сакральных мест Юкатана — карстовые колодцы. Считалось что через сеноты можно общаться с богами. Мы заедем в 1 или 2 сенота в зависимости от времени.
Гибкая система экскурсий, заезд в доп. места по запросу заказчика.
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"
Мексика: поездка в древние майянские города: Коба, Тулум и купание в подземных пещерах "сенотах"

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тимофей Ю.
Тимофей Ю.
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