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Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)

Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
Темаскаль является важнейшим и исконным элементом культуры Мезоамерики.

Это один из ключей к пониманию отношений доколумбовых цивилизаций с природой и один из способов узнать, как, устанавливая связь с ней, люди поддерживали свой мир в гармонии. Пройдя церемонию, вы прикоснетесь к сакральным традициям и откроете новый способ перерождения.
3.8
5 отзывов
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)

Описание экскурсии

Знакомство с древней практикой

Мы заедем за вами в отель и отправимся в майянскую деревню, где вы познакомитесь с бытом ее жителей и посетите неземной красоты сенот. А затем начнутся приготовления к церемонии под руководством местного шамана. Правила проведения Темаскаля складывались тысячелетиями и имеют определенную последовательность действий, о значении которых вы узнаете уже на месте. Завершив обращение к силам природы и сторонам света, после окуривания смолой дерева шаман направит вас в специальное купольное помещение, где вы сядете по кругу и приготовитесь к процедуре глубинного очищения. С помощью горячих камней температура поднимется чуть выше 50 градусов, что приведет к легкому погружению в медитативное состояние. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.

В завершение для вас приготовят традиционный ужин, после которого настанет пора собираться в обратный путь.

Организационные детали

  • Ужин и трансфер входят в стоимость поездки.
  • Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно.
  • Начало сбора 16:00 — 18:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 18:00 до 21:00 и заканчивается приблизительно в 21:00 — 23:00.
  • Внимание! Наша церемония не является религиозным актом.
  • В тур не принимаются маленькие дети и туристы с серьезными проблемами спины.
  • Люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются.
  • Женщинам в положении рекомендуется проконсультироваться с врачом.
  • Необходимо иметь с собой: средство от комаров, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на чаевые.

С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды

в среду в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Плайе-дель-Кармен
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Эта непродолжительная по времени экскурсия одна из лучших, которые мы посетили на Юкатане. На первый взгляд ничего особенного. Но! Мы увидели быт местных жителей (это не специально построенная деревня),сами делали
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тортильи,насладились покоем и тишиной сельвы(обязательно посмотрите на небо! оно совершенно другое,чем в Плайя-дель-Кармен или Канкуне. Звезды очень низко и их ооочень много.) и приняли участие в ритуале (не религиозном). И это не баня в прямом понимании этого слова. Это ритуал очищения души. Проведен он был совершенно серьезно, а не театрально, как иногда бывает. По окончании- купание в сеноте с чистейшей прозрачной водой с рыбками. И как бонус-летучие мыши.) Огромное Джумбо Тик гиду Алине за чудесно проведенную экскурсию. А местным жителям за доброжелательность, гостеприимство и отличный ужин! Мы уехали действительно обновленными.

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Айгуль
Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏
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ольга
Покупала экскурсию для мамы, ей очень понравилось, Спасибо!
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Мария
Доброго дня! Посетили данную экскурсию 09.01.2022 г, с переносом на 2 дня, изначально бронировали на 07.01.2022 г. При составлении расписаний экскурсий, планирую все заранее, так как это была не единственная
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экскурсия за наши 10 дней пребывания в Мексике и двигаться по датам не очень удобно, хотелось бы более точного расписания без переносов. Сама экскурсия, на мой взгляд, специфичная и подойдет не всем. Если вы любите, баню и хамам, если языческие песни и шаман с бубном не противоречат вашим религиозным и моральным убеждениям и принципам, то стоит рассмотреть данную экскурсию к посещению. Мне понравилось, было интересно наблюдать и забавно распевать в темноте с шаманом языческие песни). Отдельно бы хотелось высказаться на счет гида Натальи, которая была с нами на данной экскурсии. Наверное вопрос даже не к команде TRIPSTER, а скорее к Руслану, который заявлен как организатор. Зачем Вы сотрудничаете с людьми, которые работают на уровне диспетчера и то с большой натяжкой? Подача информации никакая, гробовое молчание по дороге к месту проведения, у меня было ощущение, что мне куда-то этапируют, девушка всем видом показывала недовольство, как будто мы ее оторвали от своих дел. Потом на место проведения приехала еще одна группа, с которой нам объединили, и экскурсовод второй группы давала разъяснения, как и что надо делать. Зато я была в курсе, что нам надо побыстрее уехать, т. к. в 4 утра Наталья везет экскурсию, поэтому на обратной дороге, мы завозили и высаживали ее, а потом оставшихся туристов. На эти моменты организаторам стоит обратить внимание, чтобы не портить настроение людям на отдыхе.

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Мария, сожалеем, что Вам не понравился гид Наталья. Мы перестали с ней сотрудничать, а также обратим внимание на Ваш отзыв и организационные моменты. Спасибо!
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В
Церемонию заказывали за несколько дней, а организатор отменил ее за час до начала. Мы планировали свой отдых заранее и не было возможности поменять дату. Как можно быть такими непрофессионалами в своей деле.
Надеюсь, предоплату мне вернут.
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