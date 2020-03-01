Это один из ключей к пониманию отношений доколумбовых цивилизаций с природой и один из способов узнать, как, устанавливая связь с ней, люди поддерживали свой мир в гармонии. Пройдя церемонию, вы прикоснетесь к сакральным традициям и откроете новый способ перерождения.
Описание экскурсии
Знакомство с древней практикой
Мы заедем за вами в отель и отправимся в майянскую деревню, где вы познакомитесь с бытом ее жителей и посетите неземной красоты сенот. А затем начнутся приготовления к церемонии под руководством местного шамана. Правила проведения Темаскаля складывались тысячелетиями и имеют определенную последовательность действий, о значении которых вы узнаете уже на месте. Завершив обращение к силам природы и сторонам света, после окуривания смолой дерева шаман направит вас в специальное купольное помещение, где вы сядете по кругу и приготовитесь к процедуре глубинного очищения. С помощью горячих камней температура поднимется чуть выше 50 градусов, что приведет к легкому погружению в медитативное состояние. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.
В завершение для вас приготовят традиционный ужин, после которого настанет пора собираться в обратный путь.
Организационные детали
- Ужин и трансфер входят в стоимость поездки.
- Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно.
- Начало сбора 16:00 — 18:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 18:00 до 21:00 и заканчивается приблизительно в 21:00 — 23:00.
- Внимание! Наша церемония не является религиозным актом.
- В тур не принимаются маленькие дети и туристы с серьезными проблемами спины.
- Люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются.
- Женщинам в положении рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Необходимо иметь с собой: средство от комаров, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на чаевые.
С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды
в среду в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$100
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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Надеюсь, предоплату мне вернут.