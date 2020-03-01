Что вас ожидает

Знакомство с древней практикой

Мы заедем за вами в отель и отправимся в майянскую деревню, где вы познакомитесь с бытом ее жителей и посетите неземной красоты сенот. А затем начнутся приготовления к церемонии под руководством местного шамана. Правила проведения Темаскаля складывались тысячелетиями и имеют определенную последовательность действий, о значении которых вы узнаете уже на месте. Завершив обращение к силам природы и сторонам света, после окуривания смолой дерева шаман направит вас в специальное купольное помещение, где вы сядете по кругу и приготовитесь к процедуре глубинного очищения. С помощью горячих камней температура поднимется чуть выше 50 градусов, что приведет к легкому погружению в медитативное состояние. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.

В завершение для вас приготовят традиционный ужин, после которого настанет пора собираться в обратный путь.