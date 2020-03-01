  1. Мексика
  2. Экскурсии

  3. Церемония Темаскаль в майянской деревне

Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»

Ruslan
Задать вопрос
Ruslan – экскурсионное агентство
Темаскаль является важнейшим и исконным элементом культуры Мезоамерики.

Это один из ключей к пониманию отношений доколумбовых цивилизаций с природой и один из способов узнать, как, устанавливая связь с ней, люди поддерживали свой мир в гармонии.

Пройдя церемонию, вы прикоснетесь к сакральным традициям и откроете новый способ перерождения.
$75 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 18 человек
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Церемония Темаскаль в майянской деревне

Что вас ожидает

Знакомство с древней практикой
Мы заедем за вами в отель и отправимся в майянскую деревню, где вы познакомитесь с бытом ее жителей и посетите неземной красоты сенот. А затем начнутся приготовления к церемонии под руководством местного шамана. Правила проведения Темаскаля складывались тысячелетиями и имеют определенную последовательность действий, о значении которых вы узнаете уже на месте. Завершив обращение к силам природы и сторонам света, после окуривания смолой дерева шаман направит вас в специальное купольное помещение, где вы сядете по кругу и приготовитесь к процедуре глубинного очищения. С помощью горячих камней температура поднимется чуть выше 50 градусов, что приведет к легкому погружению в медитативное состояние. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.

В завершение для вас приготовят традиционный ужин, после которого настанет пора собираться в обратный путь.

Организационные детали

  • Обед и трансфер входят в стоимость поездки.
  • Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно.
  • Начало сбора 16:00 — 18:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 18:00 до 21:00 и заканчивается приблизительно в 21:00 — 23:00.
  • Внимание! Наша церемония не является религиозным актом.
  • В тур не принимаются маленькие дети и туристы с серьезными проблемами спины.
  • Люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются.
  • Женщинам в положении рекомендуется проконсультироваться с врачом.
  • Необходимо иметь с собой: средство от комаров, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на сувениры и чаевые.

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Церемония Темаскаль в майянской деревне
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Церемония Темаскаль в майянской деревне
Церемония Темаскаль в майянской деревне

Экскурсия проводится во вторник в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2020
Эта непродолжительная по времени экскурсия одна из лучших , которые мы посетили на Юкатане. На первый взгляд ничего особенного. Но! Мы увидели быт местных жителей (это не специально построенная деревня),сами делали тортильи ,насладились покоем и тишиной сельвы(обязательно посмотрите на небо! оно совершенно другое ,чем в Плайя-дель-Кармен или Канкуне. Звезды очень низко и их ооочень много.) и приняли участие в ритуале ( не религиозном). И это не баня в прямом понимании этого слова. Это ритуал очищения души. Проведен он был совершенно серьезно , а не театрально, как иногда бывает. По окончании- купание в сеноте с чистейшей прозрачной водой с рыбками. И как бонус-летучие мыши.) Огромное Джумбо Тик гиду Алине за чудесно проведенную экскурсию. А местным жителям за доброжелательность , гостеприимство и отличный ужин! Мы уехали действительно обновленными.

Ruslan проводит ещё 4 экскурсии

Бухта черепах Акумаль и эко-парк ТанкаБухта черепах Акумаль и эко-парк ТанкаБухта черепах Акумаль и эко-парк Танка
$115 за человека
7 часов
1 отзыв
Погрузиться в природу мексиканских джунглей, богатство подводного мира и культуру древних майя
В тропической бухте вы рассмотрите красивый вид морских черепах и яркую природу второго по величине в мире кораллового рифа. В экологическом парке Танка узнаете о майянском быте, уходящем корнями в доколумбовую эпоху, и искупаетесь в сакральных сенотах. А также отведаете традиционные блюда и органическую текилу.
Майя приглашают: Тулум и церемония ТемаскальМайя приглашают: Тулум и церемония ТемаскальМайя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
$98 за человека
6 часов
Представить жизнь древней цивилизации и пройти ритуал очищения в «индейской бане»
Мексика, конечно, устойчиво ассоциируется с майя. Как они жили и какое наследие оставили в истории и культуре? Вы узнаете ответы на эти вопросы в городе-крепости Тулум на берегу Карибского моря и на церемонии Темаскаль. Исследуете руины, полюбуетесь сенотом и прикоснетесь к сакральным традициям страны.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла МухересДва райских острова Мексики: Контой и Исла МухересДва райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
$119 за человека
7 часов
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Места, которые вы посетите в этой программе, — воплощение мексиканского рая. Перед вами предстанет невероятный подводный мир Карибов, на охраняемом острове Контой вы узнаете об особой ценности его флоры и фауны. А на Исла Мухерес услышите о древнем майянском культе и отдохнете в белоснежной бухте.
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилыЧичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилыЧичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
$119 за человека
10 часов
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Грандиозные сооружения древности, которые вы увидите вблизи, станут проводниками в мир легендарной цивилизации, прославившей Мезоамерику. Вы узнаете о ритуалах и изобретениях, загадках дорог и символике храмов, главных богах и исторических поворотах. А также искупаетесь в мягких водах секретного и очень красивого водоема.

Выбирайте и другие экскурсии в Плайя-дель-Кармен

За городомНа автомобилеГрупповыеНеобычные маршрутыОбзорныеИстория и архитектураВсеНа автобусеНа кораблике