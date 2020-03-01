Темаскаль является важнейшим и исконным элементом культуры Мезоамерики. Это один из ключей к пониманию отношений доколумбовых цивилизаций с природой и один из способов узнать, как, устанавливая связь с ней, люди поддерживали свой мир в гармонии. Пройдя церемонию, вы прикоснетесь к сакральным традициям и откроете новый способ перерождения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Знакомство с древней практикой

Мы заедем за вами в отель и отправимся в майянскую деревню, где вы познакомитесь с бытом ее жителей и посетите неземной красоты сенот. А затем начнутся приготовления к церемонии под руководством местного шамана. Правила проведения Темаскаля складывались тысячелетиями и имеют определенную последовательность действий, о значении которых вы узнаете уже на месте. Завершив обращение к силам природы и сторонам света, после окуривания смолой дерева шаман направит вас в специальное купольное помещение, где вы сядете по кругу и приготовитесь к процедуре глубинного очищения. С помощью горячих камней температура поднимется чуть выше 50 градусов, что приведет к легкому погружению в медитативное состояние. Финальным этапом станет купание в прохладном источнике.

В завершение для вас приготовят традиционный ужин, после которого настанет пора собираться в обратный путь.

Организационные детали

Ужин и трансфер входят в стоимость поездки.

Мы встретим вас в отелях Ривьеры Майя и Канкуна и после экскурсии отвезем обратно.

Начало сбора 16:00 — 18:00 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 18:00 до 21:00 и заканчивается приблизительно в 21:00 — 23:00.

Внимание! Наша церемония не является религиозным актом.

Наша церемония не является религиозным актом. В тур не принимаются маленькие дети и туристы с серьезными проблемами спины.

Люди, находящиеся под действием алкоголя или психотропных препаратов, к туру не допускаются.

Женщинам в положении рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Необходимо иметь с собой: средство от комаров, комплект сухой одежды, удобную обувь, полотенце, фото/видео камеру, деньги на чаевые.

С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды